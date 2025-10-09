Развитие сетей: МТС отключила 3G еще в 9 городах, на очереди - Великие Луки, Златоуст, Ярославль и Сочи

09.10.2025, MForum.ru

МТС продолжает отключать сети связи стандарта UMTS / 3G, переиспользуя частоты в сетях LTE / 4G. В частности, в 3q2025 компания прекратила поддержку технологии 3G еще в 9 городах в таких регионах РФ как Адыгея, Калинингрдская, Самарская, Челябинская и Ярославская области, Краснодарский, Приморский и Хабаровский край. В течение октября МТС отключит 3G в городах Великие Луки (Псковская область), Златоуст (Челябинская область), Ярославле, а до конца года – в Сочи и вдоль Черноморского побережья от Красной Поляны до Туапсе (Краснодарский край).

Как планировалось ранее, МТС отключит в 2025 году половину оставшихся базовых станций 3G в стране: 20% на сегодня выключены, еще 30% будут выведены из эксплуатации до конца года.

Зачем уходить от 3G? Технология 4G/LTE более эффективно использует частоты, для абонентов рефарминг как правило означает рост средних скоростей передачи данных.

В июле–сентябре 2025 года сети 3G были отключены в городах Майкоп (Адыгея), Приморско-Ахтарск (Краснодарский край), Аша (Челябинская обл.), Переславль-Залесский (Ярославская обл.), Артем (Приморский край), Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край), Черняховск (Калининградская обл.), Чапаевск, Кинель (Самарская обл.).

В первом полугодии МТС уже прекратила использование сетей третьего поколения в 12 городах десяти регионов: Ревда (Свердловская обл.), Саяногорск (Хакасия), Усолье Сибирское (Иркутская обл.), Бердск, Барабинск, Куйбышев (Новосибирская обл.), Набережные Челны (Татарстан), Нефтекамск (Башкортостан), Новоалтайск (Алтайский край), Суздаль (Владимирская обл.), Лабинск (Краснодарский край), Дербент (Дагестан).

МТС приступила к отключению 3G в рамках первых пилотных проектов в городах Всеволожск (Ленинградская обл.), Углич (Ярославская обл.), Санкт-Петербург и в Ленинградской области в 2023-2024 годах.

