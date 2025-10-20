Анонсы: Складной смартфон Huawei Nova Flip S представлен официально

MForum.ru
20.10.2025,
Huawei представила в Китае складной смартфон Nova Flip S. Как следует из названия, новинка очень похожа на Nova Flip, которая была выпущена в августе прошлого года, но в модели S новые цвета и пересмотренная цена.
Приобрести Nova Flip S можно в черном, белом, лазурно-голубом, зеленом, нежно-розовом или звездно-черном цветах. Huawei также снизила стартовую цену на смартфон до 3 388 юаней (475 долларов) за комплектацию 8/256 ГБ. Это делает nova Flip S одним из самых доступных складных устройств в Китае.
Телефон также оснащен неназванным чипом из серии Kirin 8. Если верить слухам речь идет о Kirin 8030, тогда как обычный Nova Flip базируется на Kirin 8000.
Остальные параметры Nova Flip S не отличаются от Nova Flip. Это означает наличие 2,14-дюймового OLED-дисплея на крышке, 6,94-дюймового LTPO OLED-дисплея (FHD + 1-120 Гц) и аккумулятора емкостью 4400 мАч с проводной зарядкой мощностью 66 Вт.
Фоточасть включает в себя 50-мегапиксельную основную камеру с 1/1,56-дюймовым сенсором RYYB и диафрагмой f/1.9, а также 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 32-мегапиксельную фронтальную камеру. Huawei nova Flip S работает под управлением HarmonyOS 5.1 и уже доступен для предварительного заказа в Китае.
© Антон Печеровый,
