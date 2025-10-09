Развитие сетей: МТС отключила 3G еще в 9 городах, на очереди - Великие Луки, Златоуст, Ярославль и Сочи

MForum.ru
09.10.2025,
МТС продолжает отключать сети связи стандарта UMTS / 3G, переиспользуя частоты в сетях LTE / 4G. В частности, в 3q2025 компания прекратила поддержку технологии 3G еще в 9 городах в таких регионах РФ как Адыгея, Калинингрдская, Самарская, Челябинская и Ярославская области, Краснодарский, Приморский и Хабаровский край. В течение октября МТС отключит 3G в городах Великие Луки (Псковская область), Златоуст (Челябинская область), Ярославле, а до конца года – в Сочи и вдоль Черноморского побережья от Красной Поляны до Туапсе (Краснодарский край).
Как планировалось ранее, МТС отключит в 2025 году половину оставшихся базовых станций 3G в стране: 20% на сегодня выключены, еще 30% будут выведены из эксплуатации до конца года.
Зачем уходить от 3G? Технология 4G/LTE более эффективно использует частоты, для абонентов рефарминг как правило означает рост средних скоростей передачи данных.
В июле–сентябре 2025 года сети 3G были отключены в городах Майкоп (Адыгея), Приморско-Ахтарск (Краснодарский край), Аша (Челябинская обл.), Переславль-Залесский (Ярославская обл.), Артем (Приморский край), Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край), Черняховск (Калининградская обл.), Чапаевск, Кинель (Самарская обл.).
В первом полугодии МТС уже прекратила использование сетей третьего поколения в 12 городах десяти регионов: Ревда (Свердловская обл.), Саяногорск (Хакасия), Усолье Сибирское (Иркутская обл.), Бердск, Барабинск, Куйбышев (Новосибирская обл.), Набережные Челны (Татарстан), Нефтекамск (Башкортостан), Новоалтайск (Алтайский край), Суздаль (Владимирская обл.), Лабинск (Краснодарский край), Дербент (Дагестан).
МТС приступила к отключению 3G в рамках первых пилотных проектов в городах Всеволожск (Ленинградская обл.), Углич (Ярославская обл.), Санкт-Петербург и в Ленинградской области в 2023-2024 годах.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МТС, 3G, отключения сетей, рефарминг
--
Публикации по теме:
18.01. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС отключила сеть 3G 2100 МГц внутри ЦКАД в Москве, чтобы ускорить LTE / MForum.ru
04.11. [Новости компаний] GSM: Tigo Colombia выключает сеть GSM / MForum.ru
11.10. [Новости компаний] Отключения сетей 3G / MForum.ru
29.03. [Новости компаний] LTE: LTE в диапазоне 900 МГц (b8) в мире и в России / MForum.ru
09.07. [Новости компаний] band 8 / MForum.ru
09.10. [Новинки] Анонсы: HMD Touch 4G – устройство на ОС RTOS Touch / MForum.ru
09.10. [Новинки] Анонсы: Moto G06 Power с дисплеем 120 Гц появился в Индии / MForum.ru
08.10. [Новинки] Анонсы: Vivo V60e с 200 Мп камерой появился в Индии / MForum.ru
08.10. [Новинки] Компоненты: Samsung ISOCELL HP5 – новый 200 Мп сенсор для смартфонов / MForum.ru
07.10. [Новинки] Слухи: Появилась информация о камерах OnePlus 15 и Realme GT 8 Pro / MForum.ru
07.10. [Новинки] Анонсы: HMD представит «первый в Индии гибридный телефон» / MForum.ru
06.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy F07 появился в Индии / MForum.ru
06.10. [Новинки] Слухи: HMD готовит обновление Nokia 800 Tough / MForum.ru
03.10. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Honor Magic 8, Magic 8 Pro и MagicPad 3 Pro / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 14i представлен официально / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: Realme 15x с защитой "IP69 Pro" представлен официально / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo V60 Lite 4G с аккумулятором емкостью 6500 мАч и быстрой зарядкой мощностью 90 Вт / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Realme P3 Lite 4G появился в ЕС / MForum.ru
30.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V60e появится в Индии / MForum.ru
29.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 15T и 15T Pro представлены официально / MForum.ru
26.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 17 со Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V60 Lite 5G представлен официально / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Qualcomm официально представила Snapdragon 8 Elite Gen 5 / MForum.ru
24.09. [Новинки] Слухи: Использование инновационного экрана в iQOO 15 подтверждено официально / MForum.ru
23.09. [Новинки] Анонсы: MediaTek официально представила флагманский чипсет Dimensity 9500 / MForum.ru