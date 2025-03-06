Назначения: Олег Решетин назначен на продукты и решения Билайна

MForum.ru

Назначения: Олег Решетин назначен на продукты и решения Билайна

06.03.2025, MForum.ru

Олег Решетин назначен на должность зам. генерального директора Вымпелком, руководителя блока по продуктам и развитию отношений с клиентами розничного бизнеса Билайн. Он будет отвечать за развитие продуктовой линейки и внедрение новых решений для клиентов, а также их обслуживание. Начало работы - с 13 марта 2025 года.

 

 

Олег Решетин известен на рынке телекома, за его плечами - более 20 лет опыта в телекоме и цифровых технологиях на развитых и развивающихся рынках. В последние годы он занимал позицию директора по телеком и цифровой стратегии в Uzum, Узбекистан, развивал взаимодействие между бизнес-юнитами экосистемы и телекомом.

Есть у г-на Решетина также опыт более 5 лет работы в Tele2 Россия, где он занимал позицию директора по стратегическому развитию портфеля продуктов. Он, в частности, разработал и внедрил рыночную стратегию, обеспечивал операционное управление изменениями, развивал направление цифровых продуктов и управлял абонбазой. Его нередко упоминали в пресс-релизах Tele2 в 2018-2019 годы.

Олега Решетина знают и в МТС, где он занимал руководящие позиции в головном офисе группы и в зарубежных активах, отвечая за маркетинг, продуктовую стратегию и коммерческое развитие.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

«Это важное назначение для компании, ведь наши клиенты — главный приоритет. Только предлагая действительно классные, удобные и нужные продукты и обеспечивая комфортный для людей сервис, мы можем сохранять лояльность наших пользователей и привлекать новых.

У нас в планах мощный рывок, который просто невозможен без сильной продуктовой стратегии. Уверен, что вместе с Олегом мы создадим решения, которые станут незаменимой частью жизни наших клиентов».

Олег Решетин, заместитель генерального директора Билайна:

«Я рад присоединиться к команде билайна в такой интересный и важный период для компании. Сегодня мы работаем в очень разных конкурентных условиях: в мегаполисах и в регионах разные запросы и разные задачи. В своей карьере я работал с разными рынками, развивал бизнес как в зрелых, так и в растущих экономиках, и этот опыт будет полезен для билайна».

Олег Решетин окончил МГТУ им. Н.Э.Баумана, образование - в области ПО автоматизированных систем. Продолжил образование в МИРБИС, со специализацией в области маркетинга, получил степень Executive MBA в HEC Paris.

Павел Тулубьев, глава блока продуктового развития розничного бизнеса Билайна, покидает компанию. Также уходит со своей должности и из компании Дмитрий Чернов, возглавлявший блок клиентского обслуживания и сервиса розничного бизнеса.

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теги: кадры назначения Билайн Выпелком

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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