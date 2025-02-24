Мобильные переводы: МТС запустила денежные переводы по России в мобильном приложении

24.02.2025, MForum.ru

Для того, чтобы пользоваться этой услугой - не обязательно иметь банковский счет, достаточно телефонного номера МТС и достаточной суммы средств на нем. Деньги переводятся через систему СПБ из мобильного приложения Мой МТС. Переводить можно также по номеру телефона любого оператора связи или по номеру банковской карты. Минимальная сумма разового перевода - 100 рублей, максимально - до 400 тыс. рублей, в течение суток можно перевести не более 800 тысяч рублей, за месяц - до 3 млн.

«Сейчас пользователям приложения Мой МТС на платформе Андроид доступны все существующие на рынке способы переводов денежных средств и оплаты услуг. Планируем, что в скором будущем они также появятся и на платформе iOS. Мы активно развиваемся по пути персонификации в рамках концепции «один клиент – один интерфейс». Наша задача – сделать так, чтобы при проведении платежей и переводов пользование лицевым счетом абонента было таким же удобным и доступным, как и классическим банковским счетом», – рассказал руководитель кластера «Платежи и переводы» МТС Кирилл Пальчун.

Услуга находится в разделе "Деньги", если двигаться с главной страницы мобильного приложения Мой МТС на Android, в подразделе Переводы есть иконка - Переводы по России. Деньги можно списать с ЛС абонента (банковский счет в этом случае не нужен), либо с банковской карты абонента.

В том же приложении доступны мгновенные переводы без комиссии более, чем в 100 стран мира, как ближнего, так и дальнего зарубежья - весьма полезная в наше время услуга. Переводы доступны по номеру телефона, карты или счета получателя. Есть опция "выбор валюты". Переводы по России и за рубеж доступны и на сайте МТС Оплата.

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теги: МТС мобильные переводы мобильные приложения операторские приложения услуги

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