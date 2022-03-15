Трансграничные платежи: МТС поможет перевести деньги в Узбекистан

MForum.ru
15.03.2022,
Переводы доступны и для абонентов МТС и для клиентов МТС Банка. Вариантов перевода несколько: по номеру банковской карты любого банка Узбекистана, либо по номеру телефона, если у получателя карта Humo или Uzcard.
Перевести деньги можно через сервис МТС Деньги или в приложении МТС Банка с любых банковских карт, лицевых счетов абонентов МТС, кошельков МТС Деньги. Ограничение на сумму - 100 тысяч для банковских карт и 15 тысяч для электронных кошельков.
В течение марта действует кешбэк-акция - отправитель получает 1% от МТС CASHBACK, а получатель - 3% от суммы перевода на свой счет.
Также МТС Банк позволяет осуществлять денежные переводы за рубеж через международные системы Contact и Юнистрим с выплатой наличными во всех банках Узбекистана-участниках систем денежных переводов, а также на банковские карты Uzcard/HUMO в Узбекистане.
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теги: операторские банки МТС Банк трансграничные переводы Узбекистан денежные переводы
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