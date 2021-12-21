Услуги: МТС Банк примет платежи за услуги связи операторов СНГ

MForum.ru
21.12.2021,
Услуга совместная - от МТС Банк и ООО МДО "Душанбе Сити". Платить можно за услуги связи операторов Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Казахстана. Обещана нулевая комиссия при платежах через МТС-Деньги или приложение МТС Банк с любых банковских карт, лицевых счетов абонентов МТС, PAY-сервисов Apple / Google / Samsung pay, а также с электронных кошельков МТС-Деньги.
«Реализация совместного сервиса МТС Банка и "Душанбе Сити” – очередной этап развития финансовых сервисов экосистемы МТС для потребителей из ряда стран СНГ. В наших планах – реализация максимально доступного сервиса по дистанционной оплате телекоммуникационных услуг во всех странах СНГ. Также мы активно развиваем направление трансграничных переводов в страны СНГ без комиссии», – прокомментировал вице-президент, руководитель кластера Daily Banking МТС Банка Владимир Стасевич.
МТС Банк последовательно расширяет спектр услуг переводов в "станы", в частности, ранее был реализован сервис по переводам наличных через систему Contact на банковские карты Uzcard/HUMO в Узбекистане, Элкарт в Кыргызстане, Корти милли в Таджикистане, иностранные карты VISA и Mastercard, а также по номеру телефона клиентам крупнейших банков Таджикистана.
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теги: МТС Банк услуги мобильные переводы трансграничные денежные переводы
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