LTE: Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 1 декабря 2016 года

Периодически обновляемая подборка информации о развитии поддержки 4G в российских регионах (обновляемая статья).
Не менее 262 сетей LTE предоставляют услуги в 83 регионах России, как правило, в областных центрах, но есть и запуски в других городах регионов. Уровень конкуренции операторов LTE - 3,2 сети LTE на регион.
20 млн по итогам 2018, прогноз в январе 2015 года, оценка J'son&Partners 7 млн по итогам 2014, оценка J'son&Partners 2 млн по итогам 1q2014
Охват населения - >50% по данным операторов.
Список действующих в России сетей 4G / LTE, по регионам, по операторам
В регионе действует договоренность Билайн и МТС о совместном использовании частот, заключенная в 2015 году.
Билайн 2016.02 Компания приобрела b38 на аукционе 2016.02 2013.10.29 Билайн объявил о запуске сети LTE в Горно-Алтайске в коммерческую эксплуатацию. По данным компании, на момент запуска она обслуживает 90% территории Горно-Алтайска, средние скорости составляют 10-20 Мбит/с, пиковые - до 60 Мбит/с.
МегаФон 2015.08 Виртуальный оператор Yota (бренд МегаФона) начал оказывать услуги в республике Алтай. 2014.11.29 Сеть компании МегаФон в Горно-Алтайске построена собственными силами МегаФон (без Скартел) и оказывает услуги в статусе коммерческой эксплуатации. 2013.11.02 На карте покрытия МегаФон показана зона покрытия LTE в Горно-Алтайске.
МегаФон 2016.02.11 МегаФон на частотном аукционе ГКРЧ приобрел лицензию на строительство сети в b38 в Амурской области 2015.08.31 МегаФон оказывает услуги LTE в Благовещенске также под брендом Yota. 2014.02.05 МегаФон начал предоставлять услуги LTE
2015.08.31 МегаФон оказывает услуги LTE в Астрахани также под брендом Yota. 2012.12.19 МегаФон начал предоставлять услуги доступа к сети LTE в Астрахани по модели MVNO на сети Yota Networks с 19 декабря 2012 года. 2012.12.19 Начал предоставлять услуги LTE виртуальный оператор Yota (с 2013 года - в собственности МегаФон), также на базе сети Yota Networks, band 7.
Билайн 2016.02 Билайн приобрел частоты в диапазоне b38 в Башкортостане. 2014.08.15 Билайн объявил о планах запуска сети LTE в Уфе и Белорецке в "ближайшие полгода" (т.е. до 15 февраля 2015 года). 2014.10 В октябре 2014 года идет тестирование сети, запуск возможен в конце октября - начале ноября 2014 года. 2014.11.14 Оператор Билайн объявил о запуске сети LTE в Башкортостане
МТС охват до 25% на 2015.04 2016.12.16 МТС начала агрегировать частоты b38 и b3. В Уфе это позволяет добиться в отдельных точках пиковых скоростей до 700 Мбит/c. 2016.06.06 Упоминается, что в регионе действует сеть LTE-A 2CA_3-7 компании МТС 2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц 2013.03 анонсировала планы развернуть сеть LTE в Уфе. 2014.04 МТС запустила сеть LTE в Уфе. 2014.12.30 МТС в Башкортостане запустила в коммерческую эксплуатацию сеть LTE 1800. 2014.12.30 МТС приобрела ЗАО "СМАРТС-Уфа". Вместе с 14.6 МГц в диапазоне 1800 МГц. 2015.04.06 МТС расширяет сеть LTE в Башкортостане. МТС объявляет о расширении сети LTE в Башкирии. Покрытием обеспечено 150 населенных пунктов, в зоне покрытия почти миллион жителей республики, что соответствует охвату менее 25% населения республики. Сегодня мобильным интернетом на скорости до 150 Мбит/с могут воспользоваться жители не только крупных городов Башкирии, включая Уфу, Салават, Стерлитамак, Туймазы, Благовещенск, Агидель, но и небольших населенных пунктов региона, в том числе в Субханкулово, Булгаково, Авдоне, Алексеевке, Гафурово, Дмитриевке и многих других.
МегаФон 2015.08.31 МегаФон оказывает услуги LTE в Брянске также под брендом Yota. 2013.04 МегаФон сообщает о планах развертывания в Брянской области собственной сети LTE до конца 2013 года. 2012.12.12 МегаФон начал предоставление услуг доступа к радиосети LTE компании Yota Networks в Брянске 12 декабря 2012 года. Услуги предоставляются по модели MVNO.
МегаФон 2016.02. МегаФон приобрел частоты b38 на территории Бурятии на частотном аукционе ГКРЧ в феврале 2016 года 2015.08.31 МегаФон предоставляет услуги LTE в Улан-Удэ также под брендом Yota. 2013.11.21 Оператор МегаФон объявил о запуске сети LTE. По неподтвержденной информации сеть LTE компании начала работать в Улан-Удэ в конце октября 2013 года.
