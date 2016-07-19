LTE: Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 1 декабря 2016 года

31.12.2016, MForum.ru

Периодически обновляемая подборка информации о развитии поддержки 4G в российских регионах (обновляемая статья).

Не менее 262 сетей LTE предоставляют услуги в 83 регионах России, как правило, в областных центрах, но есть и запуски в других городах регионов. Уровень конкуренции операторов LTE - 3,2 сети LTE на регион.

20 млн по итогам 2018, прогноз в январе 2015 года, оценка J'son&Partners

7 млн по итогам 2014, оценка J'son&Partners

2 млн по итогам 1q2014

Охват населения - >50% по данным операторов.

Список действующих в России сетей 4G / LTE, по регионам, по операторам

1. Адыгея республика, Майкоп, 4 сети

Билайн

2016.02 Компания Билайн приобрела частоты в b38 на аукционе 2016.02

2013.11 Запущена лицензионная сеть LTE в Майкопе.

МегаФон

2014.12.22 МегаФон о развитии сети LTE в Адыгее. 250 ТБ за год. 25% - доля трафика LTE. >10 тыс. подключений к сети LTE. 40% - пользователи USB-модемов.

2013.12. Запущена сеть LTE в Майкопе.



МТС

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный, 25 МГц.

2014.09.01 Анонсированы планы запуска сети LTE 1800.

2014.04 Запущена сеть LTE b7 2.5-2.7 в Адыгее.

Tele2

2015.12.21 Tele2 официально объявила о запуске сети LTE в республике Адыгея. Предположительно b3 1800.

2015.07.02 Оператор анонсировал планы запуска LTE в Адыгее "в обозримом будущем"

В регионе действует договоренность Билайн и МТС о совместном использовании частот, заключенная в 2015 году.

Билайн

2016.02 Компания приобрела b38 на аукционе 2016.02

2013.10.29 Билайн объявил о запуске сети LTE в Горно-Алтайске в коммерческую эксплуатацию. По данным компании, на момент запуска она обслуживает 90% территории Горно-Алтайска, средние скорости составляют 10-20 Мбит/с, пиковые - до 60 Мбит/с.

МегаФон

2015.08 Виртуальный оператор Yota (бренд МегаФона) начал оказывать услуги в республике Алтай.

2014.11.29 Сеть компании МегаФон в Горно-Алтайске построена собственными силами МегаФон (без Скартел) и оказывает услуги в статусе коммерческой эксплуатации.

2013.11.02 На карте покрытия МегаФон показана зона покрытия LTE в Горно-Алтайске.

МТС

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный, 25 МГц.

2014.11.17 МТС запустила сеть LTE в Горно-Алтайске на базе сети Билайн

3. Алтайский край, Барнаул, 3 сети

Билайн

2015.02.11 Билайн на частотном аукционе ГКРЧ приобрел частоты b38 в Алтайском крае

2014.07.04 Сообщается о начале коммерческой эксплуатации сети LTE Билайн в Барнауле.

МТС с 2014.08.18

2016.09.21 МТС сообщает о работе в Алтайском крае сети LTE1800 - в 8 районах. Охват населения - до 50% по данным компании.

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц.

2015.03.23 МТС запустила сеть LTE в Бийске, Алтайского края

2015.02.09 Общая протяженность ВОЛС МТС в Алтайском крае составляет более 4300 км. В развитие телекоммуникационной инфраструктуры в регионе МТС планирует вложить более 2 млрд рублей до конца 2015 года. В зоне покрытия LTE МТС - Барнаул, Бийск и Новоалтайск. В 2015 году МТС планирует запустить LTE в Алейске, Белокурихе, Рубцовске и Санниково.

2014.08.18 МТС сообщает о запуске LTE в Барнауле и Новоалтайске.

МегаФон

2015.07.10 МегаФон заявляет о запуске услуг под молодежным брендом Yota в Барнауле, Алтайский край

2014.12.29 МегаФон сообщает о запуске сети LTE в Алтайском крае

2014.11.28 Валерий Казаченко обещает запуск LTE в Барнауле до конца 2014 года. Обещает запуски LTE до 2017 года также в Рубцовске, Бийске, Камне-на-Оби и других населенных пунктах с населением свыше 50 тысяч человек. Yota услуги LTE в Барнауле пока что не предоставляет

2014.01 Компания планирует запуск сети LTE в 2014 году.

4. Амурская область, Благовещенск, Дальневосточный ФО, 2 сети

МТС

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный, 25 МГц

2014.12.11 Космодром «Восточный» опробовал 4G-скорости.

2013.10.09 Сеть LTE работает

МегаФон

2016.02.11 МегаФон на частотном аукционе ГКРЧ приобрел лицензию на строительство сети в b38 в Амурской области

2015.08.31 МегаФон оказывает услуги LTE в Благовещенске также под брендом Yota.

2014.02.05 МегаФон начал предоставлять услуги LTE

5. Архангельская область, Архангельск, 3 сети

МегаФон

2015.08.31 МегаФон оказывает услуги в Архангельске также под брендом Yota.

2013.12.16 МегаФон приступил к предоставлению услуг LTE в Архангельске

МТС

2016.07.28 МТС запустила сеть LTE1800 в Архангельской области. Пока что в Мирном, Няндоме, Урдоме и Киземе.

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц

2015.04.30 МТС запустила сеть 4G LTE в Котласе Архангельской области.

2014.09.01 Планы запуска LTE 1800 анонсированы 2014.09.01.

2014.06.16 МТС 2014.06 запустила сеть LTE в городе Северодвинск Архангельской области.

Билайн

2016.10.17 Билайн запустил услуги LTE в Архангельской области в рамках RAN Sharing с МегаФон.

2015.02.11 Билайн на частотном аукционе ГКРЧ приобрел частоты b38 в Архангельской области

2016.01.26 Анонсированы планы запуска сети Билайн в регионе на базе сети LTE компании МегаФон.

2014.08.15 Компания ссылается на проблемы с частотным ресурсом в Архангельске, которые препятствуют развертыванию сети LTE

6. Астраханская область (Астрахань), Южный ФО, 3 сети

2016.08.24 Между Tele2 и Билайн заключено соглашение о совместном использовании пассивной и активной инфраструктуры (договор на 27+8 регионов), в том числе и на данный. Также в Астраханской области есть договоренность о совместном использовании сети между Билайн и МТС (Билайн - ведущий).

Билайн

2015.02.11 Билайн на частотном аукционе ГКРЧ приобрел частоты b38 в Астраханской обасти

2013.11.19 Запуск сети LTE в Астрахани состоялся 19 ноября 2013 года.

МегаФон

2015.08.31 МегаФон оказывает услуги LTE в Астрахани также под брендом Yota.

2012.12.19 МегаФон начал предоставлять услуги доступа к сети LTE в Астрахани по модели MVNO на сети Yota Networks с 19 декабря 2012 года.

2012.12.19 Начал предоставлять услуги LTE виртуальный оператор Yota (с 2013 года - в собственности МегаФон), также на базе сети Yota Networks, band 7.

МТС

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц

2014.10.30 МТС объявила о азпуске сети LTE в Астрахани.

Основа телеком

3-го октября 2013 года сообщила о готовности к тестовой эксплуатации сети на базе Huawei/Cisco в Астрахани.

СМАРТС (Астрахань GSM).

2014.11 Располагает лицензией LTE 1800. Статус сети на начало ноября 2014 неизвестен.

7. Башкортостан республика (Уфа), Приволжский ФО , 3 сети

Билайн

2016.02 Билайн приобрел частоты в диапазоне b38 в Башкортостане.

2014.08.15 Билайн объявил о планах запуска сети LTE в Уфе и Белорецке в "ближайшие полгода" (т.е. до 15 февраля 2015 года).

2014.10 В октябре 2014 года идет тестирование сети, запуск возможен в конце октября - начале ноября 2014 года.

2014.11.14 Оператор Билайн объявил о запуске сети LTE в Башкортостане

МегаФон, охват 60% на 2015.01

2016.01.30 МегаФон объявляет о запуске поддержки LTE-A в Уфе

2015.08.31 МегаФон предоставляет услуги LTE в Уфе также под брендом Yota.

2015.01.26 Более 60% жителей Башкортостана имеют доступ к интернету 4G+ от «МегаФона»

2013.02.07 Добавилось предоставление услуг в Салавате и Стерлитамаке, запуск ранее планировался на конец 2012 года.

2012.07.29 Виртуальная сеть LTE запущена компанией Yota в Уфе, также планируется запуск в Салавате и Стерлитамаке ближе к концу 2012 года. На базе сети Yota Networks LTE FDD band 7 2.5-2.7 ГГц. Сеть LTE МегаФон первоначально на базе сети Yota - с 29 июля 2012 года началось "тестирование" в Уфе и прилегающих коттеджных поселках. Первые 2 месяца абонентам не нужно было платить за трафик.

МТС

охват до 25% на 2015.04

2016.12.16 МТС начала агрегировать частоты b38 и b3. В Уфе это позволяет добиться в отдельных точках пиковых скоростей до 700 Мбит/c.

2016.06.06 Упоминается, что в регионе действует сеть LTE-A 2CA_3-7 компании МТС

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц

2013.03 анонсировала планы развернуть сеть LTE в Уфе.

2014.04 МТС запустила сеть LTE в Уфе.

2014.12.30 МТС в Башкортостане запустила в коммерческую эксплуатацию сеть LTE 1800.

2014.12.30 МТС приобрела ЗАО "СМАРТС-Уфа". Вместе с 14.6 МГц в диапазоне 1800 МГц.

2015.04.06 МТС расширяет сеть LTE в Башкортостане. МТС объявляет о расширении сети LTE в Башкирии. Покрытием обеспечено 150 населенных пунктов, в зоне покрытия почти миллион жителей республики, что соответствует охвату менее 25% населения республики.

Сегодня мобильным интернетом на скорости до 150 Мбит/с могут воспользоваться жители не только крупных городов Башкирии, включая Уфу, Салават, Стерлитамак, Туймазы, Благовещенск, Агидель, но и небольших населенных пунктов региона, в том числе в Субханкулово, Булгаково, Авдоне, Алексеевке, Гафурово, Дмитриевке и многих других.

8. Белгородская область, Белгород, 3 сети

МТС

2016.11.01 МТС запустила в ряде населенных пунктов Белгородской области поддержку LTE 1800.

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц

В мае 2014 года МТС начала предоставлять доступ в сеть LTE в Белгороде и Старом Осколе.

МегаФон

2016.02.11 МегаФон на частотном аукционе ГКРЧ приобрел лицензию на строительство сети в b38 в Белгородской области

2015.12.03 МегаФон начал предоставлять услуги LTE в Белгороде.

Билайн

2016.10.17 Билайн запустил услуги LTE в Белгородской области в рамках RAN Sharing с МегаФон.

2016.01.26 Анонсированы планы запуска сети Билайн в регионе на базе сети LTE компании МегаФон.

2015.12.04 Сеть LTE не запущена. Прогноз запуска - 2016 год.

Tele2

2015.12.04 Сеть LTE не запущена. Прогноз запуска - 2016 год.

Основа телеком

планировала запустить TD-LTE 2.3-2.4 сеть в Белогороде до мая 2013 года. Первоначально в тестовую эксплуатацию. 29 июля 2013 года компания сообщает о готовности к тестовому запуску в Белгороде.

9. Брянская область (Брянск), Центральный ФО, 3 сети

МегаФон

2015.08.31 МегаФон оказывает услуги LTE в Брянске также под брендом Yota.

2013.04 МегаФон сообщает о планах развертывания в Брянской области собственной сети LTE до конца 2013 года.

2012.12.12 МегаФон начал предоставление услуг доступа к радиосети LTE компании Yota Networks в Брянске 12 декабря 2012 года. Услуги предоставляются по модели MVNO.

МТС

2016.09.01 МТС сообщает о запуске сети LTE1800 в Брянской области

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц

2015.04.24 МТС развивает сеть LTE в Брянской области

2014.09.17 Компания МТС объявила о запуске сети LTE в Брянске 2014.09.17.

Билайн

2016.10.17 Билайн запустил услуги LTE в Брянской области в рамках RAN Sharing с МегаФон.

2015.02.11 Билайн на частотном аукционе ГКРЧ приобрел частоты b38 в Брянской области

2016.01.26 Анонсированы планы запуска сети Билайн в регионе на базе сети LTE компании МегаФон.

МегаФон

2016.02. МегаФон приобрел частоты b38 на территории Бурятии на частотном аукционе ГКРЧ в феврале 2016 года

2015.08.31 МегаФон предоставляет услуги LTE в Улан-Удэ также под брендом Yota.

2013.11.21 Оператор МегаФон объявил о запуске сети LTE. По неподтвержденной информации сеть LTE компании начала работать в Улан-Удэ в конце октября 2013 года.

МТС

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц

2015.06.02 МТС расширила покрытие LTE в Бурятии 5 крупных населенных пунктов охватили.

2014.08.05 МТС сообщила о запуске сети LTE в Улан-Удэ

11. Владимирская область (Владимир), Центральный ФО, 3 сети

МегаФон

2016.02.11 МегаФон на частотном аукционе ГКРЧ приобрел лицензию на строительство сети в b38 во Владимирской области

2013.08.31 МегаФон предоставляет услуги LTE во Владимире также под брендом Yota.

2013.04 В апреле 2013 года компания МегаФон сообщает о планах развертывания во Владимирской области собственной сети LTE до конца 2013 года.

2013.11.28 МегаФон запустил сеть LTE в городах Александров и Гусь-Хрустальный (Владимирская область)

2013.02.15 виртуальная сеть FDD-LTE 2.5-2.7 ГГц band 7 (20 МГц) во Владимире, на базе сети Yota Networks с 2012.10.10, также Ковров и Муром с 15.02.2013.

MVNO Yota во Владимире, виртуальная сеть FDD-LTE 2.5-2.7 ГГц band 7 (20 МГц), на базе сети Yota Networks.

МТС

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц

2015.07.16 МТС сообщает, что с начала 2015 года вдвое увеличила число базовых станций, что обеспечило охват LTE 18 населенных пунктов Владимирской области. Охват составил 70%.

2014.09.22 Сеть LTE МТС 2.5-2.7 ГГц запущена 2014.09.22.

Билайн

2016.10.17 ВымпелКом официально объявил о запуске LTE/4G во Владимирской области.

2016.10.08 На сайте Билайн показано покрытие LTE в Александрове, Киржаче, Петушках, Костерево, Лакинске, Суздали, Гусь-Хрустальном, Коврове, Муроме.

2016.09.19 Билайн запустил сеть b3 LTE 1800 во Владимире. Данные не подтверждены официально.

Основа телеком планировала запустить TD-LTE сеть во Владимире до мая 2013 года. 19 июня сообщается о готовности сети к началу эксплуатации, но радиочастотные назначения по-прежнему отсутствуют.

12. Волгоградская область, Волгоград, 3 сети

Билайн

2016.11.25 Замечено покрытие LTE b3 в Волгограде.

2016.03.03 Билайн в Волгоградской области упоминает сеть LTE, как запущенную.

2015.02.11 Билайн на частотном аукционе ГКРЧ приобрел частоты b38 в Волгоградской области

2015.05.27 Билайн готовит запуск LTE в Волгограде в июне? Карта покрытия LTE появилась на сайте компании.

2014.05 Сеть в целом построена, но запуск ее отложен на неопределенное время в связи с проблемами с частотами. В списке запускаемых сетей до сентября 2014 года Волгоград не значится.

2015.04.25 Сеть LTE b20 Билайн замечена в эфире Волгограда. Компания ВымпелКом еще не сообщала о коммерческом запуске сети LTE в Волгоградской области, поэтому речь, вероятно, идет о этапе ее тестирования. Сигнал LTE замечен в диапазоне b20 800 МГц, задействована полоса 5 МГц, которой располагает Билайн в Волгоградской области, так что высоких пиковых скоростей не ждите, зато покрытие возможно будет неплохим. Ранее, в декабре 2014 года были замечены попытки использования компанией диапазона 1800 МГц для сети LTE, но чем они завершились пока не ясно. Несущие 6413 / 24413.

2014.03 В Волгограде сеть LTE 1800 Билайна замечена в эфире.





МегаФон (и Yota)

2015.08.19 Замечена сеть LTE1800 Yota в Волгограде. МегаФон предоставляет услуги LTE во Волгограде также под брендом Yota.

2015.05.28 МегаФон расширил покрытие сети LTE 1800 в Волгоградской области

2015.04.25 Замечены базы LTE b7 МегаФон в Волгограде. Статус их использования пока неизвестен.

2014.11.10 МегаФон запустил сеть LTE в Волгограде и 11 райцентрах

2014.11.07 Роскомнадзор принял сеть LTE1800 ЗАО СМАРТС-Волгоград (МегаФон) в эксплуатацию

2014.11.06 МегаФон изменил код сети LTE в Волгограде с 25007 на 25002 и запускает базы LTE 1800

2014.09 Вновь замечен сигнал LTE 1800 в эфире, ожидается запуск LTE-A CA b3+b20 (10 МГц + 5 МГц) в Волгограде.

2014.06.27 Объявлено о запуске LTE в Камышине.

2014.05.22 Статус сети LTE МегаФон в Волгоградской области - испытания.

2014.04.02 Сообщается о запуске первой BS МегаФон LTE 800 в Волгограде.

2014.03 Замечен сигнал LTE 1800 сети МегаФон. Идет подготовка к запуску сети, запуск возможен в апреле 2014 года.

2013.04.03 В апреле 2013 году Yota Networks заявляла, что вопрос развития сети LTE в Волгограде отложен как минимум до 2016 года

МТС

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц

2015.08.04 Вновь в эфире периодически появляется сеть LTE b3 МТС

2014.04 Сеть LTE компании была замечена в эфире, но вскоре выключена.

2014.08.08 Cеть вновь появилась в эфире в диапазонах b7 и b20.

2014.08.21 Сеть МТС LTE запущена в коммерческую эксплуатацию в Волгограде, Волжском, Камышине и Урюпинске.

