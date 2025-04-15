Развитие сетей: МегаФон в Саратовской области - еще более тысячи сельчан получили связь в рамках госпрограммы Скидка за спектр

15.04.2025, MForum.ru

В Саратовской области МегаФон обеспечил LTE покрытие в селах Памятка Романовского района, Сазоново Аткарского района и Большая Фёдоровка Татищевского - в них проживает от 250 до 450 человек. Теперь здесь доступен мобильный интернет на скоростях до 110 Мбит/с. Оператор обеспечил связью всю территорию поселений, включая дома, школы, фельдшерско-акушерские пункты и административные здания. Смонтированное оборудование также позволило улучшить сигнал в ближайших деревнях и сёлах. Замеры специалистов показали, что после проведённых работ в Памятке максимальные скорости мобильного интернета МегаФона достигают 110 Мбит/с, в Сазоново — 100 Мбит/с, Большой Фёдоровке — 70 Мбит/с.

Трафик в Саратовской области активно растет. В посёлках, сёлах и деревнях области за год он увеличился на 21%. В марте 2025 года среднемесячное потребление абонентов оператора, проживающих в сельской местности, достигло 40 Гбайт.

«Мы стремимся к тому, чтобы в нашем регионе не оставалось мест, где можно столкнуться с ограничениями в использовании цифровых сервисов. Федеральная инициатива “Скидка за спектр” стала значимым шагом в этом направлении. До конца года новые базовые станции в рамках программы появятся еще в трех населённых пунктах региона. Это может послужить основой для технологического развития сельских территорий и способствовать самореализации их жителей», — прокомментировал Андрей Башкевич, директор МегаФона в Саратовской области.

Напомню, что это за программа Скидка за спектр. С 1 января 2024 года Минцифра отменила скидку в виде коэффициента 0.1 на ежегодный "неналоговый сбор", который взимается с операторов за использование ими радиочастот. То есть раньше этот неналог был в 10 раз меньше, чем стал с прошлого года.

Вскоре чиновники предложили "размен" - можно временно, до конца 2025 года, получить скидку на неналог, если операторы возьмут на себя обязательства устанавливать от 1 до 4 БС в квартал в населенных пунктах до 1 тысячи человек, где установка БС экономически может быть нерентабельна. Для каждого региона придумана своя квота на количество БС каждого оператора. Предложение неплохое, все же так лучше, чем просто отдавать государству в 10 раз больше денег после отмены скидки. Как видим, МегаФон им пользуется в Саратовской области, на Алтае, в Бурятии и, вероятно, в ряде других регионов.

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теги: развитие сетей Саратовская область МегаФон

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