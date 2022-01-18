Развитие сетей: ВымпелКом сообщает об инвестициях в Краснодарском крае в размере 2 млрд рублей

18.01.2022, MForum.ru

ВымпелКом (бренд билайн) подводит итоги развития телеком-инфраструктуры в 2021 года на территории Краснодарского края и республики Адыгея.

В частности, оператор сообщает что построено или модернизировано оборудование на более, чем на 1000 объектах связи. Также на территории края проведен рефарминг сети 4G/LTE, что по данным внутренней аналитики оператора, обеспечило прирост рост покрытия на 36% и увеличение средних скоростей, доступных абонентам на 35%. Солидная вложенная сумма, 2 млрд рублей, коррелирует с достигнутыми результатами.

Региональный директор Южного региона ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) Бислан Магомадов:

«В 2021 году в регионах Юга России мы построили рекордное количество базовых станций, в том числе на Кубани. В Краснодарском крае билайн инвестировал в развитие инфраструктуры более 2 млрд рублей. За год мы увеличили сеть в 40 населенных пунктах края, в семи из них на территории Крымского, Майкопского и Ейского районов мобильный интернет 4G билайн появился впервые. В 2022 году запланированы инвестиции, превышающие показатели этого года. В наших планах - дальнейшее расширение покрытия сети и увеличение скорости мобильного интернета. Особенность Кубани – большой поток туристов, и мы готовы обеспечить качественной связью абонентов даже в период пиковых нагрузок».

Мероприятия по улучшению качества связи прошли в Карасунском, Центральном, Западном и Прикубанском округах Краснодара. Оператор построил новые базовые станции в дачных массивах, хуторе им. Ленина, станицах Елизаветинская и Старокорсунская, поселке Яблоновский, аулах Новая Адыгея и Козет. Задачей этих мероприятий было улучшение связности сети, с тем, чтобы можно было бесшовно перемещаться между базовыми станциями.

Для этого, в частности, была задействована такая технология как SON - самоорганизация сети, обеспечивающая автоматизированное перераспределение нагрузки в сети с задачей улучшения качества услуг связи.

В 2022 году компания ВымпелКом (билайн) планирует продолжать развитие инфраструктуры в курортных зонах. Ранее оператор расширил покрытие в поселках Абрау-Дюрсо и Южная Озереевка, а также обеспечил мобильным интернетом горнолыжные курорты в районе Сочи.

В Краснодарском крае, в целом, операторы действуют весьма активно. После появления ограничений, с которыми столкнулись те, кто привык проводить отдых вдали от России, повысилась туристическая привлекательность Краснодарского края, что стимулирует операторов к все новым инвестициям. Таблица используемых сетями LTE частот наглядно свидетельствует - операторы задействуют все больше частотных диапазонов, чтобы соответствовать запросам абонентов и Вымпелком не остался в стороне от этих процессов.

пресс-релиз компании Вымпелком

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