Телеком: Пресс-релизы. Сервис «Денежные переводы онлайн» теперь и в приложении «Мой Билайн»

MForum.ru
25.04.2019,
25 апреля 2019 года, Москва – Теперь абоненты Билайн могут переводить деньги с карты любого российского банка в любую точку России, страны СНГ, Европы и Дальнего Зарубежья в режиме реального времени в приложении «Мой Билайн». Для того, чтобы совершить перевод средств, необходимо зайти в приложение «Мой Билайн», выбрать вкладку «Финансы» и раздел «Международные переводы».
Перевести деньги можно в пункты выдачи «Золотая Корона» либо на карты Visa и MasterCard.
Осуществить перевод можно только в рублях, а получить денежные средства получатель может в валюте страны перевода, в долларах или в евро в любом из пунктов выдачи «Золотой Короны» либо на карту любого банка страны получателя.
Сумма комиссии перевода варьируется от 0% до 1,5% в зависимости от выбранного направления и способа перевода. В случае перевода с карты на карту дополнительно к комиссии взимается 150 рублей.
Сервис «Денежные переводы онлайн» доступен для всех держателей банковских карт России с поддержкой технологии 3D Secure. Денежные средства списываются только после подтверждения платежа с помощью одноразового пароля, который приходит в SMS-сообщении на номер отправителя. Безопасность операций также обеспечивается дополнительным шифрованием данных международного стандарта PCI DSS.
Услуги предоставляются РНКО «Платежный Центр» (ООО), лицензия ЦБ РФ №3166-К от 14.04.2014 и ПАО Банк «ФК Открытие», лицензия ЦБ РФ № 2209 от 24.11.2014. Техническим партнером сервиса перевода с карты на карту выступает АО «Интервейл».
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теги: телеком Вымпелком Билайн мобильные переводы p2p
© Алексей Бойко,
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