Tele2 Россия

2016.03.08 Сеть LTE Tele2 b20 по неподтвержденным данным стала заметна в эфире Волгограда. Вероятно пока что идет тестирование сети в период ее первоначального развертывания.

2015.10.26 Tele2 оценивает проникновение устройств LTE в Волгоградском регионе на уровне 2%. Официальная позиция компании - "в ближайшей перспективе планов по запуску 4G/LTE в Волгоградском регионе нет", "На данном этапе наш приоритет - это возможность предоставить абонентам качественный 3G-интернет по доступным ценам".

2015.08.05 Замечена активность компании в Волгоградском регионе, в частности, подвод оптики к сайтам, замена антенных систем на многодиапазонные, появление новых трансиверов. Вероятно это подготовка к запуску LTE-сети.

2014.11.06 Пока тишина.

13. Вологодская область, Вологда, 3 сети



В регионе действует договоренность Билайн и МТС о совместном использовании частот, заключенная в 2015 году.

МегаФон (и бренд Yota)

2016.02.11 МегаФон на частотном аукционе ГКРЧ приобрел лицензию на строительство сети в b38 в Вологодской области

2015.08 В Вологде и Череповце МегаФон также предоставляет услуги под брендом Yota (виртуальный оператор на базе МегаФон).

2013.12.23 Сообщается о начале предоставления услуг LTE в Вологде.

МТС

действуют сети b7 с 2014.07 и b3

2016.08.23 МТС сообщает о расширении сети b3 в Вологодской области. Говорится об охвате 65% населения.

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц

2015.02.12 МТС запустила сеть LTE в Череповце Вологодской области

2014.07.02 МТС объявила о начале коммерческой эксплуатации сети LTE в Вологде.

2014.09.01 Анонсированы планы запуска сети LTE 1800 2014.09.01

Билайн

2015.04.22 Билайн объявил о запуске сети LTE в Череповце Вологодской области

2014.12.23 Билайн официально запустил сеть LTE в Вологде. В рамках договора о RAN sharing с МТС. Есть планы расширения услуг на Череповец в 2015 году.

2014.12.19 В Вологде замечены рекламные баннеры Билайн, рекламирующие LTE. Сеть с уверенностью можно считать запущенной, несмотря на отсутствие формального анонса от Билайн. RAN sharing с МТС.

2014.12.05 На карте покрытия Билайн появилась зона покрытия сети LTE. Оператор официальных анонсов сети не делал. Предположительно запущены услуги LTE на базе инфраструктуры сети МТС.

2014.08 Региональный филиал в Вологде сообщал о планах запуска LTE Билайн в Вологде до конца 2014 или в начале 2015 года. Вологды нет в списке в планируемых до 15 февраля 2015 года запусков, можно предположить, что запуск LTE сети Билайн в Вологде состоится на базе сети МТС в рамках совместного использования инфраструктуры.

Основа Телеком

2013.09 Компания сообщает о строительстве сети в Череповце.

2014.08.14-2014.12.05 Сеть не запущена, о планах ее запуска информации нет.

14. Воронежская область, Воронеж, 3 сети

Билайн

2016.10.17 Билайн запустил услуги LTE в Воронежской области в рамках RAN Sharing с МегаФон.

2015.02.11 Билайн на частотном аукционе ГКРЧ приобрел частоты b38 в Воронежской области

2016.01.26 Анонсированы планы запуска сети Билайн в регионе на базе сети LTE компании МегаФон.

МегаФон

2016.10.17 МегаФон не объявлял о запуске LTE в Воронежской области, но предположительно анонсирует начало оказания услуг в ближайшее время.

МТС

2016.12.01 МТС сообщает о запуске поддержки LTE-A в Воронеже и Нововоронежске, CA_3-7 (5+10).

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц

2016.09.07 МТС расширила сеть LTE в Воронежской области. b3

2016.01.27 МТС запустила сеть LTE 1800 в Россоши и Лисках Воронежской области .

2014.08.21 Компания МТС объявила о запуске сети LTE в Воронеже и Борисоглебске 21 августа 2014 года.

Tele2

2016.05.31 Запущена сеть LTE b3, b7, b20 Tele2 в Воронежской области. (Воронеж b3, Борисоглебск - b7, Лиски, Россошь - b20)

2016.05.19 Анонсирован запуск сети LTE до конца июня 2016 года.

15. Дагестан республика, Махачкала, 3 сети



В регионе действует договоренность Билайн и МТС о совместном использовании частот, заключенная в 2015 году.

МегаФон

2015.08.31 МегаФон предоставляет услуги LTE в Махачкале также под брендом Yota.

2014.05 объявил о начале предоставления коммерческих услуг LTE в Махачкале в мае 2014 года

2014.10.20 Бренд Yota сообщил о начале предоставления услуг LTE в Махачкале 20 октября 2014 года

МТС

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный.

2014.05.23 Запущена сеть LTE в Махачкале в коммерческую эксплуатацию. 23 мая 2014 года

Билайн

2016.02 Билайн приобрел 25 МГц в b38 для развертывания сети LTE

2014.10.21 Идет развертывание сети LTE, дата запуска не анонсирована на 21 октября 2014 года.

2014.12.22 Билайн запустил сеть LTE в Дагестане. Теперь официальный анонс запуска в рамках договора о RAN sharing с МТС.

16. Еврейская АО, Биробиджан, 2 сети

2015.02.11 Операторы "большой четверки" на частотном аукционе ГКРЧ не заинтересовались приобретением частот b38 (25 МГц) в Еврейской АО в виде "регионального лота". МТС приобрела федеральный лот частот в b38, включающий лицензию на Еврейский АО.

МегаФон

2015.08.31 МегаФон оказывает услуги LTE в Биробиджане также под брендом Yota.

2014.01.23 МегаФон объявил о запуске сети LTE в Биробиджане.

МТС

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц.

2015.08.12 МТС предоставляет услуги LTE. Точная дата запуска мне не известна.

2014.03. Прогнозирую запуск сети LTE МТС в 2015 году.

17. Забайкальский край, Чита, 2 сети

МТС

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц

2013.10.01 МТС года объявила о запуске 4G / LTE в Чите. В планах до конца 2013 года выйти в Краснокаменск, Борзя, Агинское, Горный, Чеховский.

МегаФон

2016.07.07 В пресс-релизе компании регион упоминается, как регион, где поддерживается LTE-A CA. / MForum.ru

2016.02.11 МегаФон на частотном аукционе ГКРЧ приобрел лицензию на строительство сети в b38 в Забайкальском крае

2015.10.27 Компания МегаФон начала оказывать услуги в Забайкальском крае также под брендом Yota.

2015.05.26 МегаФон запустил услуги LTE в Забайкальском крае. А в центре Читы также и LTE-A.

Билайн

Tele2

18. Ивановская область, Иваново, 3 сети

МегаФон

2016.04.07 МегаФон сообщает о запуске поддержки LTE-A в Иваново. Пиковые скорости по данным компании могут достигать значений выше 225 Мбит/с.

2016.02.11 МегаФон на частотном аукционе ГКРЧ приобрел лицензию на строительство сети в b38 в Ивановской области

2015.08.31 МегаФон также предоставляет услуги под брендом Yota (виртуальный оператор на базе МегаФон).

2014.08.08 Компания МегаФон объявила о запуске сети LTE в Иванове.

МТС

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц

2014.08.15 МТС сообщила о запуске сети LTE в Иваново и Шуе.

2014.12.30 МТС приобрела ЗАО "СМАРТС-Иваново". Вместе с частотами 14.2 МГц в диапазоне 1800 МГц и 10.0 МГц в диапазоне 900 МГц.

Билайн

2016.10.17 ВымпелКом официально объявил о запуске LTE/4G в Ивановской области.

2016.10.08 Билайн показывает покрытие LTE в Иваново.

Основа телеком в Ивановской области

Планирует запустить TD-LTE сеть в Иваново до мая 2013 года. Первоначально - в тестовую эксплуатацию. 19 июня сообщается о готовности сети к началу эксплуатации, но радиочастотные назначения по-прежнему отсутствуют.

СМАРТС-Иваново

2014.11 По неподтвержденной информации идет развертывание и тестирование в Иваново сети LTE 1800 band 3.

2014.12.30 МТС приобрела ЗАО "СМАРТС-Иваново". Вместе с частотами 14.2 МГц в диапазоне 1800 МГц и 10.0 МГц в диапазоне 900 МГц.

19. Ингушетия Республика, Назрань , 3 сети



В регионе действует договоренность Билайн и МТС о совместном использовании частот, заключенная в 2015 году.

Билайн

2013.11.12 Билайн запустил сеть LTE в Назрани

МегаФон

2016.02 МегаФон приобрел частоты в b38.

2014.07.30 Запущены сети LTE МегаФон в Назрани и Магасе

МТС

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц

2014.11.13 МТС объявила о запуске LTE в Магасе и Назрани . На базе сети Билайн.

20. Иркутская область, Иркутск, Сибирский ФО, 3 сети

2016.08.24 Между Tele2 и Билайн заключено соглашение о совместном использовании пассивной и активной инфраструктуры (договор на 27+8 регионов), в том числе и на данный.

МегаФон

2016.02.11 МегаФон на частотном аукционе ГКРЧ приобрел лицензию на строительство сети в b38 в Иркутской области

2015.08 В регионе МегаФон также предоставляет услугу LTE под брендом Yota (виртуальный оператор на базе МегаФон).

2013.02.05 МегаФон начал оказывать услуги LTE по модели MVNO на базе сети FDD-LTE 2.5-2.7 ГГц band 7 Yota Networks в Иркутске, Ангарске и Шелехове. Общее число баз на момент запуска - 100. Запуск ожидался еще в 2012 году, но компании не уложились в планируемые сроки.

2013.02.05 По состоянию на эту дату бренд Yota услуг LTE в Иркутске не предоставляет

МТС

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц

2015.02.11 1000 абонентов за неполных два месяца работы подключилось к сети LTE Билайн в Иркутске

2014.07.14 МТС запустила сеть LTE в Иркутске.

Билайн

2014.11.10 Подготовка к предоставлению услуг LTE в Иркутске на базе сети LTE компании МТС.

2014.12.29 Билайн официально начал предлагать услугу LTE в Иркутске

Tele2

2016.09.08 Tele2 обеспечила LTE в Иркутской области. b3 и b20.

21. Кабардино-Балкария, Нальчик, 3 сети



В регионе действует договоренность Билайн и МТС о совместном использовании частот, заключенная в 2015 году.

МегаФон

2013.12.19 МегаФон сообщил, что начал обеспечивать доступ к сети LTE абонентам в Нальчике.

МТС

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц

2015.02 Запущена сеть LTE МТС в Нальчике.

Билайн

2015.02.11 Билайн на частотном аукционе ГКРЧ приобрел частоты b38 в Кабардино-Балкарии

2014.08.15 Билайн объявил о планах запуска сети LTE в Нальчике в "ближайшие полгода" (т.е. до 15 февраля 2015 года).

2014.11.25 Билайн начал оказывать услуги LTE

22. Калининградская область, Калининград, Северо-Западный ФО, 3 сети

Билайн

2015.02.11 Билайн на частотном аукционе ГКРЧ приобрел частоты b38 в Калининградской области

2013.10.24 Состоялся официальный запуск сети LTE Билайн в Калининграде в эксплуацию. Это первая LTE-сеть в регионе. Как запускали LTE в Калининграде.

2013.10.17 Роскомнадзор принял в эксплуатацию первые базовые станции LTE Билайн в Калининграде.

2013.04 Компания сообщала о планах запуска тестовой эксплуатации LTE в Калининграде с сентября 2013 года.

2012.10 Билайн обратился в ГРЧЦ за частотными присвоениями в Калининграде.

МегаФон

2015.08.31 МегаФон также предоставляет услуги под брендом Yota (виртуальный оператор на базе МегаФон).

2013.12.23 оператор официально заявил о предоставлении услуги LTE.

2013.10.09 Есть техническая готовность сети МегеФон в Калининграде.

МТС

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц

2014.09.01 Планы запуска LTE 1800 анонсированы 2014.09.01.

2014.10.30 МТС объявила о тестировании сети LTE в Калининграде.

2014.11 МТС начала оказаывать услуги LTE на базе RAN Билайн.

2014.12.23 МТС официально объявила о начале предоставления услуг LTE в Калининграде

Tele2

2015.04.23 Компания пока не располагает сетью LTE в регионе, но 23 апреля объявила о запуске сети 3G.

Основа телеком

планирует запустить TD-LTE сеть в Калининграде до мая 2013 года. Первоначально в тестовую эксплуатацию. В ноябре 2013 года компания сообщила о "технической готовности" к началу оказания услуг в Калининграде.

23. Калмыкия республика (Элиста), Приволжский ФО, 3 сети



В регионе действует договоренность Билайн и МТС о совместном использовании частот, заключенная в 2015 году.

Билайн

2016.02 Билайн приобрел частоты в диапазоне b38 .

2013.11.11 Cеть LTE запущена 11 ноября 2013 года.

2012 В октябре 2012 года обратился в ГРЧЦ за частотными присвоениями, в том числе, на Элисту





МегаФон

2015.08.31 МегаФон предоставляет услуги LTE в Элисте также под брендом Yota.

2013.11.02 Появилась карта покрытия 4G / LTE в Элисте на сайте МегаФон. Официальное сообщение о запуске сети LTE в коммерческую эксплуатацию компания появилось неделей позднее.

МТС

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц.

2014.03 Прогнозирую запуск сети LTE МТС в 2014 году.

2014.12.03 МТС сообщила о запуске сети LTE в Калмыкии . На базе сети Билайн

24. Калужская область, Центральный ФО , 2 сети



В регионе действует договоренность Билайн и МТС о совместном использовании частот, заключенная в 2015 году.

МегаФон

2015.08.31 МегаФон предоставляет услуги LTE в Обнинске также под брендом Yota.

первоначально начал предоставлять услуги LTE с 27.12.2012 в Обнинске (а также в Балабанове, Боровске и Малоярославце), виртуальная сеть FDD-LTE 2.5-2.7 ГГц band 7 (20 МГц), на базе сети Yota Networks. МегаФон также 28 ноября запустил LTE в Калуге и ряде других регионов Калужской области. Yota предоставляет услуги в Обнинске (а также в Балабанове, Боровске и Малоярославце), виртуальная сеть FDD-LTE 2.5-2.7 ГГц band 7 (20 МГц), на базе сети Yota Networks, начали предоставлять услуги с 27.12.2012

МТС

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц

2015.08.19 МТС объявила о запуске LTE в Козельске Калужской области.

2014.08.18 МТС объявила о запуске сети LTE в Калуге.

2013.11.25 МТС объявила о запуске сети LTE в Обнинске

Основа телеком планирует запустить TD-LTE сеть в Калуге до мая 2013 года. Первоначально в тестовую эксплуатацию. В срок не смогли запустить, но 3-го октября 2013 года сообщили о готовности к тестовой эксплуатации сети на базе ALU/Cisco в Калуге.

Билайн

2015.02.11 Билайн на частотном аукционе ГКРЧ приобрел частоты b38 в Калужской области



В регионе действует договоренность Билайн и МТС о совместном использовании частот, заключенная в 2015 году.

2016.08.24 Между Tele2 и Билайн заключено соглашение о совместном использовании пассивной и активной инфраструктуры (договор на 27+8 регионов), в том числе и на данный.

МТС

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц

2015.12 Запущена сеть LTE компании МТС в Петропавловск-Камчатском.

МегаФон

2016.02.11 МегаФон на частотном аукционе ГКРЧ приобрел лицензию на строительство сети в b38 в Камчатском крае

26. Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Южный ФО, 3 сети



В регионе действует договоренность Билайн и МТС о совместном использовании частот, заключенная в 2015 году.

Билайн

2015.02.11 Билайн на частотном аукционе ГКРЧ приобрел частоты b38 в Карачаево-Черкессии

2014.06.18 Сеть Билайн запущена в Черкесске.

2013.10.25 Михаил Слободин сообщил о планах запуска LTE в Карачаево-Черкессии, как в одном из регионов, где запуск осуществляется в соответствии с лицензионными требованиями. В апреле 2014 года сообщается о планах запуска LTE в Черкесске до сентября 2014 года.





МегаФон

2013.12.19 Компания сообщила, что 19 декабря 2013 года начала обеспечивать доступ к сети LTE абонентам в Черкесске и в Прохладном.

МТС

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц

2014. Запущены услуги LTE МТС

2014.03 Прогнозирую запуск сети LTE МТС в 2014 году.

27. Карелия республика, Петрозаводск, 4 сети

МегаФон

2016.02 МегаФон приобрел частоты в b38

2015.08.31 МегаФон предоставляет услуги LTE в Петрозаводске также под брендом Yota.

2014.08.15 компания МегаФон объявила о запуске сети LTE в Петрозаводске, Сортавале и Костомукше.

МТС

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц

2015.12.10 МТС сообщает о расширении сети LTE в Карелии - теперь и Сегежа.

2014.12.18 МТС запустила сеть 4G в Республике Карелия

2014.09.01 Планы запуска LTE 1800 анонсированы 2014.09.01.

2014.03 Прогнозирую запуск сети LTE МТС в 2014 году.



2014.12.18 МТС запустила сеть 4G в Республике Карелия

Билайн

2016.01.26 Анонсированы планы запуска сети Билайн в регионе на базе сети LTE компании МегаФон.

2015.11.19 Билайн сообщил о запуске сети LTE в Петрозаводске.

Tele2

LTE b3 1800 МГц

2016.06.15 Сеть LTE Tele2 запущена в Карелии в Петрозаводске.

2016.05.19 Анонсирован запуск сети LTE до конца июня 2016 года.

28. Кемеровская область, 4 сети



В регионе действует договоренность Билайн и МТС о совместном использовании частот, заключенная в 2015 году.

