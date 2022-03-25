Операторские банки: МТС Банк скорректировал минимальный порог для карт МТС Деньги Weekend и MTS Cashback

25.03.2022, MForum.ru

С 4 апреля МТС банк вводит единый минимальный порог ежемесячных трат по картам МТС Деньги Weekend и MTS Cashback - 10 тысяч рублей. Для держателей МТС Деньги Weekend это приятная новость - сейчас порог составляет 15 тысяч рублей. Для держателей MTS Cashback порог сейчас составляет 8 тысяч, с учетом инфляции его изменение до 10 тысяч не кажется проблемой.

Ежемесячные расходы выше порога гарантируют бесплатность обслуживания карты. Впрочем достаточно поддерживать на карте минимальный остаток в размере 30 тысяч рублей и обслуживание также будет бесплатным.

Изменения не коснулись других видов карт - виртуальных, кредитных и зарплатных - МТС Деньги Weekend и MTS Cashback.

Ранее МТС Банк уже объявил о бессрочности всех выпущенных ранее карт. При оплате товаров следует указывать срок действия, указанный на карте, даже если он прошел.

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теги: МТС банк минимальный порог расходов