Искусственный интеллект: Российские банки пробуют китайские ИИ ускорители

15.09.2025, MForum.ru

Пока российские производители предлагают ввести требования по использованию отечественных ИИ-процессоров, Сбер и T-банк пробуют тестировать китайские ускорители, присматриваются к ним и в некоторых других банках. Об этом сообщают Ведомости.

На сегодня у того же Сбера все ЦОД ИИ построены на Nvidia GPU. Настолько зависеть от одного производителя – не дело, поэтому в банке тестируют китайские «аналоги». Аналогичная ситуация – с T-банком.

В Альфа-банке к тестам еще не приступили, но присматриваются к MetaX C500. Аппетиты российских банков пока что скромные - буквально несколько тысяч чипов в год.

В целом китайский рынок обеспечивает немалый выбор «альтернатив» ИИ-чипам Nvidia. Это продукция Biren Technology, Alibaba, Cambricon, Huawei, Hygon, MetaX, MooreThreads и Sophgo.

В целом можно не сомневаться, что тема альтернатив для Nvidia (и, в целом, от американских GPU) волнует многих, далеко не только в банковской сфере. Понятен и интерес к китайскому рынку чипов ИИ на этом фоне. Тем более, что с задачами инференса китайские чипы более-менее справляются, обходясь дешевле американских. Но, пока что, не с задачами обучения или дообучения ИИ.

Есть и еще одна проблема, помимо перегревов и недостаточно высокой производительности. Это ПО в самом широком смысле. Большинство программных реализаций ИИ сейчас ориентированы на среду разработки и стек драйверов Nvidia. Адаптация к китайским чипам может требовать немалой переработки. Эти проблемы актуальны и применительно к попыткам внедрения российских ИИ чипов, еще более ограниченным и скромным.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: искусственный интеллект микроэлектроника чипы AI чипы ИИ чипы

--