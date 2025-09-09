Искусственный интеллект: ИИ Билайна и Сеченовского университета - новый уровень диагностики заболеваний почек

09.09.2025, MForum.ru

Эксперты ООО Медтех ИИ, совместного предприятия Билайна и Сеченовского университета, зарегистрировали в Роспатенте два решения для диагностики заболеваний почек и поддержки принятия врачебных решений (СППВР) в патоморфологии. Платформа ИИ может выступать в качестве сервиса «второго мнения», снимая с врачей часть их рутинной работы, сокращая сроки проведения исследований, обеспечивая высокую точность результата с предсказанием исхода лечения и выживаемости пациента.

Оба решения зарегистрированы в Роспатенте, что приблизило медучреждения к использованию в клиниках этих решений.

Первая из зарегистрированных моделей предназначена для автоматического поиска и классификации клеток рака почки. Существует четыре степени злокачественности опухоли почки, они определяются по видимости ядрышка (уплотнения внутри ядра) и наличию опухолевых клеток разных типов. От точного определения характера опухоли и степени ее злокачественности, зависит дальнейшее лечение и прогноз в целом. Разработанная модель действует как «умный детектор», который с помощью искусственного интеллекта находит опухолевые клетки на оцифрованных гистологических изображениях, анализирует их, осуществляет грейдинг рака почки по системе ISUP (классификация почечно-клеточного рака Международного общества уропатологов и ВОЗ) и формирует индекс прогнозирования заболевания.

Благодаря ИИ был получен высокоточный клеточный профиль опухолевой ткани, что дало основание предложить корректировки к действующей системе ВОЗ/ISUP. Для обучения нейросети было проаннотировано около 200 000 опухолевых клеток, благодаря чему удалось достичь точности работы модели 96%.

Вторая зарегистрированная модель направлена на анализ риска отторжения пересаженной почки (подробнее о ней можно почитать на сайте оператора). С помощью компьютерного зрения нейросеть анализирует изображения срезов биопсии (тончайших образцов ткани почки). Алгоритм распознает элементы структуры органа, такие как сосуды и почечные клубочки, а также находит очаги воспаления и фиброза тканей, площадь которых является важным критерием оценки состояния трансплантата. В отличие от классической классификации, основанной на полуколичественной оценке признаков, модель позволяет оценить ткани с патологическими изменениями в процентах. Такой подход позволяет оценить вероятность отторжения трансплантата, предсказать исход лечения, повысить точность подбора дальнейшей терапии и шанс сохранения пересаженной почки.

Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам Билайна, генеральный директор ООО «МедТех ИИ»:

«Разработки призваны помочь как опытным врачам, позволяя существенно снизить время проведения анализа и выступить дополнительным источником информации для постановки диагноза с прогнозированием исхода заболевания, так и молодым специалистам, только осваивающим клиническую диагностику. Для нас разработки в области медицины - не только работа, но и важный личностный опыт, когда имеешь возможность сделать супер-понятные и жизненно важные вещи для всех нас и повлиять на продолжительность жизни».

Алексей Файзуллин, к.м.н., заведующий лабораторией цифрового микроскопического анализа Института регенеративной медицины Сеченовского университета:

«Зарегистрированные модели - результат многолетнего проекта Сеченовского университета и Билайна. Проекты прошли долгий путь от постановки задач по автоматизации опыта врача до применения ИИ для фундаментальных исследований в онкопатологии. Мы считаем, что результаты работы моделей будут увеличивать ценность диагноза и будут востребованы лечащими врачами».

По мнению специалистов, модели могут помочь стандартизировать исследования, а также открыть новые возможности для персонализированной медицины. Результаты работ были опубликованы в научных журналах.

В планах команд регистрация моделей в реестре российского ПО, а также подготовка к проведению клинических испытаний решений и дальнейшее получение регистрационного удостоверения медицинских изделий.

