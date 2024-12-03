Кадры: Илья Филатов возглавит направление финансовых сервисов МТС в должности первого вице-президента

MForum.ru
03.12.2024,
МТС объявляет о назначении Ильи Филатов на должность члена правления компании, первого вице-президента МТС по финансовым сервисам с 3 декабря 2024 года.
Илья Филатов начал работать в банковском сервисе с 1996 года, занимал руководящие посты в банке Уралсиб. В 2014 году перешел в МТС Банк. С марта 2015 года Илья Филатов работал председателем правления МТС Банка. В августе 2019 года вошел в состав правления МТС в должности вице-президента по финансовым сервисам.
В новой должности Илья Филатов займется одной из ключевых и быстро растущих вертикалей цифровой экосистемы МТС.
«Я рад поздравить Илью Филатова с заслуженным назначением, которым подчеркивается возрастающую роль направления финтех в периметре экосистемы. Только за последний год МТС Банк продемонстрировал рекордную прибыль, в стратегических планах увеличение показателя в 2-2,5 раза в течение нескольких лет. В этом году банку успешно удалось провести IPO, которое стало рекордным по объему спроса и количеству заявок инвесторов. Стратегическое видение, многолетний опыт Ильи Филатова в реализации сложных проектов в банкинге и IT позволит нам усилить управленческую команду цифровой экосистемы», - прокомментировал президент МТС Вячеслав Николаев.
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теги: МТС кадры назначения
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