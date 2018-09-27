Пресс-релизы: Tele2 предлагает клиентам премиальный тариф

MForum.ru
27.09.2018,
Москва – Tele2, любимый оператор мобильной связи в России, запускает новый тарифный план «Премиум». Оператор предлагает абонентам индивидуальное обслуживание, бесплатный интернет за границей и еще больший объем трафика и минут на номера России.
Тариф « Премиум » отличает выгодная комбинация услуг для активных пользователей интернета и клиентов, которые совершают большое количество звонков. Предложение включает больше минут и гигабайтов, чем самый «тяжелый» тариф линейки «Мой Tele2» – «Мой онлайн+».
Пользователю нового тарифа доступно от 40 до 50 Гб мобильного интернета в зависимости от региона. В пакет также входит 2000 минут на любые номера России и 500 SMS. Абонентская плата составляет от 1100 до 1500 рублей в месяц. Клиентам также доступен перенос неизрасходованных мегабайтов, минут и SMS на следующий расчетный период.
В поездках по России мобильный интернет и звонки на любые номера России стоят, как дома. А в путешествиях за рубежом пользователям тарифа из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска и Калининграда бесплатно доступна опция « Безлимитный интернет за границей ». Услуга действует в 89 странах и позволяет клиентам Tele2 свободно пользоваться интернетом в зарубежных поездках и не опасаться непредвиденных расходов на связь. Опция не требует подключения, а ее стоимость входит в абонентскую плату за тариф. В поездках за границей абонентам тарифа из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска и Калининграда доступны входящие вызовы на выгодных условиях – 5 рублей за минуту.
Абонентам «Премиума» Tele2 предлагает выделенное обслуживание, высокий приоритет и индивидуальный подход в решении вопросов. Клиенты смогут позвонить в контактный центр оператора по специальному номеру 711, без прослушивания сообщений системы IVR.
Пользователи тарифа могут активировать дополнительные опции. Они предоставляют безлимитный доступ к таким популярным сервисам, как соцсети Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджеры WhatsApp, Viber, «ТамТам». Абоненты могут без ограничений пользоваться услугами навигации «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Транспорт», а также стриминговыми сервисами YouTube, Tele2 TV и Zvooq.
При нулевом и отрицательном балансе на тарифе автоматически и бесплатно активируется услуга « SOS-пакет », которая обеспечивает доступ к WhatsApp и сервисам навигации. «SOS- пакет» действует как в домашнем регионе, так и в поездках по России.
Клиенты оператора не платят за междугородную связь: на тарифе «Премиум» предусмотрены безлимитные звонки на номера Tele2 по России, которые не расходуют основной пакет минут.
Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:
«Мы формируем выгодные и простые предложения для каждого сегмента пользователей услуг Tele2. Финансовые и операционные результаты компании показывают, что качество абонентской базы улучшается, а ARPU клиентов Tele2 стабильно растет. Чтобы развивать сегмент абонентов с высоким профилем потребления, мы расширяем линейку наших продуктовых предложений и запускаем тариф «Премиум». Он учитывает предпочтения и запросы наиболее активных пользователей мобильного интернета и голосовых услуг. Помимо внушительных объемов базовых услуг, мы предлагаем клиентам индивидуальное обслуживание и популярную у путешественников опцию, которая позволяет не ограничивать себя в использовании data-сервисов за рубежом».
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теги: Tele2 тарифы
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