МегаФон 2016.02.11 МегаФон на частотном аукционе ГКРЧ приобрел лицензию на строительство сети в b38 во Владимирской области 2013.08.31 МегаФон предоставляет услуги LTE во Владимире также под брендом Yota. 2013.04 В апреле 2013 года компания МегаФон сообщает о планах развертывания во Владимирской области собственной сети LTE до конца 2013 года. 2013.11.28 МегаФон запустил сеть LTE в городах Александров и Гусь-Хрустальный (Владимирская область) 2013.02.15 виртуальная сеть FDD-LTE 2.5-2.7 ГГц band 7 (20 МГц) во Владимире, на базе сети Yota Networks с 2012.10.10, также Ковров и Муром с 15.02.2013. MVNO Yota во Владимире, виртуальная сеть FDD-LTE 2.5-2.7 ГГц band 7 (20 МГц), на базе сети Yota Networks.
Билайн 2016.11.25 Замечено покрытие LTE b3 в Волгограде. 2016.03.03 Билайн в Волгоградской области упоминает сеть LTE, как запущенную. 2015.02.11 Билайн на частотном аукционе ГКРЧ приобрел частоты b38 в Волгоградской области 2015.05.27 Билайн готовит запуск LTE в Волгограде в июне? Карта покрытия LTE появилась на сайте компании. 2014.05 Сеть в целом построена, но запуск ее отложен на неопределенное время в связи с проблемами с частотами. В списке запускаемых сетей до сентября 2014 года Волгоград не значится. 2015.04.25 Сеть LTE b20 Билайн замечена в эфире Волгограда. Компания ВымпелКом еще не сообщала о коммерческом запуске сети LTE в Волгоградской области, поэтому речь, вероятно, идет о этапе ее тестирования. Сигнал LTE замечен в диапазоне b20 800 МГц, задействована полоса 5 МГц, которой располагает Билайн в Волгоградской области, так что высоких пиковых скоростей не ждите, зато покрытие возможно будет неплохим. Ранее, в декабре 2014 года были замечены попытки использования компанией диапазона 1800 МГц для сети LTE, но чем они завершились пока не ясно. Несущие 6413 / 24413. 2014.03 В Волгограде сеть LTE 1800 Билайна замечена в эфире.
Tele2 Россия 2016.03.08 Сеть LTE Tele2 b20 по неподтвержденным данным стала заметна в эфире Волгограда. Вероятно пока что идет тестирование сети в период ее первоначального развертывания. 2015.10.26 Tele2 оценивает проникновение устройств LTE в Волгоградском регионе на уровне 2%. Официальная позиция компании - "в ближайшей перспективе планов по запуску 4G/LTE в Волгоградском регионе нет", "На данном этапе наш приоритет - это возможность предоставить абонентам качественный 3G-интернет по доступным ценам". 2015.08.05 Замечена активность компании в Волгоградском регионе, в частности, подвод оптики к сайтам, замена антенных систем на многодиапазонные, появление новых трансиверов. Вероятно это подготовка к запуску LTE-сети. 2014.11.06 Пока тишина.
МТС 2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 2014.05.23 Запущена сеть LTE в Махачкале в коммерческую эксплуатацию. 23 мая 2014 года
2015.02.11 Операторы "большой четверки" на частотном аукционе ГКРЧ не заинтересовались приобретением частот b38 (25 МГц) в Еврейской АО в виде "регионального лота". МТС приобрела федеральный лот частот в b38, включающий лицензию на Еврейский АО.
2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц. 2015.08.12 МТС предоставляет услуги LTE. Точная дата запуска мне не известна. 2014.03. Прогнозирую запуск сети LTE МТС в 2015 году.
МТС 2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц 2013.10.01 МТС года объявила о запуске 4G / LTE в Чите. В планах до конца 2013 года выйти в Краснокаменск, Борзя, Агинское, Горный, Чеховский.
Основа телеком в Ивановской области Планирует запустить TD-LTE сеть в Иваново до мая 2013 года. Первоначально - в тестовую эксплуатацию. 19 июня сообщается о готовности сети к началу эксплуатации, но радиочастотные назначения по-прежнему отсутствуют.
СМАРТС-Иваново 2014.11 По неподтвержденной информации идет развертывание и тестирование в Иваново сети LTE 1800 band 3. 2014.12.30 МТС приобрела ЗАО "СМАРТС-Иваново". Вместе с частотами 14.2 МГц в диапазоне 1800 МГц и 10.0 МГц в диапазоне 900 МГц.
МегаФон 2016.02.11 МегаФон на частотном аукционе ГКРЧ приобрел лицензию на строительство сети в b38 в Иркутской области 2015.08 В регионе МегаФон также предоставляет услугу LTE под брендом Yota (виртуальный оператор на базе МегаФон). 2013.02.05 МегаФон начал оказывать услуги LTE по модели MVNO на базе сети FDD-LTE 2.5-2.7 ГГц band 7 Yota Networks в Иркутске, Ангарске и Шелехове. Общее число баз на момент запуска - 100. Запуск ожидался еще в 2012 году, но компании не уложились в планируемые сроки. 2013.02.05 По состоянию на эту дату бренд Yota услуг LTE в Иркутске не предоставляет
Билайн 2015.02.11 Билайн на частотном аукционе ГКРЧ приобрел частоты b38 в Кабардино-Балкарии 2014.08.15 Билайн объявил о планах запуска сети LTE в Нальчике в "ближайшие полгода" (т.е. до 15 февраля 2015 года). 2014.11.25 Билайн начал оказывать услуги LTE
Tele2 2015.04.23 Компания пока не располагает сетью LTE в регионе, но 23 апреля объявила о запуске сети 3G.
