Развитие сетей: Билайн в Саратовской области - оператор расширил возможности 4G/LTE для жителей и гостей области

MForum.ru
09.06.2025,
За последние месяцы Билайн обновили инфраструктуру и улучшил параметры сети для более стабильной работы сразу в четырех крупных городах региона, включая столицу - Балашов, Петровск, Саратов и Энгельс.
Компания сделала акцент на повышение качества связи в густонаселенных микрорайонах и частных секторах, где максимально востребована связь, а нагрузка на инфраструктуру высока. За счет проведенных работ, качество покрытия удалось улучшить в следующих районах:
Инженеры Билайна запустили новые БС в перечисленных локациях, а также модернизировали действующее телеком-оборудование, что позволило нарастить емкость сети.
В результате множество клиентов оператора могут пользоваться мобильным интернетом даже в часы наибольшей нагрузки.
Билайн сообщает о проведенных работах и в малых населенных пунктах области. Этой весной связь 4G впервые начала работать в трех удаленных селах региона - в Марьино-Лашмино в Новобурасском районе, Мизино-Лапшиновке в Татищевском районе, в Луговском - в Ровенском районе.
«Обеспечение качественной связи продолжает оставаться в фокусе у нашей команды, и в этом отношении с начала года мы уже реализовали большой объем технических работ. За прошедшие месяцы мы значимо усилили наше присутствие как в городах, так и в небольших деревнях региона, оптимизировав сеть для более комфортного пользования мобильными сервисами. Это особенно актуально сейчас, в преддверии сезона отпусков, когда многие жители отправятся в поездки по разным уголкам области», – комментирует директор Саратовского отделения Билайна Олеся Ворожейкина.
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теги: Билайн Саратовская область развитие сетей
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