МТС

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц

2015.12.22 В МТС довольны итогами развития LTE в Кемеровской области

2015.03.31 МТС начала оказывать в Кемерово услуги LTE с использованием инфраструктуры сети Билайн

2014.10 Услуги в Кемерово МТС планирует оказывать на базе RAN сети Билайн.

Билайн

2016.02.11 Билайн на частотном аукционе ГКРЧ приобрел частоты b38 в Кемеровской области

2015.09.29 Сообщается о запуске сети Билайн LTE 800 в Кемеровской области в коммерческую эксплутацию в дополнение к сети b7.

2015.01.19 «Билайн» запустил 4G на зимнем курорте Шерегеш. На сегодняшний день сеть 4G доступна клиентам на 80% территории города Кемерово и 80% Новокузнецка, а также в Кедровке, Лесной поляне, Прокопьевске и Киселевске.

2014.08.15 Билайн объявил о планах запуска сети LTE в Кемерово в "ближайшие полгода" (т.е. до 15 февраля 2014 года). Покрытие должно появиться в Кемерово, Новокузнецке, Киселевске, Прокопьевске.

2014.10 На базе сети LTE Билайн будет оказывать услуги и сеть МТС.

2014.11.18 Билайн запустил LTE в Кемерово 18 ноября 2014 года

МегаФон

2015.08 МегаФон начал предоставлять услуги LTE в Кемерово также под брендом Yota.

2014.12.29 МегаФон начал предоставлять услуги LTE в Кемеровской области.

2014.12.29 МегаФон сообщает о запуске сети LTE в Кемеровской области.

Tele2

2016.05.19 Запущена сеть LTE b20 800 МГц во всех городах Кемеровской области с населением от 50 тысяч. Это обеспечивает охват до 65% населения, т.е. больше, чем у конкурентов по Б4.



В регионе действует договоренность Билайн и МТС о совместном использовании частот, заключенная в 2015 году.

МегаФон

2016.02.11 МегаФон на частотном аукционе ГКРЧ приобрел лицензию на строительство сети в b38 в Кировской области

2015.08.31 МегаФон предоставляет услуги LTE в Вятке/Кирове также под брендом Yota.

ранее виртуальная сеть FDD-LTE 2.5-2.7 ГГц band 7 (20 МГц), на базе сети Yota Networks, с 2012.12.05 услуги доступа начали предоставлять в Кирове. / Yota. По состоянию на 7 декабря 2012 года Yota не планирует предоставление услуг LTE в Кировской области, несмотря на то, что сеть Yota Networks уже построена и на ней предоставляет услуги МегаФон.

МТС

сети b7 и b3 запущены до 2016 года, также есть лицензия на b38

2016.08.21 МТС сообщает о доступности сети LTE 800 тысячам жителей Кировской области (b3+b7)

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц

2013.03 МТС объявила о планах запуска сети LTE в Кировской области до конца 2013 года.

В 2013 году в МТС говорят о сети LTE в Кирове, как о запущенной.

Билайн

2016.11.02 Билайн официально подтвердил начало оказания услуг LTE в Кирове.

2016.10.26 По неподтвержденной информации Билайн начал предоставление услуг LTE в Кирове на базе сети МТС в рамках соглашения о RAN Sharing.

30. Коми Республика, Сыктывкар, 3 сети

МТС

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц

2015.04.23 МТС сообщает о запуске сети LTE в Усинске

2014.11.24 МТС сообщает о расширении покрытия сети LTE в республике Коми

2014.09.01 Анонсированы планы запуска LTE 1800.

2014.04.16 МТС сообщает о запуске сети LTE 2.5-2.7 ГГц.

2013.11 МТС сообщает о планах запуска сети LTE в 2014 году в Республике Коми.

Tele2

b7 2.5-2.7 ГГц

2015.12.01 Tele2 сообщает о запуске сети LTE в коммерческую эксплуатацию в Коми республике

Билайн

2015.12.10 Официальное сообщение Билайн о запуске сети LTE в Коми. Сыктывкар, Ухта, Воркута.

2015.12.01 Замечено покрытие LTE сети Билайн на карте республики Коми на сайте компании. В Сыктывкаре и Ухте. Пресс-релиза не видел. Сеть либо уже запущена в коммерческую эксплуатацию, либо будет запущена в ближайшие дни или недели.

МегаФон

2016.02 Компания приобрела частоты в b38.

2015.02.06 Сеть LTE МегаФон в республике Коми видна в эфире. В городе можно заметить покрытие LTE в полосе 2530-2540 / 2660-2660 МГц.

2015.02.05 Сеть LTE МегаФона в Коми республике считается сданной Роскомнадзору. О начале коммерческой эксплуатации оператор пока что не сообщал.

31. Костромская область, Центральный ФО, 3 сети

МегаФон

2015.08.31 МегаФон предоставляет услуги LTE в Костромской области также под брендом Yota.

2012.09.18 Виртуальная сеть на базе Yota Networks, начало предоставления услуг 2012.09.18 в Костроме. МегаФон также сообщает в апреле 2013 года о планах развертывания в Костромской области собственной сети LTE в 2013 году (не модель MVNO).

2012.11.09 На 09 ноября собственная сеть МегаФон в Костромской области готова к началу эксплуатацию. Yota на базе сети FDD LTE b7 2.5-2.7 ГГц Yota Networks в Костроме с 2012.09.18

МТС

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц

2014.03 Прогнозирую запуск сети LTE МТС в 2014 году.

2014.12.18 МТС запустила сеть LTE в Костроме.

Билайн

2015.02.11 Билайн на частотном аукционе ГКРЧ приобрел частоты b38 в Костромской области

2015.11.24 Еще один регион с LTE от Билайн - теперь и Костромская область

32. Краснодарский край, Южный ФО, 4 сети

2016.08.24 Между Tele2 и Билайн заключено соглашение о совместном использовании пассивной и активной инфраструктуры (договор на 27+8 регионов), в том числе и на данный.

Билайн

2016.03.03 Билайн запустил сети LTE1800 в 51-м населенном пункте Краснодарского края. Для компании - это 59-й регион с LTE. В частности покрытие LTE появилось в Апшеронске, Кропоткине, Белореченске, Ейске, Кореновске, Крымске, Курганинске, Лабинске, Славянске-на-Кубани, Горчем ключе, Тимашевске. Пиковая скорость - до 36 Мбит/с, т.е. полоса - 5 МГц. В 2H2016 планируется запуск сети LTE в Краснодаре, до конца года - в Геленджике, Анапе, Туапсе и Новороссийске.

2015.02.11 Билайн на частотном аукционе ГКРЧ приобрел частоты b38 в Краснодарском крае

МегаФон

2016.07.21 МегаФон сообщает о запуске LTE-A в Краснодаре с поддержкой пиковых скоростей до 300 Мбит/с (2х20 МГц B7). Задействовано порядка 50 BS оператора в Краснодаре и его окрестностях.

2016.03.02 МегаФон объявил о запуске LTE-A на территории центрального Сочи. Заявляемые пиковые скорости - до 150 Мбит/с. Ранее уже действовала сеть LTE-A в Туапсе, так что число регионов не меняется - их 12.

2015.10.02 «МегаФон» планирует развёртывание сетей LTE в 14 крупных населённых пунктах Краснодарского края — Тимашевске, Ейске, Темрюке, Крымске, Славянске-на-Кубани, Кореновске, Тихорецке, Кропоткине и др. В общей сложности в 2016 году «МегаФон» улучшит мобильное покрытие и запустит новые базовые станции 3G/4G более чем в 40 населённых пунктах Кубани.

2015.08.31 МегаФон предоставляет услуги LTE в Краснодарском крае также под брендом Yota (Краснодар, Сочи).

2015.05.25 МегаФон включил поддержку LTE-A в Туапсе

По данным оператора поддерживается пиковая скорость до 100 Мбит/с. Агрегации 10 МГц в диапазоне 2.5-2.7 ГГц b7 и 5 МГц в диапазоне 800 МГц b20.

2015.04.10 МегаФон сообщает о запуске сети LTE в Новороссийске.

2015.04.04 МегаФон обещает запустить LTE в "большинстве крупных городов" Краснодарского края в 2015-2016 годы. На текущий момент сеть действует в Краснодаре, Сочи и Геленджике. Доля трафика LTE - 40% от 4 ПБ в месяц. Планы расширения на другие города в период 2015-2016 гг.

2012.04.29 Виртуальная сеть FDD-LTE 2.5-2.7 ГГц band 7 (20 МГц) МегаФон запущена на базе сети Yota Networks с 2012.05.02 в Краснодаре, с 2012.05.21 - в Сочи (компания МегаФон называет 22.03.2012). Также о запуске заявляла Yota, виртуальная сеть FDD-LTE 2.5-2.7 ГГц band 7 (20 МГц), на базе сети Yota Networks, с 2012.04.29 в Краснодаре, с 11 мая - в Сочи .

Tele2

LTE b3 / b7 / b20 в разных регионах - разные частоты (Анапа, Краснодар, Крымск, Новороссийск, Славянск-на-Кубани, Сочи, Туапсе - 1800 МГц b3), (Белореченск, Ейск, Кропоткин, Армавир, Тихорецк, Тимашевск - b7), Геленджик, Лабинск - b20.

2016.08.09 Tele2 покрывает LTE-сетью Краснодарский край. Оператор запустил 4G-сеть в крупных городах и населенных пунктах Краснодарского края, в том числе в Краснодаре, Туапсе, Новороссийске, Геленджике, Анапе, Славянске-на-Кубани, Крымске, Белореченске, Кропоткине, Лабинске, Тихорецке, Армавире, Ейске, Тимашевске, поселке Витязево, Старой Станице, входящей в состав муниципального образования Армавира, на хуторе Трудобеликовском и в поселке Парковом. Сеть LTE Tele2 охватывает территории, на которых проживает более 2,7 млн человек. В Краснодарском крае LTE-сеть работает на частотах 800, 1800 и 2600 МГц. Оборудование Nokia Networks, скорости соединения до 75 Мбит/сек.

2016.06.03 Наблюдатели отмечают заметное расширение сети LTE Tele2 в Краснодарском крае.

2015.10.10 Tele2 предоставляет услуги LTE1800 в Краснодаре.

2015.08.05 Tele2 готова к запуску LTE в Сочи?

2015.07.02 Tele2 заявляет о планах запуска LTE в Сочи до конца лета 2015 года. В "обозримом будущем" LTE появится в других точках Краснодарского края.

Ранее услугу LTE в Краснодарском крае пытался организовать Ростелеком. Предполагалось, что сеть LTE Ростелеком в Краснодарском крае появится весной 2013 года. Но о запуске LTE в Сочи компания сообщила только 1 июня 2013 года. Роскомнадзор "засчитал" этот запуск за исполнение лицензионных обязательств компании. После передачи мобильных активов Ростелекома в Tele2, данный запуск считаю аннулированным, т.к. Tele2 не заявляла о наличии у компании действующих сетей LTE по состоянию на начало декабря 2014 года.

МТС

2016.03.28 МТС замедлил стройку LTE в Красноярском крае? Темпы строительства сети LTE в течение 2015 года снизились - если за январь-март 2015 года компания нарастила количество базовых станций LTE на 35% к 2014 году, то на их наращивание еще на 15% ушли следущие 9 месяцев. Вложения МТС в развитие телеком-инфраструктуры региона составили по ее заявлениям 2.2 млрд руб. в 2014-2015 годы, из которых в 2015 году - "более миллиарда". В сентябре 2015 года МТС сообщала, что инвестиции в регионе в 2014 году составили 1.2 млрд руб., выходит, 2.2 млрд - 1.2 млрд = 1 млрд в 2015 году? Деньги шли не только на LTE, но также на развитие стремительно устаревающей технологии 3G. В 2016 году компания намеревается вложить в регион еще порядка 1 млрд руб.

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц

2015.03.23 МТС сообщила о запуске сети LTE b3 в Краснодарском крае. МТС сообщает о запуске сети LTE 1800 в Краснодарском крае - в 36 населенных пунктах региона, включая Краснодар. До конца 2016 года МТС планирует обеспечить предоставление услуг LTE в 160 населенных пунктах региона.

Как сообщает МТС, покрытие LTE обеспечено в следующих населенных пунктах: Тимашевск, Белореченск, Калининскую, Старокорсунскую, Трудобеликовский, Хадыженск. Наибольшая часть территорий охвачена также в Апшеронске, Горячем ключе, Курганинске, Мостовском, Кущевской, Лабинске, Кореновске, Кропоткине, Кореновске. Сети «четвертого поколения» в Краснодаре, Сочи, Адлере, Новороссийске, Красной поляне и Славянске-на-Кубани запущены и продолжают активно развиваться. К началу летнего сезона подавляющее большинство территорий крупных городов, включая курортные населенные пункты Черноморского и Азовского побережий, будут охвачены связью LTE МТС.

2014 Известны судебные споры МегаФон и МТС по поводу "эксклюзивности" прав МегаФона на LTE в Краснорадском крае. По неподтвержденной информации 1.04.2014 МТС рассылала клиентам в Краснодаре информацию, что услуга 4G подключена. Планы запуска LTE 1800 анонсированы 2014.09.01.



В регионе действует договоренность Билайн и МТС о совместном использовании частот, заключенная в 2015 году.

Билайн

2014.10 Билайн готовится оказывать услуги LTE в Красноярском крае на базе сети LTE МТС.

2014.12.28 По неподтвержденным пока что данным Билайн оказывает услуги LTE в Ачинске. Официальный запуск ожидаю в 1H2015.

2015.02.20 Билайн заявляет о запуске сети LTE в Красноярске 28.02.2015

МегаФон

2016.03.23 МегаФон сообщает о запуске поддержки LTE-A на сети в Красноярске. Теоретически пиковые скорости могут достигать 225 Мбит/с. Источник: ngs24.ru Разумеется, на практике рост скоростей не будет столь ощутимым. Кроме того, чтобы воспользоваться новой услугой нужно, чтобы у абонента аппарат поддерживал LTE-A Cat.6, а таких аппаратов на руках у абонентов - меньше процента. Для МегаФона - это 16-й регион с LTE-A в России, по данному показателю компания лидирует, опережая МТС.

2016.02.11 МегаФон на частотном аукционе ГКРЧ приобрел лицензию на строительство сети в b38 в Красноярском крае

2015.08.31 МегаФон предоставляет услуги LTE в Красноярске также под брендом Yota.

Yota Networks запустила сеть LTE 5 декабря 2012 года. На базе сети Yota Networks, с 2012.12.05 услуги доступа начал предоставлять МегаФон в Красноярске. Yota начала в августе 2012 набирать персонал в Красноярске. На 7 декабря 2012 года виртуальная сеть Yota FDD-LTE 2.5-2.7 ГГц band 7 (20 МГц), на базе сети Yota Networks в Красноярске НЕ запущена, но запуск запланирован на "ближайшее время". В итоге Yota сообщила о начале предоставления услуг в Красноярске 12 декабря 2012 года.

МТС

LTE b3 - с июля 2016

2016.09.05 МТС запустила в Красноярском крае поддержку LTE-A. CA_3-7 (10+10).

2016.07.26 МТС запустила LTE-1800 в Красноярском крае

2016.02.19 МТС обещает построить LTE в Норильске, Дудинке, Кайеркане и Талнахе

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц

2015.04.06 МТС обеспечила LTE в небольших населенных пунктах Красноярского края.

2014.12.26 МТС сообщает, что доля трафика LTE составляет "почти треть" от всего объема передачи данных в Красноярском крае

2014.12 ~30% - доля трафика LTE на конец 2014 года

2014.10 На базе сети LTE МТС готовится оказывать услуги LTE в Красноярском крае и компания Билайн.

2013.12.20 МТС объявила о запуске сети LTE b7 в Красноярске и ряде городов области.

2013.03 Началась модернизацию базовых станций и установка оборудования LTE в Красноярске.



Tele2

2016.12.16 Стало известно о планах запуска LTE в Красноярске в 2017 году.

34. Курганская область, Курган, 3 сети

МТС

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный.

Планы запуска LTE 1800 анонсированы 2014.09.01. По неподтвержденной информации в Кургане с начала лета функционирует сеть LTE МТС. 2014.09.23 Официальный запуск сети LTE МТС в Курганской области, включая Курган.

МОТИВ

2015.02.11 МОТИВ на частотном аукционе ГКРЧ приобрел частоты b38 в Курганской области (44 млн руб).

2013.12 Компания в декабре 2013 года заявила о планах строительства LTE в Курганской области. Запуск сети LTE 1800 намечен на осень 2014 года, поставщик Ericsson.

2014.09.21 Началась открытая тестовая эксплуатация сети LTE 1800 МОТИВ в Кургане.

2014.11.06 МОТИВ объявляет, что интернет-трафик начинает быть платным, согласно условиям действующего тарифа. Тем самым началась коммерческая эксплуатация сети МОТИВ в Курганской области.

2015.06.29 Ericsson расширит LTE сети МОТИВ в четырех российских регионах.

МегаФон

2016.10.04 МегаФон запустил сеть LTE 1800 в Щучьем, Курганской области. Полоса - 10 МГц, пиковые скорости - до 75 Мбит/c. / MForum.ru

МегаФон

2015.08.31 МегаФон предоставляет услуги LTE в Курской области также под брендом Yota.

с 5 декабря 2012 года начал эксклюзивно предоставлять услуги доступа к сети Yota Networks в Курске FDD-LTE 2.5-2.7 ГГц band 7 (20 МГц) по модели виртуального оператора.

Также в апреле 2013 года компания МегаФон сообщает о планах развертывания в Курской области собственной сети LTE до конца 2013 года. Регион из "списка Минкомсвязи", т.е. тот, где строительство первой сети LTE осуществлено компанией Yota Networks. Yota Networks запустила сеть LTE 5 декабря 2012 года. Yota по состоянию на 7 декабря 2012 года не планирует запускать услуги доступа к сети LTE в Курске.

МТС



2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц

2014.09.25 МТС объявила о запуске сети LTE в Курске и Железногорске.

