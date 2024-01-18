Развитие сетей: МТС отключила сеть 3G 2100 МГц внутри ЦКАД в Москве, чтобы ускорить LTE

18.01.2024, MForum.ru

МТС отключила сеть 3G, которая работала в диапазоне 2100 МГц в пределах ЦКАД в Москве. Это позволило оператору высвободить частоты и провести их рефарминг под LTE. Этот ход, позволил компании расширить пул частот LTE, что по данным МТС дало увеличение доступных абонентам скоростей доступа в сети LTE примерно на 30%. Оператор продолжит отключения 3G 2100 МГц в Московском регионе с планами полного отключения этого слоя сети с 2025 года.

В 2023 году в стандарт LTE 2100 МТС перевела более 930 площадок, благодаря этому доля базовых станций 4G/LTE, работавших ранее в 3G за год выросла с 75% до 84%.

Кроме того, рефарминг коснулся юго-востока Москвы, Зеленограда, Электростали, Павловского Посада, Коломны, Домодедово, Ступино, Ногинска, Истры и большинства участков ЦКАД.

«Мы завершили важный и ответственный проект по рефармингу частот UMTS 2100 внутри ЦКАД. Теперь практически все базовые станции 3G этого диапазона на обширных территориях переведены в современный стандарт LTE, что дало миллионам наших абонентов прирост скорости интернета и емкости сети почти не треть. МТС продолжит работы по рефармингу диапазона 2100 МГц, чтобы с 2025 года полностью перевести оставшиеся локации по всей Московской области в 4G, — отметил технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

Абонентам, чьи устройства не поддерживают LTE, остается для использования слой сети 3G UMTS900 - в Московском регионе у этих сетей существенное покрытие.

В целом тренд на отключение 3G сетей - общемировой, сеть LTE обеспечивает более эффективное использование частот, к тому же в сети LTE практически нет эффекта "дыхания" сот, когда радиус действия базовой станции зависит от текущей нагрузки на нее. Чем дальше, тем меньше устройств без поддержки LTE остается на руках у абонентов.

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