Основа телеком планирует запустить TD-LTE сеть в Калининграде до мая 2013 года. Первоначально в тестовую эксплуатацию. В ноябре 2013 года компания сообщила о "технической готовности" к началу оказания услуг в Калининграде.
МТС 2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц. 2014.03 Прогнозирую запуск сети LTE МТС в 2014 году. 2014.12.03 МТС сообщила о запуске сети LTE в Калмыкии . На базе сети Билайн
2015.08.31 МегаФон предоставляет услуги LTE в Обнинске также под брендом Yota.
первоначально начал предоставлять услуги LTE с 27.12.2012 в Обнинске (а также в Балабанове, Боровске и Малоярославце), виртуальная сеть FDD-LTE 2.5-2.7 ГГц band 7 (20 МГц), на базе сети Yota Networks. МегаФон также 28 ноября запустил LTE в Калуге и ряде других регионов Калужской области. Yota предоставляет услуги в Обнинске (а также в Балабанове, Боровске и Малоярославце), виртуальная сеть FDD-LTE 2.5-2.7 ГГц band 7 (20 МГц), на базе сети Yota Networks, начали предоставлять услуги с 27.12.2012
Основа телеком планирует запустить TD-LTE сеть в Калуге до мая 2013 года. Первоначально в тестовую эксплуатацию. В срок не смогли запустить, но 3-го октября 2013 года сообщили о готовности к тестовой эксплуатации сети на базе ALU/Cisco в Калуге.
Билайн 2015.02.11 Билайн на частотном аукционе ГКРЧ приобрел частоты b38 в Калужской области
В регионе действует договоренность Билайн и МТС о совместном использовании частот, заключенная в 2015 году.
Билайн
2015.02.11 Билайн на частотном аукционе ГКРЧ приобрел частоты b38 в Карачаево-Черкессии 2014.06.18 Сеть Билайн запущена в Черкесске. 2013.10.25 Михаил Слободин сообщил о планах запуска LTE в Карачаево-Черкессии, как в одном из регионов, где запуск осуществляется в соответствии с лицензионными требованиями. В апреле 2014 года сообщается о планах запуска LTE в Черкесске до сентября 2014 года.
МегаФон
2013.12.19 Компания сообщила, что 19 декабря 2013 года начала обеспечивать доступ к сети LTE абонентам в Черкесске и в Прохладном.
МТС
2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц 2014. Запущены услуги LTE МТС 2014.03 Прогнозирую запуск сети LTE МТС в 2014 году.
2016.02.11 МегаФон на частотном аукционе ГКРЧ приобрел лицензию на строительство сети в b38 в Кировской области 2015.08.31 МегаФон предоставляет услуги LTE в Вятке/Кирове также под брендом Yota. ранее виртуальная сеть FDD-LTE 2.5-2.7 ГГц band 7 (20 МГц), на базе сети Yota Networks, с 2012.12.05 услуги доступа начали предоставлять в Кирове. / Yota. По состоянию на 7 декабря 2012 года Yota не планирует предоставление услуг LTE в Кировской области, несмотря на то, что сеть Yota Networks уже построена и на ней предоставляет услуги МегаФон.
Билайн 2015.12.10 Официальное сообщение Билайн о запуске сети LTE в Коми. Сыктывкар, Ухта, Воркута. 2015.12.01 Замечено покрытие LTE сети Билайн на карте республики Коми на сайте компании. В Сыктывкаре и Ухте. Пресс-релиза не видел. Сеть либо уже запущена в коммерческую эксплуатацию, либо будет запущена в ближайшие дни или недели.
Билайн 2016.03.03 Билайн запустил сети LTE1800 в 51-м населенном пункте Краснодарского края. Для компании - это 59-й регион с LTE. В частности покрытие LTE появилось в Апшеронске, Кропоткине, Белореченске, Ейске, Кореновске, Крымске, Курганинске, Лабинске, Славянске-на-Кубани, Горчем ключе, Тимашевске. Пиковая скорость - до 36 Мбит/с, т.е. полоса - 5 МГц. В 2H2016 планируется запуск сети LTE в Краснодаре, до конца года - в Геленджике, Анапе, Туапсе и Новороссийске. 2015.02.11 Билайн на частотном аукционе ГКРЧ приобрел частоты b38 в Краснодарском крае
МегаФон 2016.07.21 МегаФон сообщает о запуске LTE-A в Краснодаре с поддержкой пиковых скоростей до 300 Мбит/с (2х20 МГц B7). Задействовано порядка 50 BS оператора в Краснодаре и его окрестностях. 2016.03.02 МегаФон объявил о запуске LTE-A на территории центрального Сочи. Заявляемые пиковые скорости - до 150 Мбит/с. Ранее уже действовала сеть LTE-A в Туапсе, так что число регионов не меняется - их 12. 2015.10.02 «МегаФон» планирует развёртывание сетей LTE в 14 крупных населённых пунктах Краснодарского края — Тимашевске, Ейске, Темрюке, Крымске, Славянске-на-Кубани, Кореновске, Тихорецке, Кропоткине и др. В общей сложности в 2016 году «МегаФон» улучшит мобильное покрытие и запустит новые базовые станции 3G/4G более чем в 40 населённых пунктах Кубани. 2015.08.31 МегаФон предоставляет услуги LTE в Краснодарском крае также под брендом Yota (Краснодар, Сочи). 2015.05.25 МегаФон включил поддержку LTE-A в Туапсе По данным оператора поддерживается пиковая скорость до 100 Мбит/с. Агрегации 10 МГц в диапазоне 2.5-2.7 ГГц b7 и 5 МГц в диапазоне 800 МГц b20. 2015.04.10 МегаФон сообщает о запуске сети LTE в Новороссийске. 2015.04.04 МегаФон обещает запустить LTE в "большинстве крупных городов" Краснодарского края в 2015-2016 годы. На текущий момент сеть действует в Краснодаре, Сочи и Геленджике. Доля трафика LTE - 40% от 4 ПБ в месяц. Планы расширения на другие города в период 2015-2016 гг. 2012.04.29 Виртуальная сеть FDD-LTE 2.5-2.7 ГГц band 7 (20 МГц) МегаФон запущена на базе сети Yota Networks с 2012.05.02 в Краснодаре, с 2012.05.21 - в Сочи (компания МегаФон называет 22.03.2012). Также о запуске заявляла Yota, виртуальная сеть FDD-LTE 2.5-2.7 ГГц band 7 (20 МГц), на базе сети Yota Networks, с 2012.04.29 в Краснодаре, с 11 мая - в Сочи .
