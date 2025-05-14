Слухи: Раскрыты подробности о Huawei Nova 14 Ultra

14.05.2025, MForum.ru

Уже в этом месяце Huawei может представить в Китае серию смартфонов Nova 14. Вероятная дата анонса – 19 мая, а линейка будет включать в себя 3 модели: Nova 14, 14 Pro и 14 Ultra.

На попавших в сеть официальных рекламных изображениях, Nova 14 Ultra предстает в черном цвете Obsidian Black и описывается как «самый потрясающий Nova на сегодняшний день с привлекательным дизайном и усовершенствованной настройкой камеры». Всего цветовая гамма Nova 14 Ultra будет включать в себя 4 цвета: Floating Gold, Floating White, Glowing Purple и, уже упомянутый, Obsidian Black.

Nova 14 Ultra придерживается фирменного дизайна Star Ring, но предлагает более плавные изгибы на стыке кольца камеры и задней панели. Круглый модуль вмещает четыре камеры: основной датчик, телеобъектив, сверхширокоугольную камеру и датчик цвета Red Maple.

Камера цвета Red Maple, которая ранее была представлена в серии Mate 70, представляет собой многоспектральный датчик изображения, способный улавливать более точные данные об освещении. Это помогает камере более точно воспроизводить цвета, обеспечивая получение фотографий и видео, которые отражают реалистичные визуальные эффекты. Huawei продвигает этот датчик как ключевое отличие Nova 14 Ultra в сегменте среднего и премиум-класса.

По слухам, Nova 14 Ultra будет оснащен 6,8-дюймовым полноэкранным дисплеем и будет работать на чипсете серии Kirin 9. Это ставит его в один ряд с сериями Mate и Pura. Новинка также станет первым устройством, которое будет поставляться с HarmonyOS 5 из коробки, предлагая обновленный программный интерфейс.