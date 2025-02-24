Мобильные переводы: МТС запустила денежные переводы по России в мобильном приложении

MForum.ru
24.02.2025,
Для того, чтобы пользоваться этой услугой - не обязательно иметь банковский счет, достаточно телефонного номера МТС и достаточной суммы средств на нем. Деньги переводятся через систему СПБ из мобильного приложения Мой МТС. Переводить можно также по номеру телефона любого оператора связи или по номеру банковской карты. Минимальная сумма разового перевода - 100 рублей, максимально - до 400 тыс. рублей, в течение суток можно перевести не более 800 тысяч рублей, за месяц - до 3 млн.
«Сейчас пользователям приложения Мой МТС на платформе Андроид доступны все существующие на рынке способы переводов денежных средств и оплаты услуг. Планируем, что в скором будущем они также появятся и на платформе iOS. Мы активно развиваемся по пути персонификации в рамках концепции «один клиент – один интерфейс». Наша задача – сделать так, чтобы при проведении платежей и переводов пользование лицевым счетом абонента было таким же удобным и доступным, как и классическим банковским счетом», – рассказал руководитель кластера «Платежи и переводы» МТС Кирилл Пальчун.
Услуга находится в разделе "Деньги", если двигаться с главной страницы мобильного приложения Мой МТС на Android, в подразделе Переводы есть иконка - Переводы по России. Деньги можно списать с ЛС абонента (банковский счет в этом случае не нужен), либо с банковской карты абонента.
В том же приложении доступны мгновенные переводы без комиссии более, чем в 100 стран мира, как ближнего, так и дальнего зарубежья - весьма полезная в наше время услуга. Переводы доступны по номеру телефона, карты или счета получателя. Есть опция "выбор валюты". Переводы по России и за рубеж доступны и на сайте МТС Оплата.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МТС мобильные переводы мобильные приложения операторские приложения услуги
--
Публикации по теме:
21.12. [Новости компаний] Услуги: МТС Банк примет платежи за услуги связи операторов СНГ / MForum.ru
25.04. [Краткие новости] Телеком: Пресс-релизы. Сервис «Денежные переводы онлайн» теперь и в приложении «Мой Билайн» / MForum.ru
25.09. [Новости компаний] Аналитика: Операторы меняют правила игры на рынке мобильных финансовых услуг / MForum.ru
15.02. [Новости компаний] Услуги: Tele2 обновила Личный кабинет и запустила Мой Tele2 во всех регионах присутствия / MForum.ru
07.08. [Новости компаний] Конспекты: Александр Поповский представил результаты Вымпелкома в 2q2015 / MForum.ru
24.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности об экранах смартфонов Honor 400 / MForum.ru
24.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M06 и Galaxy M16 скоро выйдут с новым дизайном / MForum.ru
21.02. [Новинки] Анонсы: Oppo анонсирует невероятно тонкий складной смартфон Find N5 / MForum.ru
21.02. [Новинки] Анонсы: Vivo Y29 4G с АКБ 6500 мАч представлен в Бангладеш / MForum.ru
20.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A06 5G представлен в Индии / MForum.ru
20.02. [Новинки] Анонсы: Представлен iPhone 16e с чипом A18 и одинарной тыловой камерой / MForum.ru
19.02. [Новинки] Анонсы: OnePlus Watch 3 дебютирует с отполированным внешним видом и обновленным АКБ / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: Серию Nothing Phone (3a) представят 4 марта / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A36 готовится к анонсу / MForum.ru
18.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности об Oppo Find X8 Mini / MForum.ru
18.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V50 дебютирует с аккумулятором емкостью 6000 мАч и знакомыми характеристиками / MForum.ru
17.02. [Новинки] Анонсы: Представлены Lava Prowatch X с AMOLED-экраном, рейтингом IP68 и 10 днями автономности / MForum.ru
17.02. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade V70 Max дебютирует с АКБ 6000 мАч и 6,9-дюймовым экраном / MForum.ru
14.02. [Новинки] Анонсы: Tecno раскрыла героев своей презентации на MWC / MForum.ru
14.02. [Новинки] Слухи: Oppo Find N5 показали на тизерах / MForum.ru
13.02. [Новинки] Анонсы: Realme GT 7 Pro Racing Edition представлен официально / MForum.ru
13.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о чипсетах Honor 400, 400 Pro и GT Pro / MForum.ru
12.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты чипсет, оперативная память и версия Android vivo V50e / MForum.ru
12.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности о iQOO Z10 Turbo и Z10 Turbo Pro / MForum.ru
12.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A06 5G готовится к анонсу / MForum.ru