Tele2 LTE b3 / b7 / b20 в разных регионах - разные частоты (Анапа, Краснодар, Крымск, Новороссийск, Славянск-на-Кубани, Сочи, Туапсе - 1800 МГц b3), (Белореченск, Ейск, Кропоткин, Армавир, Тихорецк, Тимашевск - b7), Геленджик, Лабинск - b20. 2016.08.09 Tele2 покрывает LTE-сетью Краснодарский край. Оператор запустил 4G-сеть в крупных городах и населенных пунктах Краснодарского края, в том числе в Краснодаре, Туапсе, Новороссийске, Геленджике, Анапе, Славянске-на-Кубани, Крымске, Белореченске, Кропоткине, Лабинске, Тихорецке, Армавире, Ейске, Тимашевске, поселке Витязево, Старой Станице, входящей в состав муниципального образования Армавира, на хуторе Трудобеликовском и в поселке Парковом. Сеть LTE Tele2 охватывает территории, на которых проживает более 2,7 млн человек. В Краснодарском крае LTE-сеть работает на частотах 800, 1800 и 2600 МГц. Оборудование Nokia Networks, скорости соединения до 75 Мбит/сек. 2016.06.03 Наблюдатели отмечают заметное расширение сети LTE Tele2 в Краснодарском крае. 2015.10.10 Tele2 предоставляет услуги LTE1800 в Краснодаре. 2015.08.05 Tele2 готова к запуску LTE в Сочи? 2015.07.02 Tele2 заявляет о планах запуска LTE в Сочи до конца лета 2015 года. В "обозримом будущем" LTE появится в других точках Краснодарского края. Ранее услугу LTE в Краснодарском крае пытался организовать Ростелеком. Предполагалось, что сеть LTE Ростелеком в Краснодарском крае появится весной 2013 года. Но о запуске LTE в Сочи компания сообщила только 1 июня 2013 года. Роскомнадзор "засчитал" этот запуск за исполнение лицензионных обязательств компании. После передачи мобильных активов Ростелекома в Tele2, данный запуск считаю аннулированным, т.к. Tele2 не заявляла о наличии у компании действующих сетей LTE по состоянию на начало декабря 2014 года.
МТС 2016.03.28 МТС замедлил стройку LTE в Красноярском крае? Темпы строительства сети LTE в течение 2015 года снизились - если за январь-март 2015 года компания нарастила количество базовых станций LTE на 35% к 2014 году, то на их наращивание еще на 15% ушли следущие 9 месяцев. Вложения МТС в развитие телеком-инфраструктуры региона составили по ее заявлениям 2.2 млрд руб. в 2014-2015 годы, из которых в 2015 году - "более миллиарда". В сентябре 2015 года МТС сообщала, что инвестиции в регионе в 2014 году составили 1.2 млрд руб., выходит, 2.2 млрд - 1.2 млрд = 1 млрд в 2015 году? Деньги шли не только на LTE, но также на развитие стремительно устаревающей технологии 3G. В 2016 году компания намеревается вложить в регион еще порядка 1 млрд руб. 2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц 2015.03.23 МТС сообщила о запуске сети LTE b3 в Краснодарском крае. МТС сообщает о запуске сети LTE 1800 в Краснодарском крае - в 36 населенных пунктах региона, включая Краснодар. До конца 2016 года МТС планирует обеспечить предоставление услуг LTE в 160 населенных пунктах региона. Как сообщает МТС, покрытие LTE обеспечено в следующих населенных пунктах: Тимашевск, Белореченск, Калининскую, Старокорсунскую, Трудобеликовский, Хадыженск. Наибольшая часть территорий охвачена также в Апшеронске, Горячем ключе, Курганинске, Мостовском, Кущевской, Лабинске, Кореновске, Кропоткине, Кореновске. Сети «четвертого поколения» в Краснодаре, Сочи, Адлере, Новороссийске, Красной поляне и Славянске-на-Кубани запущены и продолжают активно развиваться. К началу летнего сезона подавляющее большинство территорий крупных городов, включая курортные населенные пункты Черноморского и Азовского побережий, будут охвачены связью LTE МТС. 2014 Известны судебные споры МегаФон и МТС по поводу "эксклюзивности" прав МегаФона на LTE в Краснорадском крае. По неподтвержденной информации 1.04.2014 МТС рассылала клиентам в Краснодаре информацию, что услуга 4G подключена. Планы запуска LTE 1800 анонсированы 2014.09.01.
