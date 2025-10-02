Анонсы: Huawei Nova 14i представлен официально

02.10.2025, MForum.ru

Компания Huawei представила смартфон Nova 14i для международного рынка. По многим техническим характеристикам и даже дизайну устройство похоже на модели Enjoy 60x и Nova Y91 2023 года выпуска. Вполне вероятно, что Huawei перевыпустит устройство под новым названием, чтобы сохранить актуальность в 2025 году.

Nova 14i оснащен 6,95-дюймовой ЖК-панелью с частотой обновления 90 Гц и разрешением FHD +. Huawei заявляет, что он также оснащен сенсорной частотой дискретизации 270 Гц для более быстрого реагирования на прикосновения. В вырезе экрана размещена 8 Мп камера для сэлфи.

Nova 14i базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 680 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ памяти для хранения данных.

Телефон доступен в синем и черном вариантах, оба варианта получили заднюю панель из глянцевого стекла и большой круглый модуль камеры, расположенный по центру в верхней части. На корпусе камеры расположены два глазка камер и светодиодная вспышка. Разрешение основного сенсора тыловой камеры – 50 Мп, вспомогательного – 2 Мп (служит для определения глубины сцены).

Что касается программного обеспечения, Huawei поставляет телефон с более старой версией EMUI 14.2, хотя версия EMUI 15 уже выпущена. На боковой панели также есть кнопка “X”, с помощью которой можно запускать виджеты или часто используемые приложения одним касанием или длительным нажатием.

За автономность Nova 14i отвечает батарея емкостью 7000 мАч, при этом телефон остается относительно тонким - всего 8,9 мм. Huawei утверждает, что он может обеспечить до 26 часов воспроизведения видео или 60 часов звонков без подзарядки.

Huawei пока не раскрывает цены на Nova 14i, но в ближайшее время ожидается более подробная информация.