Билайн



2016.10.17 Билайн начал предоставлять услуги LTE в Курской области в рамках договора о RAN sharing c МегаФон

2015.02.11 Билайн на частотном аукционе ГКРЧ приобрел частоты b38 в Курской области

36. Ленинградская область, 3 сети

2016.08.24 Между Tele2 и Билайн заключено соглашение о совместном использовании пассивной и активной инфраструктуры (договор на 27+8 регионов), в том числе и на данный.

МегаФон

2016.02. МегаФон приобрел частоты в b38

2012.08.31 МегаФон запустил сеть LTE в коммерческую эксплуатацию

Билайн

2016.01.27 Билайн запустил сеть LTE 1800 в С.Петербурге и ЛО

2014.03.01 Билайн запустил сеть LTE в коммерческую эксплуатацию

МТС

2016.06.06 МТС упоминает о сети LTE-A 2CA_3-7, как о действующей.

2016.02.11 МТС на частотном аукционе ГКРЧ приобрела лицензию на строительство сети в b38 в Ленобласти, полоса 25 МГц.

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный.

2015.08.07 МТС пишет о сети LTE 1800 в Ленобласти, как о запущенной, в пресс-релизе

2015.02.04 МТС за 2014 год в полтора раза увеличила сеть в С.Петербурге и Ленобласти

2014.11.17 МТС сообщает о расширении покрытия LTE в Ленобласти

2014.09.01 Анонсированы планы запуска сети LTE 1800 в Ленобласти. Станет возможна LTE-A CA b3+b7.

2014.04.11 МТС начал коммерческую эксплуатацию сети LTE в Ленобласти

Tele2

2016.06.21 Tele2 запустила третью сеть LTE-450 в России - в С.Петербурге и ЛО.

2016.05.28 Tele2 запускает LTE 450 под брендом СкайЛинк - коттеджи и спецсвязь. Планируется запуск услуг на базе LTE 450 в Ленобласти в июне 2016 года.

37. Липецкая область, Центральный ФО, 3 сети

МегаФон

2016.10.12 МегаФон начал осваивать диапазон 1800 МГц в Липецке для оказания услуг на базе LTE.

2016.06.01 МегаФон сообщает о запуске поддержки LTE-A в "центральных районах Липецка". Поддержка LTE-A включена на 6 базовых станциях. В зоне охвата по утверждениям оператора - около 0.5 млн горожан. Компания не сообщает какие полосы частот задействованы для агрегации.

2015.08.31 МегаФон предоставляет услуги LTE в Липецке также под брендом Yota.

анонс начала предоставления услуг 16.01.2013. Это была опытная эксплуатация. 04.03.2013 МегаФон сообщает о начале коммерческой эксплуатации сети LTE в Липецке. Интересно, что этот регион не присутствовал в планах Yota Networks на 2012 год и в "списке министерства". 26-й регион, где появилась сеть LTE в России.

МТС

2016.10.27 МТС упоминает о сети LTE b3 в Липецкой области, как о действующей.

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц

2014.09.29 МТС сообщила о запуске сети LTE в Липецке, Ельце и Грязях.

Билайн

2016.10.17 Билайн начал предоставлять услуги LTE в Липецкой области в рамках договора о RAN sharing c МегаФон.

2015.02.11 Билайн на частотном аукционе ГКРЧ приобрел частоты b38 в Липецкой области

2016.01.26 Анонсированы планы запуска сети Билайн в регионе на базе сети LTE компании МегаФон.

38. Магаданская область, Магадан, 3 сети



В регионе действует договоренность Билайн и МТС о совместном использовании частот, заключенная в 2015 году.

Проблема региона - необходимость использования спутниковых каналов для подключения сети сотовой связи к интернету из-за отсутствия ВОЛС. ВОЛС будет запущена летом 2016 года.

2016.08.24 Между Tele2 и Билайн заключено соглашение о совместном использовании пассивной и активной инфраструктуры (договор на 27+8 регионов), в том числе и на данный.

2015.02.11 Операторы "большой четверки" на частотном аукционе ГКРЧ не заинтересовались приобретением частот b38 (25 МГц) в Магаданской области в виде "регионального лота". МТС приобрела федеральный лот 25 МГц в b38, включающий лицензию на Магаданскую область.

Билайн

2016.11.14 Билайн запустил в Магадане скоростной интернет 4G. 2.5-2.7 ГГц, 10 МГц, 75 Мбит/c. В регионе компания действует в рамках RAN Sharing c Tele2.





МТС

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц

2015.12 Сообщается о запуске сети LTE МТС в Магадане в коммерческую эксплуатацию.

2014.03 Прогнозирую запуск сети LTE МТС в 2015 году.



МегаФон

2016.11.08 МегаФон запустил сеть LTE в Магадане. b7 до 100 Мбит/c. Охват покрытием - до 75% территории города.





39. Марий-Эл республика (Йошкар-Ола), Приволжский ФО, 2 сети

МегаФон

2016.02 МегаФон приобрел частоты в b38

2015.08.31 МегаФон также предоставляет услуги под брендом Yota (виртуальный оператор на базе МегаФон).

2015.05.26 МегаФон начал включения баз LTE-A в Йошкар-Оле

2012.11.27 В сети Yota Networks 10 базовых станций LTE. Запуск был в "списке Минкомсвязи", в октябре 2012 года стало известно о наборе персонала компанией.

2012.11.24 По состоянию на 2012.11.24 продано около 300 модемов. Подробнее

2012.11.07 Запущена виртуальная сеть МегаФон FDD-LTE 2.5-2.7 ГГц band 7 (20 МГц), на базе сети Yota Networks. Также запущена виртуальная сеть Yota FDD-LTE 2.5-2.7 ГГц band 7 (20 МГц) на базе сети Yota Networks

Билайн

2012.10 Компания Билайн обратилась в ГРЧЦ за частотными присвоениями в Марий Эл, ждем запуска в 2014 году.

2014.11 Планируется запуск сети LTE Билайн с частичным использованием инфраструктуры МТС в декабре 2014 года

МТС.

2016.09.21 МТС увеличила частотный ресурс в диапазоне 1800 МГц в Марий Эл в рамках закрытия сделки с группой компании СМАРТС по покупке СМАРТС-Йошкар-Ола на ранее оговоренных условиях в рамках "урегулирования имеющихся судебных споров и взаимных претензий сторон"

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц

2015.03.23 Доля LTE-трафика в общем объеме передачи данных МТС в Марий Эл составляет 15%

2014.07.01 Запущена сеть LTE МТС в Йошкар-Оле.

40. Мордовия Республика, Саранск, 4 сети

2016.08.24 Между Tele2 и Билайн заключено соглашение о совместном использовании пассивной и активной инфраструктуры (договор на 27+8 регионов), в том числе и на данный.



В регионе действует договоренность Билайн и МТС о совместном использовании частот, заключенная в 2015 году.

Билайн

2014.06.19 Сообщается о запуске в Саранске (Мордовия) сети LTE



МегаФон

2016.02 МегаФон приобрел частоты в b38.

2015.08.31 МегаФон предоставляет услуги LTE в Саранске также под брендом Yota.

2013.10.31 сообщил о запуске в Мордовии сети LTE.

МТС

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц

2015.08.13 МТС предоставляет услуги LTE в Мордовии. Точная дата запуска мне не известна.

Прогнозирую запуск сети LTE МТС в 2014 году.

Tele2

2015.11.18 Tele2 запустила сеть LTE b20 800 МГц в Саранске.

2014. Ранее Ростелеком планировал развернуть сеть LTE в Мордовии до конца 2013 года, но этим планам не суждено было исполниться. С 2014 года мобильные активы компании перешли к совместному предприятию с Tele2

Основа Телеком

планирует развертывание сети TD LTE в Саранске с лета 2013 года. Первоначально планируется тестовая эксплуатация. На 2015.11 сеть не запущена. Перспективы запуска сомнительны.

41. Москва, 4 сети

МегаФон

сеть FDD-LTE 2.5-2.7 ГГц band 7 (2627,5-2642,5 МГц и 2507,5-2522,5 МГц)

с 2015.03 замечена также сеть LTE800 с использованием 5 МГц

2012.05.14 МегаФон начала оказывать услуги LTE на базе сети Yota Networks.

2012. Летом-осенью запущена собственная RAN TD-LTE b38 "МегаФон" в Москве. Число базовых станций скрывается, компания говорит о том, что данная сеть не увеличивает площадь покрытия сети LTE, а построена для наращивания емкости (пропускной способности). Мне представляется более вероятным, что сеть построена в основном в рамках соблюдения лицензионных обязательств и состоит из небольшого числа базовых станций с поддержкой TD-LTE, что необходимо для сохранения выданных компании частотных назначений. В дальнейшем периодически отсутствует в эфире.

Также МегаФон оказывает услуги LTE в Москве под брендом Yota, виртуальная сеть FDD-LTE 2.5-2.7 ГГц band 7 (компании выделено 2х30 МГц, в Москве используются канал 2825 на приём и канал 20825 на передачу - точно в середине выделенной полосы. В абсолютных значениях - 2627,5-2642,5 МГц и 2507,5-2522,5 МГц), на базе сети Yota Networks, в Москве и пригородах, 2012.05.10

2014.02 В центре Москвы началось предоставление услуг LTE-A CA_b7-b7 (20 МГц+20 МГц / 300 Мбит/с). До ноября 2014 года у абонентов нет возможности приобретения смартфонов с LTE-A Cat.6, мобильных роутеров и USB-модемов. Предлагается только фиксированный роутер Huawei.

2015.03.28 Сеть b20 МегаФон замечена в Москве

2016.12.16 МегаФон запустил поддержку b3+b7+b7 на некоторых базовых станциях в Москве.

МТС

2012.07.27 Анонсированы планы запуска сети LTE

2012.09.01 Запущена сеть TDD-LTE 2600 b38 в Москве и Московском регионе.

2013.05.31 Официально запущена сеть FDD LTE в Москве, в Сити. band 7 и band 20.

2013.08.16 Наблюдается сигнал LTE FDD и в других районах Москвы.

2014.09.01 Анонсировваны планы запуска сети LTE 1800 b3. Станет возможна LTE-A CA b3+b7.

2014.09.29 Замечена база band 3 МТС в Москве

2014.11.11 Пруфлинк , 5 МГц, earfcn 1728

2014.11.15 В Москве в САО замечен сигнал МТС в b3 1800

2015.01.27 Конспекты: МТС и LTE в Московском регионе. Запущены сети LTE 1800 в центре Москвы и LTE 800 в области

2015.01.28 Конспекты. МТС и LTE в Моcковском регионе. Подробности в ответах на вопросы

2016.06.03 МТС сообщает о запуске агрегации LTE-A FDD/TDD 2CA_3-38 (10+20) в Москве. Пиковые скорости до 187 Мбит/с. Аппарат - SGS7. У МТС федеральная лицензия на 2595-2620 МГц в России.

2016.06.06 Упоминается о сети LTE-A 2CA_3-7 в Москве, как о действующей.

2016.12.16 МТС начала агрегировать частоты b38 и b3. В Москве это позволяет добиться в отдельных точках пиковых скоростей до 300 Мбит/c.



Билайн

2015.04.20 Билайн показал закрытое тестирование VoLTE на коммерческой сети LTE компании в Москве

2015.02.12 Билайн сообщает о запуске сети LTE во Внуково и расширении сети в Шереметьево

2015.02.11 Билайн вдвое снизил стоимость 4G/Wi-Fi роутера в Московском регионе. 1950 руб за роутер + 30 ГБ трафика.

2013.01 В начале января "Роскомнадзор выдал «Вымпелкому» разрешение на эксплуатацию московской LTE-сети.

2013.06.28 Запущена сеть FDD LTE в Москве. Первоначально сеть будет охватывать центр города в пределах Садового кольца с использованием 104 базовых станций. Поставщик - Ericsson. Всю Москву планируется покрыть сетью LTE во второй половине 2013 года. Компания получила федеральную лицензию на частоты band 7 на Россию - 2550-2560 МГц и 2670-2680 МГц, а также на полосы band 20 813.5-821 МГц и 854.5-862 МГц. По данным сайта Радиочастотной службы, компанией получено разрешение на эксплуатацию 124 BS на территории Москвы и 11 BS на территории МО. Все эти базовые станции зарегистрированы в Радиочастотной службе по использованию частот. Несущая 3300 (частота несущей - 2675 МГц), ширина 10 МГц (2х10 МГц).

2013.10.25 М.Слободин пообещал к 1 декабря 2013 года обеспечить LTE покрытие всей территории Москвы.

Tele2

LTE b7 (2.5-2.7 ГГц) и b20 (800 МГц)

2016.05.28 Tele2 запускает LTE 450 под брендом СкайЛинк - коттеджи и спецсвязь. Планируется запуск в коммерческую эксплуатацию в июле 2016 года.

2016.01.29 Tele2 сообщает о продолжении стройки сети LTE в Москве и МО

2015.10.22 Дата старта сети LTE

2015.04.27 BRKNG: Региональные SIM-карты Tele2 начали регистрироваться в Москве в сети LTE. Это пока тесты и процесс развертывания сетей LTE b1, b20, b7

Основа Телеком

2015.04 Сеть LTE компанией не запущена, т.к. нет частотных присвоений. Перспективы - негативные.

2013.05 В мае 2013 года сообщается о тендере по выбору поставщика решения TD-LTE для Москвы. План запуска в тестовую эксплуатацию - до конца 2013 года, план запуска в коммерческую эксплуатацию - в начале 2014 года.

42. Московская область, 4 сети

МегаФон

С 2012.05.10 Услуги LTE 2.5-2.7 ГГц первоначально под брендом Yota.

С 2012.05.14 как виртуальная сеть МегаФон.

2014.09 В сентябре 2014 года замечено покрытие LTE 1800 в сети МегаФон в Чеховском районе Московского региона.

МТС

2016.06.06 Упоминается о сети МТС LTE-A 2CA_3-7, как о действующей в Московской области

2015.01.28 Конспекты. МТС и LTE в Моcковском регионе. Подробности в ответах на вопросы

2015.01.27 Конспекты: МТС и LTE в Московском регионе.

2015.01.27 МТС сообщает о запуске в Московской области сети LTE 800

2013.05.31 МТС начала оказывать коммерческие услуги сети LTE в Московской области

Билайн

2015.06.17 60% - охват услугой LTE Билайн жителей Подмосковья на 2015.06.17. Покрытие LTE Билайн можно найти практически во всех крупных городах Московской области, например, в Люберцах, Домодедово, Раменском, Королеве, Долгопрудном, Лыткарино, Павловском Посаде. Для сохранения средней скорости свыше 20 Мбит/с дополнительные базовые станции появились в Зеленограде, Одинцово, Мытищах, Жуковском, Дедовске, Красногорске и Подольске. Расширено покрытие на популярных плажах - на Клязьминском и Пироговском водохранилищах, на пляжах в Лыткарино, на Белом озере, в Серебряном Бору, в Химках и зоне отдыха Рублево. В рамках проекта, начатого в 2015 году, Билайн планирует установить в Московской области несколько сотен дополнительных базовых станций, нарастить площадь покрытия сети к концу года в 3.5 раза.

2014.11.13 Билайн сообщает о расширении сети LTE в Московской области

2014.07.02 Запуск сети LTE Билайн в Московской области датируется 2014.07.03, когда Билайн заявил о начале коммерческой эксплуатации сети LTE в ряде подмосковных городов.

Tele2

LTE b7 (2.5-2.7 ГГц) и b20 (800 МГц)

2016.05.28 Tele2 запускает LTE 450 под брендом СкайЛинк - коттеджи и спецсвязь. Планируется запуск в коммерческую эксплуатацию в июле 2016 года.

2016.01.29 Tele2 сообщает о продолжении стройки сети LTE в Москве и МО

2015.10.22 Дата старта сети LTE

43. Мурманская область, Мурманск, 3 сети



В регионе действует договоренность Билайн и МТС о совместном использовании частот, заключенная в 2015 году.

МегаФон

2016.02.11 МегаФон на частотном аукционе ГКРЧ приобрел лицензию на строительство сети в b38 в Мурманской области

2015.08.31 МегаФон предоставляет услуги LTE в Мурманске также под брендом Yota.

2014.07.29 МегаФон сообщил о запуске сети LTE в центре города Мурманск.

2013.12.19 МегаФон продемонстрировал связь 4G / LTE на Губернаторском молоделжном балу.

МТС

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц

2014.12.16 МТС расширило покрытие LTE на Апатиты (Мурманская область)

2014.09.17 МТС сообщила о запуске сети LTE в Мурманске

2014.09.01 Планы запуска LTE 1800 анонсированы 2014.09.01.

2014.07.14 Запущена сеть LTE МТС в Североморске 2014.07.15.

Билайн

2014.12.22 Билайн запустил услуги LTE в Мурманске и Североморске. На базе сети МТС в рамках соглашения о RAN sharing.

2014.11.17 Появилась карта LTE покрытия Билайн в Мурманске. Компания пока не предоставляет соответствующих услуг абонентам о чем честно предупреждает надпись на карте. Предположительно услуги LTE будут оказываться на базе инфраструктуры сети МТС с начала декабря 2014 года.

Ранее считалось, что Ростелеком запустил первую базовую станцию LTE в Ненецкой АО в ноябре 2013 года. В 2014 году мобильные активы Ростелеком перешли к совместному предприятию с Tele2. СП Tele2 не подтверждает наличия действующих сетей LTE по состоянию на конец ноября 2014 года. Соответственно, все ранее анонсированные запуски сетей LTE компанией Ростелеком считаю дезавуированными.

Tele2

2014.12.07 Сеть LTE Tele2 в Ненецкой АО не запущена.

Ростелеком запустил первую базовую станцию LTE в Ненецкой АО в ноябре 2013 года.

МТС



2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц

2015.12 Запущена сеть LTE МТС в Нарьян-Маре.

2014.09.01 Планы запуска LTE 1800 анонсированы 2014.09.01.

2014.03 Прогнозирую запуск сети LTE МТС в 2015 году.

