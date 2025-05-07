Слухи: Раскрыты спецификации Samsung Galaxy Z Flip 7

07.05.2025, MForum.ru

Если верить утечкам, Samsung представит Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7 в начале июля. Причем к ним может присоединиться Galaxy Z Flip7 FE (иногда называемый просто Flip FE), ставший героем свежей утечки.

Предполагается, что Samsung Galaxy Z Flip7 FE будет оснащен 6,7-дюймовым внутренним складным экраном LTPO Super AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц. Дисплей на крышке идентичен дисплею Galaxy Z Flip 6, его диагональ составляет 3,4 дюйма.

Предположительно, Flip7 FE работает на базе Snapdragon 8 Gen 3 SoC в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти. Фоточасть включает в себя 50-мегапиксельную основную камеру, 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 10-мегапиксельную селфи-камеру. Все три камеры будут поддерживать запись 4K@60fps.

Емкость аккумулятора составит 4000 мАч, он будет поддерживать проводную зарядку 25 Вт и беспроводную зарядку 15 Вт. Класс защиты от пыли и влаги - IP48. Возможная цена Samsung Galaxy Z Flip7 FE составит 1000 евро.

В целом характеристики очень похожи на представленный в прошлом году Flip6. Но пока не ясно –будет ли это Galaxy Z Flip7 FE просто переименованным Flip6 или в него все же добавят что-то новое.