2016.03.23 МегаФон сообщает о запуске поддержки LTE-A на сети в Красноярске. Теоретически пиковые скорости могут достигать 225 Мбит/с. Источник: ngs24.ru Разумеется, на практике рост скоростей не будет столь ощутимым. Кроме того, чтобы воспользоваться новой услугой нужно, чтобы у абонента аппарат поддерживал LTE-A Cat.6, а таких аппаратов на руках у абонентов - меньше процента. Для МегаФона - это 16-й регион с LTE-A в России, по данному показателю компания лидирует, опережая МТС. 2016.02.11 МегаФон на частотном аукционе ГКРЧ приобрел лицензию на строительство сети в b38 в Красноярском крае 2015.08.31 МегаФон предоставляет услуги LTE в Красноярске также под брендом Yota. Yota Networks запустила сеть LTE 5 декабря 2012 года. На базе сети Yota Networks, с 2012.12.05 услуги доступа начал предоставлять МегаФон в Красноярске. Yota начала в августе 2012 набирать персонал в Красноярске. На 7 декабря 2012 года виртуальная сеть Yota FDD-LTE 2.5-2.7 ГГц band 7 (20 МГц), на базе сети Yota Networks в Красноярске НЕ запущена, но запуск запланирован на "ближайшее время". В итоге Yota сообщила о начале предоставления услуг в Красноярске 12 декабря 2012 года.
2015.08.31 МегаФон предоставляет услуги LTE в Курской области также под брендом Yota. с 5 декабря 2012 года начал эксклюзивно предоставлять услуги доступа к сети Yota Networks в Курске FDD-LTE 2.5-2.7 ГГц band 7 (20 МГц) по модели виртуального оператора. Также в апреле 2013 года компания МегаФон сообщает о планах развертывания в Курской области собственной сети LTE до конца 2013 года. Регион из "списка Минкомсвязи", т.е. тот, где строительство первой сети LTE осуществлено компанией Yota Networks. Yota Networks запустила сеть LTE 5 декабря 2012 года. Yota по состоянию на 7 декабря 2012 года не планирует запускать услуги доступа к сети LTE в Курске.
2016.10.12 МегаФон начал осваивать диапазон 1800 МГц в Липецке для оказания услуг на базе LTE. 2016.06.01 МегаФон сообщает о запуске поддержки LTE-A в "центральных районах Липецка". Поддержка LTE-A включена на 6 базовых станциях. В зоне охвата по утверждениям оператора - около 0.5 млн горожан. Компания не сообщает какие полосы частот задействованы для агрегации. 2015.08.31 МегаФон предоставляет услуги LTE в Липецке также под брендом Yota. анонс начала предоставления услуг 16.01.2013. Это была опытная эксплуатация. 04.03.2013 МегаФон сообщает о начале коммерческой эксплуатации сети LTE в Липецке. Интересно, что этот регион не присутствовал в планах Yota Networks на 2012 год и в "списке министерства". 26-й регион, где появилась сеть LTE в России.
2015.02.11 Операторы "большой четверки" на частотном аукционе ГКРЧ не заинтересовались приобретением частот b38 (25 МГц) в Магаданской области в виде "регионального лота". МТС приобрела федеральный лот 25 МГц в b38, включающий лицензию на Магаданскую область.
МегаФон 2016.02 МегаФон приобрел частоты в b38 2015.08.31 МегаФон также предоставляет услуги под брендом Yota (виртуальный оператор на базе МегаФон). 2015.05.26 МегаФон начал включения баз LTE-A в Йошкар-Оле 2012.11.27 В сети Yota Networks 10 базовых станций LTE. Запуск был в "списке Минкомсвязи", в октябре 2012 года стало известно о наборе персонала компанией. 2012.11.24 По состоянию на 2012.11.24 продано около 300 модемов. Подробнее 2012.11.07 Запущена виртуальная сеть МегаФон FDD-LTE 2.5-2.7 ГГц band 7 (20 МГц), на базе сети Yota Networks. Также запущена виртуальная сеть Yota FDD-LTE 2.5-2.7 ГГц band 7 (20 МГц) на базе сети Yota Networks
Билайн 2012.10 Компания Билайн обратилась в ГРЧЦ за частотными присвоениями в Марий Эл, ждем запуска в 2014 году. 2014.11 Планируется запуск сети LTE Билайн с частичным использованием инфраструктуры МТС в декабре 2014 года
2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц 2015.08.13 МТС предоставляет услуги LTE в Мордовии. Точная дата запуска мне не известна.
2014. Ранее Ростелеком планировал развернуть сеть LTE в Мордовии до конца 2013 года, но этим планам не суждено было исполниться. С 2014 года мобильные активы компании перешли к совместному предприятию с Tele2
Основа Телеком
планирует развертывание сети TD LTE в Саранске с лета 2013 года. Первоначально планируется тестовая эксплуатация. На 2015.11 сеть не запущена. Перспективы запуска сомнительны.