МегаФон

2016.02.11 МегаФон на частотном аукционе ГКРЧ приобрел лицензию на строительство сети в b38 в Ненецком АО

45. Нижегородская область. Нижний Новгород, 4 сети



В регионе действует договоренность Билайн и МТС о совместном использовании частот, заключенная в 2015 году.

Билайн

2015.07.14 Билайн запускает сеть LTE в Нижнем Новгороде. Также услуга доступна в Дзержинске и Боре.

2015.05 Билайн предоставляет коммерчески доступные услуги LTE в Нижегородской области, в ряде городов, например, в Боре. В Нижнем Новгороде услуга пока не предоставляется.

2014.07 Проблемы с доступом к частотам в Нижнем. Запуск LTE прогнозируется в 2015 году.

МегаФон

2016.07.24 По неподтвержденной официально информации в Нижнем Новогороде у МегаФон поддерживается LTE-A, скорости до 50 Мбит/с (aaagrant)

2016.02.11 МегаФон на частотном аукционе ГКРЧ приобрел лицензию на строительство сети в b38 в Нижегородской области

2015.07.24 Виртуальный оператор Yota (бренд МегаФона) начал оказывать услуги LTE в Нижегородской области - в Нижнем, Арзамасе, Дзержинске, Боре, Богородске, Заволжье и других. Подключиться можно примерно в 150 собственных точках продаж бренда, а также через Евросеть и Связной.

2014.03.03 МегаФон сообщил о начале предоставления услуг LTE в Нижнем Новгороде.

2013.04.18 Компания объявила о начале предоставления услуг доступа к сети LTE в Нижегородской области в городах Дзержинск и Арзамас на базе сети Yota Networks.

МТС

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц

2014.07.31 Запущена сеть LTE в Нижнем Новгороде, Бору, Дзержинске, Кстово, Балахне, Арзамасе, Выксе 31.07.2014

Tele2

b20 800 МГц - Нижний Новгород, Арзамас, Балахна, Бор, Дзержинск, Кстово, Павлово;

b3 1800 МГц - Выкса, Саров

2016.09.07 Tele2 запустила поддержку LTE800 5 МГц и LTE1800 10 МГц в ряде городов Нижегородской области.

2015.02.08 Станции LTE 1800 Tele2 запущены в техническую эксплуатацию, используется полоса 10 МГц (скорости до 75 Мбит/с).

2015.02.01 По неподтвержденной информации ожидаем запуск LTE 1800 Tele2 в Нижнем Новгороде в феврале-марте 2016 года.

46. Новгородская область, Великий Новгород, 4 сети



В регионе действует договоренность Билайн и МТС о совместном использовании частот, заключенная в 2015 году.

Билайн

2012.10 Билайн обратился в ГРЧЦ за частотными присвоениями, в том числе, на Новгород.

2014.08.15 Сеть LTE запущена компанией.

МТС

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц

2014.04 Запущена сеть LTE в части Великого Новгорода в апреле 2014 года. На базе сети Билайн.

2014.09.01 Планы запуска LTE 1800 анонсированы 2014.09.01.

МегаФон

2016.02.11 МегаФон на частотном аукционе ГКРЧ приобрел лицензию на строительство сети в b38 в Новгородской области

2015.07.09 МегаФон сообщает о запуске услуг под брендом Yota в Великом Новгороде Новгородской области.

2014.08.05 объявлено о начале предоставления коммерческих услуг в Великом Новгороде.

2014.05.23 Запущена открытая тестовая эксплуатация сети LTE в Новгороде

Tele2

2016.05.28 Tele2 запускает LTE 450 под брендом СкайЛинк - коттеджи и спецсвязь. Запущена сеть LTE450 в Новгородской области.

2014.12.10 Замечена подготовка Tele2 к выходу в Новгородский регион с базовыми станциями LTE 2.5-2.7 ГГц. Прогноз запуска - 2015 год.

Билайн

2014.08.15 Билайн объявил о планах запуска сети LTE в Новосибирске в "ближайшие полгода" (т.е. до 15 февраля 2015 года).

2014.12.18 Билайн начал предоставление услуг LTE в Новосибирске.

МегаФон

2016.03.16 МегаФон запустил сеть LTE-A в Новосибирске. Теоретические пиковые скорости до 225 Мбит/с. b7 + b7. Услуга включена "практически на всей территории" Новосибирска и Академгородка. Для МегаФона это 13-й регион с LTE-A. Источник: tayga.info

2016.02 МегаФон приобрел частоты в b38

2015.08. МегаФон также предоставляет услуги в Новосибирске под брендом Yota.

2012.04.23 Запущена виртуальная сеть FDD-LTE 2.5-2.7 ГГц band 7 (20 МГц), на базе сети Yota Networks

2012.01.15 Yota, виртуальная сеть FDD-LTE 2.5-2.7 ГГц band 7 (20 МГц), на базе сети Yota Networks, в Новосибирске

МТС

2016.08.09 МТС разогнала LTE-сети в столице Новосибирской области. LTE-A CA_3-7 15 МГц 150 Мбит/с

2016.07.19 МТС запустила LTE-1800 в Новосибирской области

2016.02.11 МТС на частотном аукционе ГКРЧ приобрел лицензию на строительство сети в b38 (25 МГц) в Новосибирской области

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный.

2014.12.15 В МТС испытали интегрированные антенные системы Ericsson Air21 на коммерческой сети LTE b7 в Новосибирске.

2013.03 МТС начала модернизацию базовых станций и установку оборудования LTE в Новосибирске.

2013.12.20 МТС объявила о запуске 13-й сети LTE в России в Новосибирске.

Tele2

b3 1800 МГц - Куйбышев, Барабинск; b20 800 МГц - Новосибирск, Бердск, Искитим

2016.09.01 Tele2 запустил в коммерческую эксплуатацию сети LTE 800 b20 и LTE 1800 b3 в Новосибирской области.

48. Омская область, Омск, 3 сети

2016.08.24 Между Tele2 и Билайн заключено соглашение о совместном использовании пассивной и активной инфраструктуры (договор на 27+8 регионов), в том числе и на данный. Здесь также есть договоренность о совместной эксплуатации между МТС и Билайн, где МТС - ведущий.

В регионе действует договоренность Билайн и МТС о совместном использовании частот, заключенная в 2015 году.

Билайн

2016.07.04 Билайн запустил сеть LTE в Омске. Точная дата запуска мне не известна, но на 4.07 покрытие 4G в Омске показано на карте оператора.

2015.02.11 Билайн на частотном аукционе ГКРЧ приобрел частоты b38 в Омской области

2014.08.31 В планах запуска до 2014.08.31 не значится, что означает, что запуск задержится на период после августа 2014 года.

МегаФон

2016.02.29 МегаФон сообщает о запуске LTE-A в Омске. Пиковая скорость - до 225 Мбит/с. По данным компании, покрытие сети LTE-A совпадает к картой покрытия LTE компании в области и его можно встретить во всех административных округах Омска, а также в ближайших населенных пунктах, например, в Лузино, Ростовке, Морозовке, Новоомском, Иртышском, Магистральном, Пушкино, Троицкое, Гауф, Сосновке, Березовке. Омская область - 11 регион в России, где можно найти LTE-A МегаФон.

2015.08.31 МегаФон предоставляет услуги LTE в Омске также под брендом Yota.

2013.09.26 Сеть 2.5-2.7 ГГц band 7. Предоставление абонентам услуг LTE началось с 26 сентября 2013 года. Возможно, в режиме тестовой эксплуатации.

МТС.

LTE 1800 b3 с июля 2016 года.

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц

2014.09.15 Запущена сеть LTE b7 в Омске.

2016.08.24 Между Tele2 и Билайн заключено соглашение о совместном использовании пассивной и активной инфраструктуры (договор на 27+8 регионов), в том числе и на данный. Здесь также действует договор на совместную эксплуатацию между Билайн и МТС, где Билайн - ведущий оператор.

МегаФон

2016.02.11 МегаФон на частотном аукционе ГКРЧ приобрел лицензию на строительство сети в b38 в Оренбургской области

2015.08.31 МегаФон предоставляет услуги LTE в Оренбурге также под брендом Yota.

2012.11.21 МегаФон начал предоставление услуг LTE по схеме MVNO на базе сети FDD-LTE 2.5-2.7 ГГц band 7 (20 МГц) Yota Networks в Оренбурге

2012.11.21 Yota (на ноябрь 2014 года бренд МегаФон) начала предоставлять услуги LTE на базе сети FDD-LTE 2.5-2.7 ГГц band 7 (20 МГц) Yota Networks в Оренбурге. Идентификатор сети на некоторых терминалах - Orensot LTE.

МТС

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц

2015.10.13 МТС запустила сеть 4G/LTE в Новотроицке на частотах b3 / 1800 МГц. Пиковые скорости до 75 Мбит/с, что соответствует использованию полосы 10 МГц в b3.

2015.01.30 МТС сообщает о начале предоставления услуг LTE в Орске Оренбургской области

2014.11.28 МТС запустила LTE в Оренбурге в ноябре 2014 года. На базе сети Билайн.

Билайн

2014.08.15 Билайн объявил о планах запуска сети LTE в Оренбурге и Орске в "ближайшие полгода" (т.е. до 15 февраля 2015 года).

2014.11.10 Билайн объявил о начале коммерческой эксплутации сети LTE в Оренбурге и Орске.

Tele2

b7 LTE

2014.12.15 В Оренбурге замечена в эфире сеть LTE Tele2 Оренбург. Запуск предположительно ожидаем в начале 2015 года.

Основа телеком

2013.01 Основа Телеком планирует запустить LTE сеть в Оренбурге до мая 2013 года. Первоначально в тестовую эксплуатацию.

2013.11 Компания сообщила о "технической готовности" к началу оказания услуг в Оренбурге.



В регионе действует договоренность Билайн и МТС о совместном использовании частот, заключенная в 2015 году.

Билайн

2014.07.02 Компания Билайн объявила о начале коммерческой эксплуатации сети LTE в Орле и Ливнах.

МегаФон

2016.02.11 МегаФон на частотном аукционе ГКРЧ приобрел лицензию на строительство сети в b38 в Орловской области

2015.08.31 МегаФон предоставляет услуги LTE в Орле также под брендом Yota.

2012.12.02 Виртуальная сеть FDD-LTE 2.5-2.7 ГГц band 7 (20 МГц) начала оказывать услуги на базе сети Yota Networks в Орле с 2012.12.02.

Также в апреле 2013 года сообщается о планах МегаФон запустить в Орловской области собственную сеть LTE в рамках соблюдения лицензионных обязательств. Yota, виртуальная сеть FDD-LTE 2.5-2.7 ГГц band 7 (20 МГц), на базе сети Yota Networks, в Орле пока не запущена и компания не планирует предоставлять услуги LTE в ближайшее время.

МТС

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц

2014.03 Прогнозирую запуск сети LTE МТС в 2014 году.

2014.12.11 МТС сообщает о начале оказания услуг LTE в Орле и Ливнах. Предполагаю, что это запуск в рамках проекта совместного с Билайн сооружения сетей LTE в России.

Tele2

LTE b7

2015.07.07 Запущена сеть LTE в Орловской области

Основа телеком

2013.01 Планирует запустить LTE сеть в Орле до мая 2013 года. Первоначально в тестовую эксплуатацию.

2013.07.23 Сообщается о готовности к тестовой эксплуатации.

2013.07 По состоянию на ноябрь 2014 года сеть не запущена.



В регионе действует договоренность Билайн и МТС о совместном использовании частот, заключенная в 2015 году.

МегаФон

2016.02.11 МегаФон на частотном аукционе ГКРЧ приобрел лицензию на строительство сети в b38 в Пензенской области

2015.08 В Пензе МегаФон также предоставляет услуги под брендом Yota (виртуальный оператор на базе МегаФон).

2012.12.05 Запущены услуги LTE по схеме MVNO на базе сети Yota Networks FDD-LTE 2.5-2.7 ГГц band 7 (20 МГц).

МТС

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц

2014.03 Прогнозирую запуск сети LTE МТС в 2014 году. Возможно на базе RAN Билайн

2014.12.30 МТС приобрела ЗАО "Пенза-GSM". Вместе с 14.8 МГц в диапазоне 1800 МГц и 6.2 МГц в диапазоне 900 МГц.

2014.12.30 Ожидаю запуск сети LTE МТС в первой половине 2015 года.

Билайн

2014.08.15 объявил о планах запуска сети LTE в Пензе в "ближайшие полгода" (т.е. до 15 февраля 2015 года).

2014.11.10 Билайн запустил сеть LTE в Пензенской области

Tele2

2016.06.07 Компания пока что не располагает сетью LTE в Пензенской области.

52. Пермский край, Пермь, 3 сети

Билайн

2016.02.28 MForum.ru прогнозирует запуск LTE Билайн в ближайшие 1-3 месяца в Перми.

2016.02.11 Билайн на частотном аукционе ГКРЧ приобрел частоты b38 в Пермском крае

2015.02.02 Билайн объявляет о запуске сети LTE b7 в Пермском крае. Пока что Березники.

2014.12 Ожидается, что компания начнет предоставление услуг LTE в ближайшие месяцы. Билайн сооружает собственную сеть LTE 2.5-2.7 в Перми.

МегаФон

2015.08.31 МегаФон предоставляет услуги LTE в Перми также под брендом Yota.

2013.10.07 Сеть FDD LTE запущена 7 октября 2013 года.

МТС

2016.12.21 МТС сообщает о запуске сети LTE 1800 b3 в Кудымкаре.

2016.06.06 МТС упоминает о сети LTE-A 2CA_3-7, как о действующей в Пермском крае

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц

2015.07.31 МТС сообщает о запуске сети LTE-A в Пермском крае.

2015.05.14 МТС сообщает о расширении покрытия сети LTE в Пермском крае. Компания МТС заявляет о расширении покрытия вдвое. Также говорится о двухкратном увеличении числа базовых станций LTE в регионе, но абсолютное их количество оператор не называет. Возможность работать в сети LTE появилась у абонентов МТС в Чайковском, Кунгуре, Краснокамске, Чусовом, а также в селе Кояново. Вместе с тем, дополнительно расширено покрытие в Березниках и Перми, как в центре города, так и в отдаленных районах, в том числе в поселках Большое Савино, Кондратово, Фролы, Новые Ляды и других. В июне 2015 года сервисы в сети 4G также станут доступны для абонентов МТС в Соликамске.

2015.02.03 МТС сообщает о росте спроса на мобильные устройства с поддержкой LTE в 4q2014 в Пермском крае.

2014.09.30 Запущена сеть LTE 2014.09.30.

2014.09.01 Планы запуска LTE 1800 анонсированы 2014.09.01.

53. Приморский край, Дальневосточный ФО, 3 сети

МегаФон

2016.07.07 В пресс-релизе компании регион упоминается, как регион, где поддерживается LTE-A CA. / MForum.ru

2015 Во Владивостоке МегаФон также предоставляет услугу LTE под брендом Yota (виртуальный оператор на базе МегаФон).

2012.07.17 Сообщается о запуске услуг LTE. Они оказываются по модели MVNO на базе сети FDD-LTE 2.5-2.7 ГГц band 7 (20 МГц) Yota Networks. Также предоставляются услуги под брендом Yota, виртуальная сеть FDD-LTE 2.5-2.7 ГГц band 7 (20 МГц), на базе сети Yota Networks

МТС

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц.

2015.04.01 МТС сообщает о росте покрытия и числа пользователей сети LTE в Приморье

2014.11.10 МТС, Россия и Huawei проверили LTE-A CA b+b7 в Приморском крае

2014.02.05 МТС объявила о начале коммерческой эксплуатации LTE в Приморском крае

Объявляла о планах запуска сети LTE в "в крупных городах" Приморского края до конца 2013 года, но в 2013 году запуск LTE в Приморье не состоялся.



Билайн

2016.02.27 Билайн увеличивает покрытие сети 4G/LTE в Приморском крае.

2016.02 Билайн приобрел частоты в b38

2015.11.25 Билайн расширил покрытие LTE в Приморском крае

2014.12.03 Билайн сообщает о запуске LTE во Приморском крае

2014.08.15 Билайн объявил о планах запуска сети LTE во Владивостоке в "ближайшие полгода" (т.е. до 15 февраля 2015 года).

Tele2

2015.04.01 Компания пока не объявляла планы в отношении LTE в Приморском крае. Можно прогнозировать запуск в 2015-2016 году.

МТС

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц

2013.03 МТС объявила о планах запуска сети LTE в Псковской области.

2013.09.26 объявлено, что сеть запущена в тестовую эксплуатацию.

2013.11.12 Сеть МТС запущена в коммерческую эксплуатацию.

2014.09.01 Планы запуска LTE 1800 анонсированы.

2015.02.10 В зоне покрытия сети LTE МТС в Псковской области более 380 тысяч жителей

2015.03.23 МТС расширяет покрытие LTE в Псковской области - более 400 тысяч жителей.

МегаФон

2015.07.09 МегаФон сообщает о запуске услуг под молодежным брендом Yota в Псковской области.

2014.07.26 МегаФон объявил о запуске сети LTE в Псковской области.

Билайн

2016.02 Билайн приобрел частоты в b38

2014.12.22 Билайн объявил о запуске услуг LTE в Пскове. На базе соглашения RAN Sharing с МТС.

2014.12.05 Билайн предположительно начнет оказание услуг LTE в Пскове в декабре 2014 года.

2014.11.17 Билайн готовит запуск LTE в Пскове. На базе МТС.

Билайн

2015.11.23 Обновлена карта покрытия сети LTE компании Вымпелком в Ростовской области - очередное расширение.

2014.12.18 Билайн сообщает о расширении сети LTE в Ростовской области

2014.05 Компания объявила о запуске сети LTE в Ростове-на-Дону в мае 2014 года.





МегаФон

2016.02 МегаФон приобрел частоты в b38.

2015.08.31 МегаФон предоставляет услуги LTE в Ростове-на-Дону также под брендом Yota.

