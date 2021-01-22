Развитие сетей: Билайн задействовал под 4G диапазон 2100 в Москве

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Развитие сетей: Билайн задействовал под 4G диапазон 2100 в Москве

22.01.2021, MForum.ru

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Первым из столичных операторов, компания перевела весь диапазон 2100 МГц под использование сетью LTE. Это позволило поднять пиковые скорости до 350 Мбит/c, а средние выросли более, чем на 30%.

Рефарминг диапазона 2100 МГц позволил расширить пул частот, используемых сетью LTE c 30 до 45 МГц, что и обеспечило соответствующий прирост средних скоростей. В целом 2x45 МГц это уже очень хороший пул частот, пусть и собранный из полос по 2х10 МГц и 2х15 МГц в разных частотных диапазонах.

В ходе проекта в Москве было запущено более 2300 новых базовых станций LTE 2100. Для поддержания качественной голосовой связи в 3G, Билайн построил более 800 новых базовых станций 3G.

По данным исследовательского проекта Билайн.Аналитика мобильный трафик в сети 4G в Москве вырос на 61% в декабре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Его доля в общем объеме мобильного трафика в сети Билайн достигает уже 93%. Также на 36% увеличился средний объем 4G-трафика на одного пользователя.

В целом в 2020 году компания Вымпелком построила более 10 тысяч новых базовых станций (фокус строительства пришелся на Московский регион), увеличив темпы строительства в 3 раза.

Дмитрий Машин, директор Московского региона ПАО «ВымпелКом»:

«Непрерывный и стабильный доступ в сеть по пути следования наших клиентов – является главной целью развития сети в Москве. Весь 2020 год мы строили новые базовые станции рекордными темпами как над землей, так и под ней в метро, увеличивая темпы строительства сети. Но важно не только строить новое, но и грамотно использовать существующий технический ресурс. Увеличение частотного диапазона в сети LTE позволило нам улучшить скоростные параметры и доступность мобильного интернета для москвичей в короткий срок».

Правильно, что в Билайн придерживаются именно такой фокусировки. Сейчас важны не столько средние скорости, доступные абоненту, т.к. с ними обычно все и так неплохо, сколько "непрерывный и стабильный" доступ в сеть. Именно этот фокус актуален для развития сетей в 2021 году. То же касается и приоритета мобильного интернет доступа перед любыми другими услугами оператора.

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теги: телеком Вымпелком развитие сетей Билайн средние скорости доступа

© Алексей Бойко, MForum.ru

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