МегаФон сеть FDD-LTE 2.5-2.7 ГГц band 7 (2627,5-2642,5 МГц и 2507,5-2522,5 МГц) с 2015.03 замечена также сеть LTE800 с использованием 5 МГц 2012.05.14 МегаФон начала оказывать услуги LTE на базе сети Yota Networks. 2012. Летом-осенью запущена собственная RAN TD-LTE b38 "МегаФон" в Москве. Число базовых станций скрывается, компания говорит о том, что данная сеть не увеличивает площадь покрытия сети LTE, а построена для наращивания емкости (пропускной способности). Мне представляется более вероятным, что сеть построена в основном в рамках соблюдения лицензионных обязательств и состоит из небольшого числа базовых станций с поддержкой TD-LTE, что необходимо для сохранения выданных компании частотных назначений. В дальнейшем периодически отсутствует в эфире. Также МегаФон оказывает услуги LTE в Москве под брендом Yota, виртуальная сеть FDD-LTE 2.5-2.7 ГГц band 7 (компании выделено 2х30 МГц, в Москве используются канал 2825 на приём и канал 20825 на передачу - точно в середине выделенной полосы. В абсолютных значениях - 2627,5-2642,5 МГц и 2507,5-2522,5 МГц), на базе сети Yota Networks, в Москве и пригородах, 2012.05.10 2014.02 В центре Москвы началось предоставление услуг LTE-A CA_b7-b7 (20 МГц+20 МГц / 300 Мбит/с). До ноября 2014 года у абонентов нет возможности приобретения смартфонов с LTE-A Cat.6, мобильных роутеров и USB-модемов. Предлагается только фиксированный роутер Huawei. 2015.03.28 Сеть b20 МегаФон замечена в Москве 2016.12.16 МегаФон запустил поддержку b3+b7+b7 на некоторых базовых станциях в Москве.
Основа Телеком 2015.04 Сеть LTE компанией не запущена, т.к. нет частотных присвоений. Перспективы - негативные. 2013.05 В мае 2013 года сообщается о тендере по выбору поставщика решения TD-LTE для Москвы. План запуска в тестовую эксплуатацию - до конца 2013 года, план запуска в коммерческую эксплуатацию - в начале 2014 года.
Билайн 2015.06.17 60% - охват услугой LTE Билайн жителей Подмосковья на 2015.06.17. Покрытие LTE Билайн можно найти практически во всех крупных городах Московской области, например, в Люберцах, Домодедово, Раменском, Королеве, Долгопрудном, Лыткарино, Павловском Посаде. Для сохранения средней скорости свыше 20 Мбит/с дополнительные базовые станции появились в Зеленограде, Одинцово, Мытищах, Жуковском, Дедовске, Красногорске и Подольске. Расширено покрытие на популярных плажах - на Клязьминском и Пироговском водохранилищах, на пляжах в Лыткарино, на Белом озере, в Серебряном Бору, в Химках и зоне отдыха Рублево. В рамках проекта, начатого в 2015 году, Билайн планирует установить в Московской области несколько сотен дополнительных базовых станций, нарастить площадь покрытия сети к концу года в 3.5 раза. 2014.11.13 Билайн сообщает о расширении сети LTE в Московской области 2014.07.02 Запуск сети LTE Билайн в Московской области датируется 2014.07.03, когда Билайн заявил о начале коммерческой эксплуатации сети LTE в ряде подмосковных городов.
В регионе действует договоренность Билайн и МТС о совместном использовании частот, заключенная в 2015 году.
МегаФон 2016.02.11 МегаФон на частотном аукционе ГКРЧ приобрел лицензию на строительство сети в b38 в Мурманской области 2015.08.31 МегаФон предоставляет услуги LTE в Мурманске также под брендом Yota. 2014.07.29 МегаФон сообщил о запуске сети LTE в центре города Мурманск. 2013.12.19 МегаФон продемонстрировал связь 4G / LTE на Губернаторском молоделжном балу.
Ранее считалось, что Ростелеком запустил первую базовую станцию LTE в Ненецкой АО в ноябре 2013 года. В 2014 году мобильные активы Ростелеком перешли к совместному предприятию с Tele2. СП Tele2 не подтверждает наличия действующих сетей LTE по состоянию на конец ноября 2014 года. Соответственно, все ранее анонсированные запуски сетей LTE компанией Ростелеком считаю дезавуированными.
МегаФон 2016.07.24 По неподтвержденной официально информации в Нижнем Новогороде у МегаФон поддерживается LTE-A, скорости до 50 Мбит/с (aaagrant) 2016.02.11 МегаФон на частотном аукционе ГКРЧ приобрел лицензию на строительство сети в b38 в Нижегородской области 2015.07.24 Виртуальный оператор Yota (бренд МегаФона) начал оказывать услуги LTE в Нижегородской области - в Нижнем, Арзамасе, Дзержинске, Боре, Богородске, Заволжье и других. Подключиться можно примерно в 150 собственных точках продаж бренда, а также через Евросеть и Связной. 2014.03.03 МегаФон сообщил о начале предоставления услуг LTE в Нижнем Новгороде. 2013.04.18 Компания объявила о начале предоставления услуг доступа к сети LTE в Нижегородской области в городах Дзержинск и Арзамас на базе сети Yota Networks.