2015.04.02 МегаФон начал использовать в Ростове-на-Дону полосу в 20 МГц

2015.03.19 МегаФон начал испытывать 2CA LTE-A в Ростове-на-Дону. 20+20 МГц, до 300 Мбит/c.

2014.12.22 МегаФон сообщает о резком росте потребления интернет-трафика в Ростовской области

2014.10.20 Бренд Yota сообщил о начале предоставления услуг LTE в Ростове-на-Дону 20 октября 2014 года

2014.06.20 МегаФон начал предоставлять услуги LTE в Ростове-на-Дону 20.06.2014

МТС

2016.06.06 МТС упоминает о своей сети LTE-A 2CA_3-7, как о действующей в Ростовской области.

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц

2013.12 МТС начала предоставлять услуги LTE в Ростове-на-Дону с декабря 2013.

Tele2

b3 1800 МГц - Ростов-на-Дону, Азов, Батайск, Волгодонск, Гуково, Новошахтинск, Шахты

b7 2.5-2.7 ГГц - Таганрог и Сальск

b20 800 МГц - Донецк, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск.

2016.08.02 Tele2 запустила сеть LTE (b3, b7, b20) в Ростовской области - 20-й регион на карте компании. Tele2 начала оказывать услуги мобильного интернета в стандарте 4G во всех городах Ростовской области численностью свыше 50 тысяч человек: Ростове-на- Дону, Таганроге, Шахтах, Новочеркасске, Волгодонске, Батайске, Новошахтинске, Азове, Каменске-Шахтинском, Гукове, Сальске и Донецке. Сеть 4G запущена в частотных диапазонах 800, 1800 и 2600 МГц.

2016.06.02 В Ростовской области начались тесты LTE услуг Tele2 . Замечена, в частности, активная замена антенн на вышках Tele2 в регионе. В Ростове-на-Дону абонентам доступны скорости до 30 Мбит/с. Сигнал LTE Tele2 замечен также в Волгодонске, но здесь зарегистрироваться в сети пока не получится. Можно предположить, что коммерческий запуск состоится в июне.

56. Рязанская область. Рязань, 3 сети

2016.08.24 Между Tele2 и Билайн заключено соглашение о совместном использовании пассивной и активной инфраструктуры (договор на 27+8 регионов), в том числе и на данный.

МегаФон

2016.02. МегаФон приобрел частоты в b38 в Рязанской области.

2013.11.21 МегаФон объявил о запуске сети LTE в Рязани 21 ноября 2013 года.

МТС

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц.

2015.08.12 720 тысяч жителей Рязанской области обеспечены покрытием LTE-сети МТС в 20 населенных пунктах.

2014.04 Сеть LTE МТС в Рязанской области запущена в коммерческую эксплуатацию.

Билайн

2016.10.17 ВымпелКом официально объявил о запуске LTE/4G в Рязанской области.

2016.10.08 Билайн показывает LTE-покрытие в Рязани и Рязанской области. А именно: Рязань, Касимове, пгт Тума, Михайлове. Официального сообщения о запуске сети пока не было.

57. С.Петербург, Северо-Западный ФО, 4 сети

2016.08.24 Между Tele2 и Билайн заключено соглашение о совместном использовании пассивной и активной инфраструктуры (договор на 27+8 регионов), в том числе и на данный.

Билайн

2016.01.27 Билайн запустил сеть LTE 1800 в С.Петербурге и ЛО

2015.02.17 Билайн обеспечил охват покрытием LTE почти 90% территории С.Петербурга. 20% трафика идет через LTE.

2014.03.11 Билайн заявил о начале работы сети LTE в С.Петербурге, Выборге, Гатчине и Всеволожске.

2013.10.25 М.Слободин анонсировал запуск в С.Петербурге 1 марта 2014 года. В Ленобласти ждем запуска в 1H2014.

2012.10 Билайн обратился в ГРЧЦ за частотным назначениями в Ленобласти.

МегаФон

2016.02.11 МегаФон на частотном аукционе ГКРЧ приобрел лицензию на строительство сети в b38 в С.Петербурге

2012.08.31 МегаФон заявил о запуске сети 2.5-2.7 ГГц на базе сети Yota Networks.

2012.08.31 Началось предоставление услуг под брендом Yota

МТС

2016.12.16 МТС начала агрегировать частоты b38 и b3. В С.Петербурге это позволяет добиться в отдельных точках пиковых скоростей от 400 Мбит/c.

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц

2014.02 Началась открытая тестовая эксплуатация сети LTE МТС в Ленобласти и С.Петербурге.

2014.04 МТС объявила о запуске сети LTE в С.Петербурге и Ленобласти в коммерческую эксплуатацию. Планы запуска LTE 1800 анонсированы 2014.09.01. Станет возможна LTE-A CA b3+b7.

2015.02.04 МТС за 2014 год в полтора раза увеличила сеть в С.Петербурге и Ленобласти

2015.03.29 По неподтвержденной информации МТС в С.Петербурге задействовала под LTE1800 уже 10 МГц полосы.

Tele2

LTE b3 1800 МГц

2015.06.16 Tele2 запустила сеть LTE в С.Петербурге

2014.11.14 Tele2 анонсировала планы запуска сети LTE в С.Петербурге летом 2015 года.

LTE b31 450 МГц

2016.06.21 Tele2 запустила третью сеть LTE-450 в России - в С.Петербурге и ЛО

2016.05.28 Tele2 запускает LTE 450 под брендом СкайЛинк - коттеджи и спецсвязь. Планируется запуск сети LTE 450 в июне 2016 года.

Основа Телеком

2013.04 Сообщается о планах разместить в С.Петербурге часть оборудования ядра федеральной сети LTE.

58. Самарская область, Приволжский ФО, 3 сети

Билайн.

2016.12.22 В Самаре завершилась модернизация сети LTE b7, b3 компании "Билайн" в ряде районов Самары и Тольятти.

2016.02 Билайн приобрел частоты "регионального лота" в b38

2015.11.23 Запущена сеть LTE в коммерческую эксплуатацию в Тольятти.

2014.07.21 Запущена сеть LTE в коммерческую эксплуатацию в Самаре.

2014.04 Компания обещает запуск LTE до 1 сентября 2014 года.

МегаФон

2015.08.31 МегаФон предоставляет услуги LTE в Самаре также под брендом Yota.

2012.05.23 Запущена виртуальная сеть FDD-LTE 2.5-2.7 ГГц band 7 (20 МГц), на базе сети Yota Networks в Самаре.

МТС

2016.06.03 МТС начала оказывать хот-спотовые услуги LTE b3 1800 в Самарской области. Частоты на отдельных сайтах высвобождены от голосовых услуг и переиспользованы под LTE b3. Фрагменты LTE 1800 появились в Самаре, Новокуйбышевске, Тимофеевке, Черноречьи и ряде других населенных пунктов. Как правило, это точки, где оператор отмечал наиболее плотный трафик в сети LTE 2.5-2.7. Поскольку оператор в релизе обошел вниманием тему агрегации частот, можно, вероятно, сделать вывод, что режим LTE-A CA_3-7 в Самарской области абонентам остается недоступен? Инвестиции МТС в Самарской области в 2014-2015 годы - 2 млрд руб. Данные компании.

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц.

2014.07.31 Сеть LTE МТС b7 запущена в Самаре, Тольятти, Сызрани, Чапаевске, Новокуйбышевске, Кинель, Жигулевске

Tele2

2016.02.22 По неподтвержденной официально информации в Самаре запущена сеть LTE.

Основа телеком

планирует запустить LTE сеть в Тольятти до мая 2013 года. В Самаре будет размещена часть оборудования EPC федеральной сети. В ноябре 2013 года компания сообщила о "технической готовности" к началу оказания услуг в Тольятти.

СМАРТС

Планирует запуск сети LTE 1800. Идет подготовка к тендеру по выбору поставщика решения на март 2014 года. Компания подала документы в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ.

59. Саратовская область, Саратов, Приволжский ФО, 3 сети

2016.08.24 Между Tele2 и Билайн заключено соглашение о совместном использовании пассивной и активной инфраструктуры (договор на 27+8 регионов), в том числе и на данный.

МТС

2016.07.04 МТС развивает LTE на частотах b3 в Саратовской области. b3, 10 МГц.

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц

2014.07.24 МТС объявила о запуске сети LTE b7 в коммерческую эксплуатацию в Саратове и Энгельсе 2014.07.24

МегаФон

2016.02 МегаФон приобрел частоты "регионального лота" в b38.

2015. МегаФон также оказывает услуги под брендом Yota

2014.05 Идет тестирование сети LTE МегаФон в Саратове.

2014.12.07 Точная дата запуска LTE МегаФон в Саратове неизвестна, но судя по зоне покрытия, показанной на сайте компании МегаФон, сеть LTE считается запущенной в коммерческую эксплуатацию.



Билайн

2015.11.16 Запущена сеть LTE b3 1800 МГц Билайн в Саратове и Энгельсе. Обеспечен охват территории, где проживает порядка 65% горожан, сообщает компания. До 15 января передача данных в сети 4G/LTE для клиентов Всё! будет бесплатным. В 2016 году компания обещает дальнейшее развитие сети LTE в Саратовской области.

2014.12.18 Возможен скорый запуск услуг LTE Билайн на базе совместной с МТС сети

2014.02 Планов на LTE в Саратове не анонсировано. До сентября 2014 года запуск не планируется.





60. Саха (Якутия) республика, 3 сети

Проблема региона - необходимость использования спутниковых каналов для подключения сети сотовой связи к интернету из-за отсутствия ВОЛС.

МегаФон

2016.02 МегаФон приобрел частоты "регионального лота" в b38

2015.10.27 Yota говорит о начале предоставления услуг в республике Саха.

2014.06.27 Компания МегаФон запустила сеть LTE в Якутске.

2014.12.10 По неподтвержденным данным запущена сеть LTE в г.Покровск.

МТС

2016.12.16 МТС начала агрегировать частоты b38 и b3. В Якутске это позволяет добиться в отдельных точках пиковых скоростей до 500 Мбит/c.

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц.

2015.08.17 МТС сообщает о запуске сети LTE-A 2CA_3-7 5+10 (105 Мбит/с) в 10 населенных пунктах Республики Саха/Якутия. По данным компании двухдиапазонная сеть работает в Якутске и Покровке, поселках Нижний Бестях, Майя, Намцы и Борогонцы, селах Покровка, Павловск, Ой, Ытык-Кюель, Октемцы.

2015.07.02 Первая сеть LTE 1800 на Дальнем Востоке запущена в Якутии

2014.08.01 МТС объявила о запуске сетей LTE 2.5-2.7 в Якутске и в Нерюнгри.

Билайн

2015.09.30 Билайн сообщает о запуске LTE в Якутске в коммерческой эксплуатации. По данным компании мобильный интернет LTE доступен 80% горожан.

2015.08.24 Предположительно Билайн начал предоставлять услуги LTE в Якутске и Нерюнгри. Предположительно на базе сети МТС.

2015.04.08 Пока что у Билайна нет сети LTE в Якутии. Планы в отношении LTE в республике не озвучены.



В регионе действует договоренность Билайн и МТС о совместном использовании частот, заключенная в 2015 году.

Проблема региона - необходимость использования спутниковых каналов для подключения сети сотовой связи к интернету из-за отсутствия ВОЛС.

МТС

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц

2015.11.30 МТС запустила сеть LTE 1800 в Южно-Сахалинске.

2014.11.13 МТС объявила о запуске услуги LTE на Сахалине . На базе сети Билайн.

2014.03 Прогнозирую запуск сети LTE МТС в 2014 году.

Билайн

2014.05.22 Компания Билайн начала предоставление услуг LTE на Сахалине в режиме коммерческой эксплуатации.

МегаФон

2016.10.11 МегаФон запустил LTE на территории города Оха. В зоне покрытия LTE МегаФон в Сахалинской области по данным компании проживает более 50% населения. Покрытие есть в Южно-Сахалинске, Корсакове, Поронайске, Долинске, Невельске, Аниве, Холмске, Макарове и Невельске.

2016.07.20 МегаФон начал предоставлять услуги LTE на Сахалине под брендом Yota.

2016.03.23 МегаФон запустил поддержку LTE-A в Южно-Сахалинске. Пока только в комплексе Горный воздух

2016.02 МегаФон приобрел частоты регионального лота в b38 на Сахалине

2015.12.14 МегаФон сообщает о запуске сети LTE на Сахалине

Tele2

2015.07.29 Услуг LTE в регионе пока не предоставляет, запущена сеть 3G на юге острова.

ранее в регионе готовилась к запуску сеть LTE Ростелекома

2013.05 Ростелеком планировал запустить сеть LTE в Сахалинской области до конца 2013 года

2014.03.12 Согласно пресс-релизу Союза ЛТЕ, сеть LTE в регионе развернута - о какой сети шла речь точно не известно, т.к. на тот момент ни одной сети LTE на Сахалине в коммерции не было. Возможно речь шла о нескольких поставленных в регионе базах LTE Ростелекома. Лицензии и частоты LTE Ростелекома перешли, как известно, компании Tele2.

62. Свердловская область, Екатеринбург, 5 сетей

Билайн

2014.12.08 Считаю сеть Билайн LTE запущенной в коммерческую эксплуатацию.

2014.11.28 Очередные сообщения об оказании услуг сетью LTE Билайн в Екатеринбурге. Официальных анонсов запуска еще не было.

2014.10.29 На 29 октября 2014 года сеть Билайн в Екатеринбурге фактически работает, но официальных сообщений об этом компания не представляла.

2014.08.18 По неофициальным данным, запуск в Екатеринбурге возможен 18 августа 2014 года.

МТС

2016.06.06 МТС сообщает о сети LTE-A 2CA_3-7, как о действующей в Свердловской области

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц

2015.08.04 МТС сообщает о запуске сети LTE 1800 в Свердловской области в дополнение к сетям LTE 2600 и LTE 800.

2015.03.27 МТС запустила сеть LTE800 b20 в Свердловской области и ХМАО. Первоуральск, Березовский и т.п.

2014.09.01 Планы запуска LTE 1800 анонсированы 2014.09.01.

2014.03.18 Cообщается о запуске сети в коммерческую эксплуатацию в Екатеринбурге и ряде населенных пунктов области.

2013.03 МТС анонсировала планы запуска сети LTE в Екатеринбурге до конца 2013 года.

МегаФон

2015.08.31 МегаФон также предоставляет услуги под брендом Yota (виртуальный оператор на базе МегаФон).

2013.10.01 МегаФон сообщил о запуске сети LTE 2.5-2.7 ГГц в Екатеринбурге. Охват 60-70% населения Екатеринбурга.

МОТИВ

2016.02 МОТИВ приобрела частоты "регионального лота" в b38 в Свердловской области

2015.06.29 Ericsson расширит LTE сети МОТИВ в четырех российских регионах

2014.12.15 Мотив ведет проектирование сети LTE в метро Екатеринбурга - связь в метро Екатеринбурга

2014.11.06 МОТИВ объявляет, что интернет-трафик начинает быть платным, согласно условиям действующего тарифа. Тем самым началась коммерческая эксплуатация сети МОТИВ в Свердловской области.

2014.10.21 Продолжается тестирование сети LTE 1800 5 МГц компании в Екатеринбурге.

2014.03 Получена переоформленная лицензия, которая позволяет строить сети LTE. Поставщик - Ericsson. Ожидается запуск сети LTE 1800 в Екатеринбурге и ряде других городов области осенью 2014 года.

2013.12 Компания в декабре 2013 года заявила о планах строительства LTE в Свердловской области.

Tele2

b20 800 МГц - Екатеринбург, Среднеуральск, Верхняя Пышма, Нижний Тагио,

b7 2.5-2.7 ГГц - Каменск-Уральский, часть Екатеринбурга

2016.09.01 Tele2 запустил в коммерческую эксплуатацию сеть LTE 800 b20 в Свердловской области.

2016.01 Планы компании Tele2 в отношении запуска LTE в Свердловской области пока не известны.



В регионе действует договоренность Билайн и МТС о совместном использовании частот, заключенная в 2015 году.

Билайн

2015.01.20 Компания ВымпелКом объявила о запуске в эксплуатацию сети LTE в республике Северная Осетия - Алания.

2013.10.25 Михаил Слободин сообщил, что Северная Осетия - Алания - это "лицензионная территория" для LTE Билайн в 2014 году.



МТС

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц

2016.09.07 МТС расширила покрытие сети LTE в Северной Осетии с использованием b3.

2013.11.21 МТС запустила сеть LTE во Владикавказе 21 ноября 2013 года.

МегаФон

2016.02 МегаФон приобрел частоты регионального лота в b38

2015.12.01 МегаФон начал оказывать услуги LTE в Северной Осетии

Tele2

в 2014 году мобильные активы Ростелекома перешли к Tele2 и как-то оказалось, что у Tele2 нет запущенных сетей LTE

2014.02.18 Ростелеком объявлял о запуске сети LTE в Северной Осетии. Ранее Ростелеком планировал запустить сеть LTE в Северной Осетии до конца 2013 года.

64. Смоленская область, Смоленск, 3 сети

МегаФон

2015.08.31 Услуги LTE в Смоленске МегаФон предоставляет также под брендом Yota.

2014.08.05 Сообщается о начале предоставления доступа в сеть LTE МегаФон в разных районах Смоленска

2015.03.28 Замечены базы LTE b7 с идентификатором yota в Смоленске

МТС

2016.09.07 МТС сообщает о запуске LTE1800 в ряде регионов Смоленской области.

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц

2014.08.08 На 8 августа 2014 года сеть LTE в эфире, в ней растет число базовых станций.

2014.08.14 Официальный запуск состоялся 14.08.2014 в Смоленске и ряде городов области.

2014.12.23 LTE МТС доступна половине жителей Смоленской области

Билайн

2016.02. Билайн приобрела частоты регионального лота в b38.

2016.10.17 ВымпелКом официально объявил о запуске LTE/4G в Смоленской области.

2016.01.26 Анонсированы планы запуска сети Билайн в регионе на базе сети LTE компании МегаФон.

