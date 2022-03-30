Развитие сетей: МТС в Ростовской области - обеспечено 100% внутреннее покрытие ТРЦ Батон в Новочеркасске

30.03.2022, MForum.ru

Несмотря на то, что операторы столкнулись с приостановкой работы на российском рынке поставщиков основных вендоров, отдельные проекты по расширению покрытия еще реализуются. В частности, МТС сообщает, что первым из операторов обеспечила 100% внутреннее покрытие ТРЦ Батон в Новочеркасске Ростовской области высокоскоростным мобильным интернетом.

Здание ТРЦ - это 13 тысяч квадратных метров, сложная архитектурная конструкция со множеством железобетона и стекол, плохо пропускающих радиоволны. Для обеспечения здания покрытием сотовой связи МТС построили сеть внутри комплекса, обеспечив поддержку голосовых услуг и мобильный интернет.

«В настоящее время стремительно растет уровень потребления мобильных банковских приложений, стриминговых сервисов для прослушивания музыки, просмотра видео. Становятся все более популярными видеозвонки. Все чаще можно увидеть, как люди по видеосвязи советуются с друзьями или родными, какую лучше купить вещь. Поэтому для нас важно, чтобы абоненты МТС получали качественные услуги связи во время передвижения по центру. Чтобы они могли беспрепятственно совершать онлайн-звонки через мессенджеры, искать информацию или пользоваться любимыми приложениями, — отмечает директор филиала МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.

В последние годы МТС в Ростовской области обеспечила покрытием такие ТРЦ, как «Горизонт», «МЕГАМАГ», «Парк» в Ростове-на-Дону, «Мармелад» в Таганроге, а также международный аэропорт «Платов» и стадион «Ростов Арена».

пресс-релиз МТС

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теги: МТС операторские банки