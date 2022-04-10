Развитие сетей: Оптимизация железа сократит потребление энергии базовыми станциями 5G

10.04.2022, MForum.ru

Развертывание сетей 5G позволяет повысить качество обслуживания и скорость передачи данных, отвечая на растущий спрос на объемы передаваемой информации. По энергопотреблению, на обработку единицы трафика 5G на 90% более эффективно, чем 4G/LTE, но в абсолютном выражении, с учетом внедрения технологий Massive Multiple-Input, Multiple-Output (mMIMO) и повышения плотности сети, в абсолютном выражении может наблюдаться резкий рост энергопотребления.

По данным аналитиков ABI Research, базовой станции 5G требуется в 3 раза больше энергии, чтобы добиться такого же покрытия, как в сети 4G/LTE. Чтобы снизить этот эффект, необходима аппаратная оптимизация. Есть различные направления оптимизации, например, разработка и выпуск чипсетов нового поколения, которые бы потребляли на 30-70% меньше энергии, чем их предшественники.

Потребляемая сетью 5G мощность зависит прежде всего от конфигурации радиоподсистемы, используемого оборудования и объема трафика. При этом более 70% потребляемой мощности приходится на сеть радиодоступа (RAN). Радиочасть 5G RAN может потреблять до 2,7 кВт с конфигурациями mMIMO 64T64R в типовых условиях, тогда как радио LTE потребляет 0,8 кВт.

Конечно, mMIMO 64T64R актуальны в основном там, где есть высокая плотность абонентов и высокая плотность потребления трафика. В системах mMIMO основная часть потребляемой мощности приходится на усилители мощности, на процессоры диапазона, другие процессоры и приемопередатчики.

Как можно снизить потребляемую мощность? Следует переводить процессоры на все более современные технологии, на 5нм и ниже. Усилители мощности следует перевести на технологии, основанные на использовании полупроводников на основе GaN и жидкостное охлаждение.

по материалам: gadgettendency.com

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