2016.01.25 Билайн услуги LTE в Смоленске не оказывает.

2014.12.23 Билайн услуги LTE не оказывает.

Основа Телеком

2013.04 в апреле 2013 года анонсировала запуск сети LTE в тестовую эксплуатацию в Смоленске. Основа телеком планирует развернуть сеть TD LTE в Смоленске до конца 2013 года. Первоначально планируется запуск в режиме тестовой эксплуатации.

Tele2

Ранее Ростелеком вел работы работы по монтажу базовой станции LTE в Сафоново, Смоленской области в апреле 2012 года. Информацию желательно перепроверить.

65. Ставропольский край, Ставрополь, 3 сети

Ставрополь, Пятигорск, Кисловодск, Невинномысск, Ессентуки, Михайловск, Буденновск, Минеральные воды, Георгиевск, Южный ФО

Билайн

2016.02 Билайн приобрел частоты регионального лота в b38

2014.05.29 Билайн объявил о начале коммерческой эксплуатации сети LTE в Ставрополе 29.05.2014

МегаФон

2015.03.26 МегаФон также предоставляет услуги LTE в Ставрополе под брендом Yota.

2014.12.29 «МегаФон» подарил Кисловодску интернет 4G к Новому году

2014.04.21 МегаФон запустил сеть LTE в Ставрополе, Пятигорске и Михайловске

МТС

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц

2015.12.18 МТС рассказала о лидерстве по покрытию 4G/LTE в Ставропольском крае

2015.04.30 МТС расширяет сеть LTE в Ставропольском крае

2015.04.05 МТС обеспечила покрытием LTE более половины жителей Ставрополья

2015.01.17 МТС расширила покрытие LTE в Ставропольском крае

2014.12.12 Количество абонентов в сети 4G МТС в Ставропольском крае выросло в восемь раз

2014.04.28 МТС запустила сеть LTE в Ставрополе и Михайловске 28 апреля 2014 года.

Основа телеком

2013. Планирует запустить LTE сеть в Ставрополе до мая 2013 года. Первоначально в тестовую эксплуатацию.

2013.09 По состоянию на сентябрь 2013 года планы не были реализованы.

2013.11 Компания сообщила о "технической готовности" к началу оказания услуг в Ставрополе.

66. Тамбовская область, Тамбов, Центральный ФО, 4 сети

Билайн

2013.10.25 Михаил Слободин объявил, что Тамбовская область - это "лицензионный регион" для LTE-программы Билайн в 2014 году.

2014.08.04 Компания объявила о запуске сети Билайн LTE в Тамбове и Мичуринске в коммерческую эксплутацию.

МегаФон

2016.02 МегаФон приобрел частоты регионального лота в b38

2015.08.31 МегаФон предоставляет услуги LTE в Тамбове также под брендом Yota.

2013.01.16 МегаФон сообщил о запуске сети LTE в Тамбове, это соответствует 27-му запуску сети LTE в России. Речь идет о допуске абонентов к RAN Yota Networks. 04.03.2013 "МегаФон" сообщает о запуске сети LTE в коммерческую эксплуатацию в Тамбове.

МТС

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц

2013.08.15 МТС предоставляет услуги LTE FDD band 7 в Тамбове. Покрытие можно найти во всех районах города. В сентябре оно появится в ряде сел и поселков Тамбовского, Никифоровского и Мичуринского районов.

Tele2

b7 2.5 - 2.7 ГГц

2015.10.10 Tele2 запустила сеть LTE b7 в Тамбове и Мичуринске.

67. Татарстан, Казань, Приволжский ФО , 4 сети

Билайн

2014.07.18 Сеть LTE Билайн в Казани, Татарстан сдана Роскомнадзору. 2014.08.05 Билайн объявил о начале коммерческой эксплутации сети LTE в Казани. До 15 февраля 2015 года планируется запуск сети LTE Билайн в Набережных челнах.

МегаФон

2016.07.24 По неподтвержденной официально информации в Казани и Набережных Челнах у МегаФон поддерживается LTE-A, скорости до 120 Мбит/с (aaagrant)

2015.08.31 МегаФон также предоставляет услуги под брендом Yota (виртуальный оператор на базе МегаФон) в Казани и Набережных Челнах.

как MVNO на сети Yota Networks, с 30 августа 2012 года в Казани, с 27 декабря 2012 года - в Набережных Челнах.

2012.08.30 Сеть Yota Networks запущена в Казани 30 августа 2012 года, с осени 2013 года принадлежит МегаФон, FDD-LTE 2.5-2.7 ГГц band 7 (20 МГц).

МТС

2016.06.09 МТС запустила в Татарстане LTE 1800 b3

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц

2015.09.08 МТС сообщает о продолжении наращивании числа BS LTE в Татарстане. По данным компании, в зоне покрытия LTE сейчас находится более 50% жителей республики. За год число пользователей услуги LTE выросло в 4 раза. Доля LTE трафика в общем трафике передачи данных в сетях МТС в регионе - 14%. Средний объем скачанных данных - 1.7 ГБ (в пересчете на 1 пользователя). Общий объем интерент-трафика, потребляемого абонентами МТС вырос на 70% по итогам 2q2015 год к году.



MVNO МТС на базе сети Yota, запуск 30 августа 2012 года ; 2012.08.30 ; МТС в марте 2013 года объявила о планах запуска сети LTE в ряде городов Республики Татарстан. Вместе с тем договор МТС и Скартел на тестирование сети LTE в Казани (на базе Yota Networks) в рамках которого в период с 30 августа 2012 года по апрель-май 2013 года продолжалась "опытно-коммерческая эксплуатация сети LTE на базе инфраструктуруы Скартела в рамках установленных взаимных договоренностей". Договор между компаниями действовал с 30 августа 2012 по 1 марта 2013, затем сотрудничество продолжалось в рамках ведущихся переговоров, которые оказались неудачными. В 2013 году предоставление услуг LTE абонентам МТС в Казани прекращено. Компания МТС сооружала собственную сеть LTE в регионе весь 2013 год и планирует ее запуск в 3q2014.

2014.03.03 МТС сообщает о запуске в коммерческую эксплуатацию сети LTE в Татарстане.

Таттелеком

в декабре 2013 года анонсировал планы запуска сети LTE в Татарстане. 28 июня 2014 года сообщается о запуске сети LTE 1800 в коммерческую эксплуатацию в Казани. Это первая в России сеть LTE 1800.

Летай

2016.02 Компания приобрела частоты "регионального лота" в b38.

Основа Телеком

планировала начать предоставление услуг TD-LTE в Татарстане с Набережных Челнов в 2013 году. В ноябре 2013 года компания сообщила о "технической готовности" к началу оказания услуг в городе Набережные Челны.

68. Тверская область, Тверь, 3 сети

2016.08.24 Между Tele2 и Билайн заключено соглашение о совместном использовании пассивной и активной инфраструктуры (договор на 27+8 регионов), в том числе и на данный.

МегаФон

2016.02. МегаФон приобрела частоты "регионального лота" в b38

2015.08.29 МегаФон начал предоставлять услуги LTE в Твери также под брендом Yota.

2015.07.03 Сообщается, что в эфире Твери появился LTE сигнал виртуального оператора Yota. Абонентов в сеть пока не пускают.

2014.04 Компания МегаФон объявила о запуске в эксплуатацию сети LTE в Тверской области с 2014.04

МТС

2016.07.23 МТС запустила LTE 1800 в 16 населенных пунктах Тверской области.

2016.06.06 МТС сообщила о запуске поддержки агрегации частот в диапазонах 1800 МГц (5 МГц) и 2.5-2.7 ГГц (10 МГц) во Ржеве, Тверская область.

2016.02.16 Сеть LTE 1800 b3 компании МТС действует в Ржеве Тверской области.

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц

2015.03.11 МТС расширила покрытие LTE в Тверской области

2014.04 Сеть LTE компании МТС запущена в Тверской области в апреле 2014 года.

Билайн

2015.08 Сеть LTE Билайн в Тверской области отсутствует. Планы запуска не анонсированы.

Tele2

2016.05.28 Tele2 запускает LTE 450 под брендом СкайЛинк - коттеджи и спецсвязь. Запущена сеть LTE450 в Тверской области.

2016.01.15 Сеть LTE Tele2 в Тверской области отсутствует. Планы запуска не анонсированы. Можно прогнозировать запуск LTE в 2016 году.

Основа телеком

Планировала запустить TD LTE сеть в Твери до мая 2013 года. 30 августа компания сообщает о "готовности" к началу тестирования сети. Но запустить не может, т.к. не имеет частотных назначений от регулятора. Вероятность запуска близка к нулю на 2015.06.

69. Томская область, Томск, Северск, 3 сети



В регионе действует договоренность Билайн и МТС о совместном использовании частот, заключенная в 2015 году.



МегаФон

2015.08.31 МегаФон предоставляет услуги LTE в Томская также под брендом Yota.

2012.11.15 МегаФон начал предоставление услуг LTE в Томске и Северске 15 ноября 2012 года в качестве виртуального оператора на сети Yota Networks.

МТС

2016.07.29 МТС запустила в Томской области LTE 1800.

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц.

2015.06.17 МТС сообщает о расширении покрытия LTE в Томской области. Есть список населенных пунктов, цифр практически нет.

2015.02.03 МТС сообщает о расширении покрытия LTE в Томской области

2014.09.15 Сеть LTE b7 в Томской области запущена 15 сентября 2014 года.

Билайн

2016.11.23 Билайн запустил в Томске услуги LTE.

2016.02 Компания Билайн приобрела частоты "регионального лота" в b38.

Основа Телеком

2014.09.26 1 BS в ТУСУР в рамках Университетской сети с 2014.09.26

Tele2

2014. Ростелеком планировал запуск сети LTE в Томске до конца 2014 года до создания СП с Tele2.

70. Тульская область, Тула, 4 сети



В регионе действует договоренность Билайн и МТС о совместном использовании частот, заключенная в 2015 году.

МегаФон

2016.02.16 МегаФон запустил поддержку LTE-A в Туле. По данным оператора, поддержка LTE-A включена на "нескольких десятках базовых станций", что обеспечило до 25% от площади покрытия сети LTE.

2015.08.31 МегаФон предоставляет услуги LTE в Туле также под брендом Yota.

2012.10.18 Началось предоставление услуг LTE компанией МегаФон на базе Yota Networks. Также начало действовать MVNO Yota, виртуальная сеть FDD-LTE 2.5-2.7 ГГц band 7 (20 МГц)

МТС

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц

2015.05.21 МТС сообщает об удвоении трафика LTE в Тульской области. 15% от всего трафика ШПД МТС - трафик LTE.

2014.12.12 Сеть LTE МТС появилась в Тульской области.

2014.03 Прогнозирую запуск сети LTE МТС в 2014 году.

Билайн

2016.02 Билайн приобрел частоты "регионального лота" в b38.

2014.11.27 Билайн сообщил о запуске сети LTE 2.5-2.7 в Тульской области в коммерческую эксплуатацию.

2014.10.14 Продолжается тестовая эксплуатация сети LTE Билайн в Тульской области.

2014.09.29 По неподтвержденной информации идет тестовая эксплуатация сети LTE Билайн в Туле.

2014.08.15 Компания Билайн объявила о планах запуска LTE в Туле и Новомосковске "в ближайшие полгода", т.е. до 15 февраля 2015 года.

Tele2

LTE b3 1800 МГц

2015.02.05 Tele2 представила в Туле безлимитный интернет пользователям сети LTE. Анлим за 540 руб./мес., 15 ГБ за 340 руб./мес.

2014.12.17 Сеть LTE запущена в Туле и Тульской области

2014.11.30 Ждем запуск сети LTE в середине декабря 2014.

2014.11.14 Tele2 обещает запустить LTE 1800 в Туле до конца 2014 года. Будет первой сетью LTE компании в России. Диапазон 1800 МГц.

Основа телеком

2013. планирует запустить сеть TD-LTE в Туле в тестовую эксплуатацию до мая 2013 года.

2013.08.19 Компания Основа Телеком сообщила о готовности сети TD-LTE в Туле к тестовому запуску.

71. Тыва республика, Кызыл, 2 сети

МегаФон

2016.02 МегаФон приобрел частоты частоты "регионального лота" в b38 в Тыве.

2015.08.31 МегаФон предоставляет услуги LTE в Кызыле также под брендом Yota.

2014.07.15 Запущена сеть МегаФон LTE в Кызыле 15.07.2014

МТС

2016.08.01 МТС запустила LTE-1800 в Тыве и Хакасии.

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц

Точная дата запуска сети LTE компании МТС мне неизвестна.

2015.04.01 МТС сообщает об успешном развитии сети LTE в Тыве

С 2014.09.15 сеть LTE b7 МТС в Тыве упоминается в числе запущенных.



72. Тюменская область, Тюмень, 3 сети

Билайн

2013.10 Планирует развернуть сети LTE в Тюмени и Новом Уренгое в 2014 году.

2014.08.15 Компания анонсировала запуск LTE в Новом Уренгое до 15 февраля 2015 года.

2014.12.08 Билайн запустил сеть LTE в Тюмени в коммерческую эксплуатацию

МегаФон

2015.08.31 МегаФон предоставляет услуги LTE в Тюмени также под брендом Yota.

2014.12.02 МегаФон сообщает о расширении сети LTE в Тюмени.

2013.10 В октябре 2013 года планирует развернуть сети LTE в Тюмени в начале 2014 года.

МТС

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный.

2015.08.21 МТС сообщает о запуске в Тюменской области технологии LTE-A 2CA_3-7 (10+10) 150 Мбит/c. До сих пор здесь действовала только сеть LTE b7 10 МГц. Теперь возможности сети расширены использованием также полосы 10 МГц в диапазоне 1800 МГц.

2014.09.01 Планы запуска LTE 1800 анонсированы 2014.09.01.

2014.07.17 МТС сообщила о запуске сети LTE в Тюменской области.

2013.03 МТС анонсировала планы запуска сети LTE в нефтяных центрах Тюменской области до конца 2013 года.

МОТИВ

2016.02 Компания МОТИВ приобрела в Тюменской области частоты "регионального лота" в b38



73. Удмуртия республика, Ижевск, 3 сети



В регионе действует договоренность Билайн и МТС о совместном использовании частот, заключенная в 2015 году.

МегаФон

2016.03.01 МегаФон сообщает, что средний трафик на абонента в Удмуртии - 7 ГБ в месяц.

2016.02 МегаФон приобрел частоты "регионального лота" в b38

2015.08.31 МегаФон также предоставляет услуги под брендом Yota (виртуальный оператор на базе МегаФон).

2015.02.04 МегаФон запускает сеть LTE в Ижевске. На этот раз официально. LTE 1800.

2015.01.15 Слухи: МегаФон оказывает услуги LTE в Удмуртии. Точная дата запуска услуги LTE МегаФон в Удмуртии неизвестна. Ориентировочно с конца ноября 2014 года.

2014.10 Ожидаем запуск LTE МегаФон в Ижевске в ноябре 2014 года.

МТС

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц.

2015.08.12 МТС лидирует по доступности LTE в Удмуртии.

2015.02.04 Доля LTE трафика МТС в Удмуртии выросла до 20% по итогам 2014 года

2013.09.23 МТС запустила сеть LTE в Ижевске 2013.09.23. А также в Сарапуле, Глазове и Можге.

Билайн

2016.11.02 Билайн начал оказание услуг LTE в Удмуртии. b7. Сеть развернута в рамках RAN Sharing с МТС.

74. Ульяновская область, Ульяновск, 4 сети



В регионе действует договоренность Билайн и МТС о совместном использовании частот, заключенная в 2015 году.

2016.08.24 Между Tele2 и Билайн заключено соглашение о совместном использовании пассивной и активной инфраструктуры (договор на 27+8 регионов), в том числе и на данный.

МегаФон

2016.02 МегаФон приобрел частоты "регионального лота" в b38

2015.08.31 МегаФон предоставляет услуги LTE в Ульяновске также под брендом Yota.

2013.10.17 МегаФон сообщил о начале предоставления услуг LTE в Ульяновске

Tele2

2015.11.18 Tele2 запустила LTE в Ульяновской области в Ульяновске и Димитровграде - 12-й регион с LTE для Tele2. Сеть LTE Tele2 в Ульяновской области будет работать на частотах b20 800 МГц и b7 2.5-2.7 ГГц.

МТС

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц

2015.06.07 По-слухам, с марта 2015 года заметен сигнал LTE МТС "возле Ашана и на Тутях". При этом официальной информации о запуске или тестировании компания не давала.

Билайн

2015.12.01 Билайн запустил сеть LTE в Ульяновске - 53-й регион с LTE для компании

2015.11.18 Сеть LTE компании в Ульяновской области пока не запущена.

Основа телеком планировала запустить TD-LTE сеть в Ульяновске до мая 2013 года, 7 ноября 2013 года компания сообщила о готовности сети TD-LTE в Ульяновске. Первоначально планируется запуск в тестовую эксплуатацию.

75. Хабаровский край, Хабаровск, 3 сети



В регионе действует договоренность Билайн и МТС о совместном использовании частот, заключенная в 2015 году.

В июле 2013 Союз ЛТЕ объявил о завершении расчистки частот band 7. Высвобождена полоса 2х48 МГц в диапазоне 2524-2572 МГц и 2644-2692 МГц, которую можно будет использовать для сетей LTE.

Билайн

2014.11.10 Слухи о планах Билайн предоставлять услуги LTE в Хабаровске на базе RAN сети МТС

2014.11.21 LTE от Билайн замечена в эфире, но пока что идет этап настройки оборудования, а не коммерческая эксплуатация. Данные Билайн. Сеть на базе МТС.

2014.12.25 Билайн запустил LTE в Хабаровске. Сеть запущена на базе соглашения о RAN Sharing с МТС.

МегаФон

2016.02. В Хабаровском крае МегаФон приобрел частоты "регионального лота" в b38

2015.09.24 В Хабаровске МегаФон включил поддержку LTE-A 225 Мбит/с.