МТС 2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц 2014.07.31 Запущена сеть LTE в Нижнем Новгороде, Бору, Дзержинске, Кстово, Балахне, Арзамасе, Выксе 31.07.2014
МегаФон 2016.03.16 МегаФон запустил сеть LTE-A в Новосибирске. Теоретические пиковые скорости до 225 Мбит/с. b7 + b7. Услуга включена "практически на всей территории" Новосибирска и Академгородка. Для МегаФона это 13-й регион с LTE-A. Источник: tayga.info 2016.02 МегаФон приобрел частоты в b38 2015.08. МегаФон также предоставляет услуги в Новосибирске под брендом Yota. 2012.04.23 Запущена виртуальная сеть FDD-LTE 2.5-2.7 ГГц band 7 (20 МГц), на базе сети Yota Networks 2012.01.15 Yota, виртуальная сеть FDD-LTE 2.5-2.7 ГГц band 7 (20 МГц), на базе сети Yota Networks, в Новосибирске
В регионе действует договоренность Билайн и МТС о совместном использовании частот, заключенная в 2015 году.
Билайн 2016.07.04 Билайн запустил сеть LTE в Омске. Точная дата запуска мне не известна, но на 4.07 покрытие 4G в Омске показано на карте оператора. 2015.02.11 Билайн на частотном аукционе ГКРЧ приобрел частоты b38 в Омской области 2014.08.31 В планах запуска до 2014.08.31 не значится, что означает, что запуск задержится на период после августа 2014 года.
МегаФон 2016.02.29 МегаФон сообщает о запуске LTE-A в Омске. Пиковая скорость - до 225 Мбит/с. По данным компании, покрытие сети LTE-A совпадает к картой покрытия LTE компании в области и его можно встретить во всех административных округах Омска, а также в ближайших населенных пунктах, например, в Лузино, Ростовке, Морозовке, Новоомском, Иртышском, Магистральном, Пушкино, Троицкое, Гауф, Сосновке, Березовке. Омская область - 11 регион в России, где можно найти LTE-A МегаФон. 2015.08.31 МегаФон предоставляет услуги LTE в Омске также под брендом Yota. 2013.09.26 Сеть 2.5-2.7 ГГц band 7. Предоставление абонентам услуг LTE началось с 26 сентября 2013 года. Возможно, в режиме тестовой эксплуатации.
МТС. LTE 1800 b3 с июля 2016 года. 2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц 2014.09.15 Запущена сеть LTE b7 в Омске.
МегаФон 2016.02.11 МегаФон на частотном аукционе ГКРЧ приобрел лицензию на строительство сети в b38 в Оренбургской области 2015.08.31 МегаФон предоставляет услуги LTE в Оренбурге также под брендом Yota. 2012.11.21 МегаФон начал предоставление услуг LTE по схеме MVNO на базе сети FDD-LTE 2.5-2.7 ГГц band 7 (20 МГц) Yota Networks в Оренбурге 2012.11.21 Yota (на ноябрь 2014 года бренд МегаФон) начала предоставлять услуги LTE на базе сети FDD-LTE 2.5-2.7 ГГц band 7 (20 МГц) Yota Networks в Оренбурге. Идентификатор сети на некоторых терминалах - Orensot LTE.
Основа телеком 2013.01 Основа Телеком планирует запустить LTE сеть в Оренбурге до мая 2013 года. Первоначально в тестовую эксплуатацию. 2013.11 Компания сообщила о "технической готовности" к началу оказания услуг в Оренбурге.
В регионе действует договоренность Билайн и МТС о совместном использовании частот, заключенная в 2015 году.
Билайн 2014.07.02 Компания Билайн объявила о начале коммерческой эксплуатации сети LTE в Орле и Ливнах.
МегаФон 2016.02.11 МегаФон на частотном аукционе ГКРЧ приобрел лицензию на строительство сети в b38 в Орловской области 2015.08.31 МегаФон предоставляет услуги LTE в Орле также под брендом Yota. 2012.12.02 Виртуальная сеть FDD-LTE 2.5-2.7 ГГц band 7 (20 МГц) начала оказывать услуги на базе сети Yota Networks в Орле с 2012.12.02. Также в апреле 2013 года сообщается о планах МегаФон запустить в Орловской области собственную сеть LTE в рамках соблюдения лицензионных обязательств. Yota, виртуальная сеть FDD-LTE 2.5-2.7 ГГц band 7 (20 МГц), на базе сети Yota Networks, в Орле пока не запущена и компания не планирует предоставлять услуги LTE в ближайшее время.
МТС 2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц 2014.03 Прогнозирую запуск сети LTE МТС в 2014 году. 2014.12.11 МТС сообщает о начале оказания услуг LTE в Орле и Ливнах. Предполагаю, что это запуск в рамках проекта совместного с Билайн сооружения сетей LTE в России.
Основа телеком 2013.01 Планирует запустить LTE сеть в Орле до мая 2013 года. Первоначально в тестовую эксплуатацию. 2013.07.23 Сообщается о готовности к тестовой эксплуатации. 2013.07 По состоянию на ноябрь 2014 года сеть не запущена.
В регионе действует договоренность Билайн и МТС о совместном использовании частот, заключенная в 2015 году.
МегаФон 2016.02.11 МегаФон на частотном аукционе ГКРЧ приобрел лицензию на строительство сети в b38 в Пензенской области 2015.08 В Пензе МегаФон также предоставляет услуги под брендом Yota (виртуальный оператор на базе МегаФон). 2012.12.05 Запущены услуги LTE по схеме MVNO на базе сети Yota Networks FDD-LTE 2.5-2.7 ГГц band 7 (20 МГц).
