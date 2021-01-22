Развитие сетей: Билайн задействовал под 4G диапазон 2100 в Москве

MForum.ru
22.01.2021,
Первым из столичных операторов, компания перевела весь диапазон 2100 МГц под использование сетью LTE. Это позволило поднять пиковые скорости до 350 Мбит/c, а средние выросли более, чем на 30%.
Рефарминг диапазона 2100 МГц позволил расширить пул частот, используемых сетью LTE c 30 до 45 МГц, что и обеспечило соответствующий прирост средних скоростей. В целом 2x45 МГц это уже очень хороший пул частот, пусть и собранный из полос по 2х10 МГц и 2х15 МГц в разных частотных диапазонах.
В ходе проекта в Москве было запущено более 2300 новых базовых станций LTE 2100. Для поддержания качественной голосовой связи в 3G, Билайн построил более 800 новых базовых станций 3G.
По данным исследовательского проекта Билайн.Аналитика мобильный трафик в сети 4G в Москве вырос на 61% в декабре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Его доля в общем объеме мобильного трафика в сети Билайн достигает уже 93%. Также на 36% увеличился средний объем 4G-трафика на одного пользователя.
В целом в 2020 году компания Вымпелком построила более 10 тысяч новых базовых станций (фокус строительства пришелся на Московский регион), увеличив темпы строительства в 3 раза.
Дмитрий Машин, директор Московского региона ПАО «ВымпелКом»:
«Непрерывный и стабильный доступ в сеть по пути следования наших клиентов – является главной целью развития сети в Москве. Весь 2020 год мы строили новые базовые станции рекордными темпами как над землей, так и под ней в метро, увеличивая темпы строительства сети. Но важно не только строить новое, но и грамотно использовать существующий технический ресурс. Увеличение частотного диапазона в сети LTE позволило нам улучшить скоростные параметры и доступность мобильного интернета для москвичей в короткий срок».
Правильно, что в Билайн придерживаются именно такой фокусировки. Сейчас важны не столько средние скорости, доступные абоненту, т.к. с ними обычно все и так неплохо, сколько "непрерывный и стабильный" доступ в сеть. Именно этот фокус актуален для развития сетей в 2021 году. То же касается и приоритета мобильного интернет доступа перед любыми другими услугами оператора.
----
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.
теги: телеком Вымпелком развитие сетей Билайн средние скорости доступа
Публикации по теме:
13.01. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн и новогодняя статистика / MForum.ru
17.12. [Новости компаний] Связь в метро: Билайн обеспечил покрытие 4G/LTE на всех станциях московского метро / MForum.ru
24.11. [Новости компаний] Тренды: ВымпелКом возвращает в компанию инженеров / MForum.ru
20.11. [Новости компаний] eSIM: Билайн подключил авторизацию eSIM через Госуслуги / MForum.ru
10.11. [Новости компаний] Развитие сетей: В Билайн довольны результатами внедрения SON / MForum.ru
22.01. [Новинки] Анонсы: Vivo X60 Pro+ на Snapdragon 888 представлен официально / MForum.ru
22.01. [Новинки] Анонсы: Honor V40 представлен официально / MForum.ru
21.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y20G получил Helio G80 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
20.01. [Новинки] Компоненты: MediaTek Dimensity 1200 и Dimensity 1100 представлены официально / MForum.ru
20.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о смартфоне Realme X9 Pro / MForum.ru
20.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y31 c Snapdragon 662, 48 Мп камерой и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Huawei P50 Pro и P50 Pro+ / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: Появились подробности о смартфоне Realme C20 / MForum.ru
18.01. [ПО] Анонсы: Объявлен список смартфонов, которые получат Xiaomi MIUI 12.5 / MForum.ru
14.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S21 Ultra – новый флагман Samsung / MForum.ru
14.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S21/S21 представлены официально / MForum.ru
14.01. [Новинки] Анонсы: HTC Desire 21 Pro представлен официально / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Представлены беспроводные наушники Meizu Pop Pro / MForum.ru
13.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о HTC Desire 21 Pro / MForum.ru
12.01. [Новинки] Анонсы: Moto One 5G Ace представлен официально / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A32 замечен на рендерах / MForum.ru
12.01. [Новинки] Анонсы: iQOO 7 – игровой смартфон на базе Snapdragon 888 / MForum.ru
12.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31s стал первым в мире смартфоном на базе Snapdragon 480 / MForum.ru
11.01. [Новинки] Анонсы: Состоялся международный релиз Honor Band 6 / MForum.ru
11.01. [Новинки] Анонсы: OnePlus Band представлен официально / MForum.ru