2015 В Хабаровске МегаФон также предоставляет услугу LTE под брендом Yota (виртуальный оператор на базе МегаФон).

2014.08.15 МегаФон объявил также о начале предоставления услуг в Комсомольске-на-Амуре.

2012.11.08 МегаФон предоставляет услуги LTE в Хабаровске. Также услуги предоставляются под брендом Yota (2.5-2.7 ГГц band 7 2x20 МГц).

МТС

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц

2013.12.04 МТС объявила о запуске сети LTE в Хабаровском крае.

76. Хакаская республика, Абакан, 4 сети

Билайн

2013.10.25 Михаил Слободин сообщил, что Хакасия будет "лицензионным регионом" в LTE-программе Билайн в 2014 году.

2014.08.04 Билайн объявил о запуске сети LTE в Абакане и Черногорске.

МТС

2016.08.01 МТС запустила LTE-1800 в Тыве и Хакасии.

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц

2015.07.02 В Хакасии абоненты МТС скачивают в сетях LTE b7 в среднем 80 ТБ трафика в месяц.

2014.07.17 МТС сообщила о запуске сети LTE b7 в Абакане и ряде других городов и населенных пунктов республики.

МегаФон

2016.02 МегаФон приобрел частоты "регионального лота" в b38

2015.08.31 МегаФон оказывает услуги LTE в Абакане также под брендом Yota.

2014.12.29 МегаФон сообщает о запуске сети LTE в Хакасии

Tele2

2015.12.01 Tele2 сообщает о запуске сети LTE в Хакасской республике

Ранее Ростелеком в Хакасии планировал запустить сеть LTE до конца 2013 года.

77. ХМАО, 5 сетей

Ханты-Мансийск, Когалым, Нефтеюганск, Нижневартовск, Нягань, Сургут, Югорск, Югра

МТС

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц

2015.08.21 Запущена сеть LTE b3 и LTE-A (с использованием b3, b7, b20). В частности, поддерживается 2CA_3-7.

2013.03 Анонсирует планы запуска сети LTE в "нефтяных центрах ХМАО" до конца 2013 года.

2014.09.01 Планы запуска LTE 1800 анонсированы.

2014.10.29 МТС сообщает о запуске сети LTE в 7 населенных пунктах ХМАО.

2014.12.05 МТС сообщает о запуске LTE в "ключевых городах Югры". 9 городов против 7 у МегаФон.

2015.03.27 МТС запустила сеть LTE800 b20 в Свердловской области и ХМАО. Первоуральск, Березовский и т.п.

2015.05.31 В 1q2015 МТС запустила LTE в Белом Яре, Снежном.

Билайн

2014.08.15 Компания объявила о планах запуска сети LTE в Нижневартовске в срок до 15 февраля 2015 года.

2014.12.16 Билайн объявил о запуске сети LTE в Нижневартовске, ХМАО

Tele2

LTE b3 1800 МГц

2015.08.28 Сеть LTE на 2015.08 в коммерческой эксплуатации в Нижневартовске, Сургуте, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске, Нягани, Когалыме. Официально не анонсировались. Есть планы дальнейшего расширения покрытия.

2014 Ранее Ростелеком в ХМАО (Югра) планировал запуск LTE до конца 2013 года (данные от мая 2013, подтверждены в октябре 2013 года). Планируются запуски в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске.

МегаФон

2015.08.31 МегаФон предоставляет услуги LTE в Сургуте также под брендом Yota.

2014.11.07 МегаФон запустил сеть LTE в Сургуте. Планы запуска в Югорске и Ханты-Мансийске.

2013.12.20 сообщается о запуске LTE от МегаФон в Нефтеюганске и Нижевартовске. Кроме того МегаФон планирует запустить LTE в городах ХМАО - Когалым, Нягань в 2014 году.

2013.10 В октябре 2013 года начал открытое тестирование сети LTE в Сургуте, в котором могут принять участие все желающие.

МОТИВ

2016.02 МОТИВ приобрел частоты "регионального лота" в b38 в ХМАО

2015.06.29 Ericsson расширит LTE сети МОТИВ в четырех российских регионах

2014.11.06 МОТИВ объявляет, что интернет-трафик начинает быть платным, согласно условиям действующего тарифа. Тем самым началась коммерческая эксплуатация сети МОТИВ в ХМАО.

2013.12 Компания заявила о планах строительства LTE в ХМАО. Сеть LTE 1800 планируется к запуску осенью 2014 года. Поставщик - Ericsson.

78. Челябинская область, Челябинск, 4 сети



В регионе действует договоренность Билайн и МТС о совместном использовании частот, заключенная в 2015 году.

Билайн

2016.02 Билайн приобрел частоты "регионального лота" в b38 в Челябинске

2015.04.08 Билайн запускает 4G в Челябинске и Миассе.

МТС

2016.06.06 МТС упоминает о своей сети LTE-A 2CA_3-7, как о действующей в Челябинской области.

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный.

2014.06.17 МТС начала предоставление услуг LTE в Челябинской области 17 июня 2014 года.

2014.09.01 Планы запуска LTE 1800 анонсированы 2014.09.01.

2015.05.22 МТС запустила первую сеть LTE в диапазоне 1800 МГц на Южном Урале - в Челябинске.

МТС сообщает о запуске сети LTE 1800 b3 в дополнение к существующей сети оператора LTE 2.5-2.7 b7.

МегаФон

2015.08.31 МегаФон предоставляет услуги LTE в Челябинске также под брендом Yota.

2014.01.29 Начал предоставление услуг LTE в Челябинской области.

Tele2

LTE b3 1800 МГц - Челябинск, Копейск, Магнитогорск; b20 800 МГц Миасс, Златоуст, Озерск, Троицк, Снежинск.

2016.09.01 Tele2 запустила в коммерческую эксплуатацию сети LTE 800 b20.

2016.08.25 Tele2 запустила сеть 4G в Челябинске

2016.07.13 Компания Tele2 обещает запустить сеть LTE в Челябинской области в 3q2016.

79. Чеченская республика, Грозный, 4 сети



В регионе действует договоренность Билайн и МТС о совместном использовании частот, заключенная в 2015 году.

Вайнах Телеком

2016.02 Вайнах Телеком приобрела частоты "регионального лота" b38.

2013.01.15 TD-LTE, band 40, 2.3-2.4 ГГц, поставщик - Nokia Siemens Networks, анонс запуска 2013.01.15, в августе 2013 получено разрешение на коммерческую эксплуатацию сети. Ранее несколько раз сообщалось о планах запустить сеть, в частности, планировался запуск в августе 2012 года, затем в ноябре, далее 26 декабря 2012 года. Запуски откладывались, предположительно из-за проблем с доступностью абонентского оборудования. Предположительно на первом этапе построено 180 BS в Грозном. В 1H2013 планируется еще 200 BS в райцентрах и крупных аулах. Общая протяженность опорной ВОЛС - около 1 тыс. км (поставщик Juniper). План - набрать ~230 тыс. абонентов LTE.

МегаФон

2014.06.13 МегаФон начал оказывать услуги LTE в Чеченской республике (код 25002)

2014.10.20 бренд Yota сообщил о начале предоставления услуг LTE в Грозном

МТС

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц.

2014. Запущена сеть LTE в коммерческую эксплуатацию. Анонса о запуске не видел, точная дата не известна.

Билайн

2015.12.11 Билайн сообщает о сдаче в коммерческую эксплуатацию сетей LTE в Шали и Урус-Мартане. Теперь 38% населения Чеченской республики - в зоне охвата сети 4G/LTE компании. В городах охват по данным компании достигает около 75% населения. Средняя скорость в сети 10-15 Мбит/с. Кроме того, сеть LTE доступна еще в 11 населенных пунктах: Чечен-Аул, Гойты, Алхан-Кала, Виноградное, Гикало, Правобережное, Пригородный, Толстой юрт, Первомайское, Алхан Юрт, Старые Атаги.

2014.10.23 Официальное сообщение о запуске сети FDD LTE band 7 Билайн в Грозном

2014.08.15 Билайн объявил о планах запуска сети LTE в Грозном в "ближайшие полгода" (т.е. до 15 февраля 2015 года).

2014.03 В марте 2014 года замечена подготовка к запуску 4G / LTE в Чечне.

80. Чувашия республика (Чебоксары, Новочебоксарск), Приволжский ФО, 4 сети



В регионе действует договоренность Билайн и МТС о совместном использовании частот, заключенная в 2015 году.

Билайн

2016.02 Билайн приобрел частоты "регионального лота" b38 в Чувашии

2014.12.02 Планы Билайн на СМАРТС в Чебоксарах

2014.04 Сеть LTE запущена в апреле 2014 года.

2013.10.25 Михаил Слободин назвал Чувашию в числе "лицензионных территорий" LTE-программы Билайн в 2014 году.

2012.10 Билайн обратился в ГРЧЦ за частотными присвоениями в Чувашии.



МегаФон

2015.08.31 МегаФон предоставляет услуги LTE в Чебоксарах также под брендом Yota.

2012.12.26 Началось предоставление абонентам услуг доступа к сети FDD LTE 2.5-2.7 ГГц Yota Networks по схеме "виртуального оператора" в Чебоксарах. Yota о запуске услуг доступа к сети LTE в Чебоксарах на 26.12.2012 не сообщала.

МТС

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный.

2013.11 МТС сообщила, что запуск LTE в Чебоксарах намечен на 2014 год.

2014.10.26 МТС начала предоставление услуг LTE в Чебоксарах на своих частотах с использованием инфраструктуры Билайн.

Tele2

2015.11.19 Tele2 объявила о запуске сети LTE в Чебоксарах и Новочебоксарске.

2015.10.28 По неподтвержденной пока что информации в Чебоксарах и Новочебоксарске действует сеть LTE компании Tele2.

81. Чукотский АО, Анадырь, 1 сеть

Проблема региона - необходимость использования спутниковых каналов для подключения сети сотовой связи к интернету из-за отсутствия ВОЛС.

МТС

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц

2015.12 Сеть LTE запущена в коммерческую эксплуатацию.

2014.03 Прогнозирую запуск сети LTE МТС в 2015 году.

МегаФон

2016.02 Компания приобрела частоты "регионального лота" в b38

Tele2

2014. Активы Ростелеком перешли в совместное предприятие Tele2

2013.05 Ростелеком (Чукотка) планировал запустить сеть LTE в Чукотской области до конца 2013 года.

82. ЯНАО, Салехард - столица, 5 сетей

крупные города - Ноябрск, Новый Уренгой, Губкинский, Муравленко, Салехард

Билайн

2014.12.16 Запущена сеть LTE в Новом Уренгое, ЯНАО

Мегафон

2013.11.01 МегаФон запустил сеть LTE в тестовую эксплуатацию

МТС

2016.06.07 МТС сообщает, что охват населения ЯНАО покрытием сети LTE со скоростью до 75 Мбит/с - порядка 70% населения региона. Компания планирует расширить географию предоставления сервисов 4G/LTE и увеличить скорость доступа в сеть за счет выхода в Салехард, Надым, Тарко-Сале и Губкинский.

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный.

2014.09.01 Анонсированы планы запуска LTE 1800

2014.10.02 МТС сообщает о запуске сети LTE в тестовую эксплуатацию

2014.10.23 МТС накрыла сетью LTE половину населения ЯНАО и объявила о начале коммерческой эксплуатации сети

2015.04.23 МТС запустила сеть LTE в Салехарде, ЯНАО

МОТИВ

2016.02 МОТИВ приобрел частоты "регионального лота" в b38 в ЯНАО

2015.06.29 Ericsson расширит LTE сети МОТИВ в четырех российских регионах.

2014.11.06 МОТИВ объявляет, что интернет-трафик начинает быть платным, согласно условиям действующего тарифа. Тем самым началась коммерческая эксплуатация сети МОТИВ в ЯНАО.

2013.12 Компания МОТИВ в декабре 2013 года заявила о планах строительства LTE в ЯНАО. Сеть LTE 1800 планируется к запуску осенью 2014 года. Поставщик - Ericsson.

Tele2

2015.10.10 Действует сеть LTE b7

2015.04.06 Сети LTE Tele2 в ЯНАО пока нет, планы запуска не анонсированы.

83. Ярославская область, Ярославль, 3 сети



В регионе действует договоренность Билайн и МТС о совместном использовании частот, заключенная в 2015 году.

МегаФон

2016.11.22 В Ярославской области, МегаФон запустил LTE b3 в Борисоглебске. Канал 1598, полоса 10 МГц. Желательно подтверждение.

2015.08.31 МегаФон предоставляет услуги LTE в Ярославле также под брендом Yota.

2013.12.23 Компания МегаФон сообщила, что предоставляет услуги LTE в Ярославле.

2013.11.07 Достигнута техническая готовность к запуску сети LTE.

МТС

2016.02.16 Компания МТС уточняет, что LTE 1800 b3 действует в Рыбинске, Россоши и Лисках.

2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 35 МГц

2015.09.04 МТС запустил LTE в Ростове-Великом и Тутаеве. Оператор обеспечивает покрытие LTE в 11 населенных пунктах Ярославской области: Ярославле, Гаврилов-Яме, Дубках, Карачихе, Кормилицино, Красных Ткачах, Кузнечихе, Переславле-Залесском, Ростове Великом, Рыбинске, Тутаеве. МТС планирует до конца года запустить сеть LTE также в Угличе, Данилове и Борисоглебском.

2015.06.17 МТС объявляет о расширении покрытия сети LTE в Ярославской области. 4G/LTE появились в Переславле-Залесском, Гаврилов-Яме, поселках Карачиха, Красные Ткачи, Кузнечиха, Дубки, Кормилицино. Компания также говорит о росте числа пользователей МТС более, чем вдвое за последние полгода. Также интернет-трафик в сети LTE вырос вдвое и составляет 20% от всего объема передачи данных МТС в регионе и продолжает расти. В планах компании - расширение покрытия LTE в Ярославле, а также запуски в Рыбинске, Угличе, Ростове, Данилове, Борисоглебском и других.

2014.09.23 МТС сообщает о запуске сети LTE в Ярославской области.

Билайн

2016.02 Билайн приобрел частоты "регионального лота" b38 в Ярославской области

2015.12.03 Билайн запустил LTE 1800 в Рыбинске. А может быть и не только в нем.

2014.12.24 Билайн начал предоставлять услуги LTE в Ярославле на базе сети МТС

2014.12.10 По неподтвержденной информации, работает сеть LTE Билайн в Ярославле. На базе сети МТС.

Основа Телеком

2013.04 Анонсировала запуск сети LTE в тестовую эксплуатацию в Ярославле.

2014.12.10 Сообщается о готовности сети к началу эксплуатации, но радиочастотные назначения по-прежнему отсутствуют.

Число регионов с LTE по компаниям



83 - МТС на конец 2015 года

76 - МегаФон на конец 2015 года

58 - Билайн на 2016.01.25

54 - Билайн на конец 2015 года

15 - Tele2 на конец 2015 года





76 - МТС на конец 2014 года.

2015.01.15 МТС на конец 2014 года обеспечивала предоставление услуг LTE в 76 регионах России.

МТС обещала, что к концу 2014 года покрытие ее сети LTE будет в 600 российских населенных пунктах.

МТС оформила лицензии LTE1800 на 21 российский регион.

72 - МегаФон на конец 2014 года.

2014.12.29 МегаФон сообщает о запуске сети LTE в Хакасии.

МегаФон планировал запустить сети LTE в 70 регионах России до конца 2014 года.

Компания обеспечивала охват населения >37% услугой LTE на конец декабря 2013 года и более 40% по итогам 1h2014.

К сетям МегаФон подключено 2.2 млн клиентов МегаФон по итогам 2h2014.

Доля трафика LTE в сети МегаФон на 15 августа 2014 года составляет 37.4%.

68 регионов на 24.11.2014.

Бренд Yota оказывает услуги более чем в 100 городах на конец октября 2013 года.

45 - Билайн на 2015.02.02

43 - Билайн на конец 2014 года. Билайн планировал в 2014 году запуски LTE в 24 российских регионах. План был выполнен к 18 августа 2014 года. 15 августа 2014 года Билайн объявил о досрочном начале второго этапа строительства сети LTE в рамках которого до 15 февраля 2015 года компания намерена развернуть сети LTE еще в 10 регионах России.

В декабре 2014 года последовал официальный анонс соглашения о RAN sharing Билайн с МТС, которое де-факто действовало весь 2014 год и в итоге позволило компаниям быстро увеличить свое присутствие LTE в российских регионах.

2014.11 Начались запуски услуг LTE компаниями МТС и Билайн с использованием радиоподсистем друг друга. Всего будет до 36 регионов на условиях взаимного предоставления инфраструктуры.

2014.12.19 Конспекты: МТС и Вымпелком - официально о RAN sharing и spectrum sharing в России.

8 - Tele2 на 2015.10.10



Основа Телеком

Основа Телеком планировала в 2014 году запуски в 40 городах с населением 300-600 тысяч человек. Планы были сорваны из-за позиции Министерства обороны. Идут судебные процессы Основы Телеком с регулятором.

Другие данные по рынку LTE России

2014.11.19 Глава Минкомсвязи России назвал некоторую статистику LTE в России. "Три года назад в России не было еще ни одной сети стандарта мобильной связи четвертого поколения LTE. По состоянию на начало ноября 2014 года сети LTE действуют уже в 79 субъектах Российской Федерации. В зоне их действия уже находится свыше 40% населения страны, число активных пользователей превышает три миллиона человек. Полгода назад таких регионов было 66, а год назад — всего 39". Приятно видеть, что нашу с вами страничку внимательно читают.

Число стран с LTE-роумингом

39 - МегаФон на 2015.02.06

2015.02.06 МегаФон сообщает о доступности LTE-роуминга в 39 странах

34 - МТС на конец 2014 года

12 - Билайн на конец 2014 года

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все сети LTE МегаФон в России

все сети LTE МТС в России

все сети LTE Билайн в России

все сети LTE Tele2 в России

RAN sharing Билайн и МТС

Все сети LTE в мире