ИИ: В ЦОД ИИ появятся вычислительные комплексы с жидкостным охлаждением российского производства

MForum.ru
07.08.2025,
Холдинг Росэл (Ростех) освоил технологию и промышленное производство высокопроизводительных вычислительных комплексов с жидкостным охлаждением, которые обеспечат работу и обучение мощных нейросетей. Такая продукция востребована для создания перспективных ЦОД ИИ и больших ИИ-моделей.
Жидкостное охлаждение предусматривает погружение оборудования в диэлектрик — специальное вещество, которое отводит тепло, но не затрагивает работу электроники. Поскольку диэлектрик заполняет собой все пространство вычислительного комплекса, компоненты ИТ-оборудования можно разместить плотнее. Появляется возможность создавать компактные ЦОДы для нейросетей, площадь которых в 3-5 раз меньше существующих.
Современные диэлектрические жидкости нетоксичны, негорючи и биоразлагаемы. Росэл заявляет о применении диэлектрической жидкости собственного производства.
Среди важнейших характеристик технологии жидкостного охлаждения также — тишина и долговечность работы оборудования. Герметичная среда надежно защищает аппаратуру от пыли, коррозии и перепадов температур, увеличивая срок службы компонентов. Кроме того, решение позволит разгонять процессоры, в том числе графические, без автоматического снижения тактовой частоты для предотвращения перегрева и повреждений. При этом решения, основанные на жидкостном охлаждении, потребляют на 30-50% меньше энергии, чем лучшие воздушные аналоги, - утверждают разработчики.
Очень интересная новость. Во-первых, стоит обратить внимание на герметичность системы - это важно, учитывая что дефицит воды будет расти. Во-вторых, этот подход обещает устранить троттлинг, что также критично для тренировки больших моделей. Это ускорит развитие ИИ и сделает более эффективным обучение нейросетей.
В целом - стратегически важная технология. Если, конечно, ее доведут до коммерчески доступного уровня.
теги: ЦОД ИИ жидкостное охлаждение технологии искусственный интеллект