МТС 2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц 2014.03 Прогнозирую запуск сети LTE МТС в 2014 году. Возможно на базе RAN Билайн 2014.12.30 МТС приобрела ЗАО "Пенза-GSM". Вместе с 14.8 МГц в диапазоне 1800 МГц и 6.2 МГц в диапазоне 900 МГц. 2014.12.30 Ожидаю запуск сети LTE МТС в первой половине 2015 года.
Билайн 2016.02.28 MForum.ru прогнозирует запуск LTE Билайн в ближайшие 1-3 месяца в Перми. 2016.02.11 Билайн на частотном аукционе ГКРЧ приобрел частоты b38 в Пермском крае 2015.02.02 Билайн объявляет о запуске сети LTE b7 в Пермском крае. Пока что Березники. 2014.12 Ожидается, что компания начнет предоставление услуг LTE в ближайшие месяцы. Билайн сооружает собственную сеть LTE 2.5-2.7 в Перми.
МегаФон 2016.07.07 В пресс-релизе компании регион упоминается, как регион, где поддерживается LTE-A CA. / MForum.ru 2015 Во Владивостоке МегаФон также предоставляет услугу LTE под брендом Yota (виртуальный оператор на базе МегаФон). 2012.07.17 Сообщается о запуске услуг LTE. Они оказываются по модели MVNO на базе сети FDD-LTE 2.5-2.7 ГГц band 7 (20 МГц) Yota Networks. Также предоставляются услуги под брендом Yota, виртуальная сеть FDD-LTE 2.5-2.7 ГГц band 7 (20 МГц), на базе сети Yota Networks
МТС 2016.06.06 МТС упоминает о своей сети LTE-A 2CA_3-7, как о действующей в Ростовской области. 2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц 2013.12 МТС начала предоставлять услуги LTE в Ростове-на-Дону с декабря 2013.
b3 1800 МГц - Ростов-на-Дону, Азов, Батайск, Волгодонск, Гуково, Новошахтинск, Шахты b7 2.5-2.7 ГГц - Таганрог и Сальск b20 800 МГц - Донецк, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск. 2016.08.02 Tele2 запустила сеть LTE (b3, b7, b20) в Ростовской области - 20-й регион на карте компании. Tele2 начала оказывать услуги мобильного интернета в стандарте 4G во всех городах Ростовской области численностью свыше 50 тысяч человек: Ростове-на- Дону, Таганроге, Шахтах, Новочеркасске, Волгодонске, Батайске, Новошахтинске, Азове, Каменске-Шахтинском, Гукове, Сальске и Донецке. Сеть 4G запущена в частотных диапазонах 800, 1800 и 2600 МГц. 2016.06.02 В Ростовской области начались тесты LTE услуг Tele2 . Замечена, в частности, активная замена антенн на вышках Tele2 в регионе. В Ростове-на-Дону абонентам доступны скорости до 30 Мбит/с. Сигнал LTE Tele2 замечен также в Волгодонске, но здесь зарегистрироваться в сети пока не получится. Можно предположить, что коммерческий запуск состоится в июне.
МегаФон 2016.02.11 МегаФон на частотном аукционе ГКРЧ приобрел лицензию на строительство сети в b38 в С.Петербурге 2012.08.31 МегаФон заявил о запуске сети 2.5-2.7 ГГц на базе сети Yota Networks. 2012.08.31 Началось предоставление услуг под брендом Yota
МТС 2016.12.16 МТС начала агрегировать частоты b38 и b3. В С.Петербурге это позволяет добиться в отдельных точках пиковых скоростей от 400 Мбит/c. 2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц 2014.02 Началась открытая тестовая эксплуатация сети LTE МТС в Ленобласти и С.Петербурге. 2014.04 МТС объявила о запуске сети LTE в С.Петербурге и Ленобласти в коммерческую эксплуатацию. Планы запуска LTE 1800 анонсированы 2014.09.01. Станет возможна LTE-A CA b3+b7. 2015.02.04 МТС за 2014 год в полтора раза увеличила сеть в С.Петербурге и Ленобласти 2015.03.29 По неподтвержденной информации МТС в С.Петербурге задействовала под LTE1800 уже 10 МГц полосы.
МегаФон 2015.08.31 МегаФон предоставляет услуги LTE в Самаре также под брендом Yota. 2012.05.23 Запущена виртуальная сеть FDD-LTE 2.5-2.7 ГГц band 7 (20 МГц), на базе сети Yota Networks в Самаре.
МТС 2016.06.03 МТС начала оказывать хот-спотовые услуги LTE b3 1800 в Самарской области. Частоты на отдельных сайтах высвобождены от голосовых услуг и переиспользованы под LTE b3. Фрагменты LTE 1800 появились в Самаре, Новокуйбышевске, Тимофеевке, Черноречьи и ряде других населенных пунктов. Как правило, это точки, где оператор отмечал наиболее плотный трафик в сети LTE 2.5-2.7. Поскольку оператор в релизе обошел вниманием тему агрегации частот, можно, вероятно, сделать вывод, что режим LTE-A CA_3-7 в Самарской области абонентам остается недоступен? Инвестиции МТС в Самарской области в 2014-2015 годы - 2 млрд руб. Данные компании. 2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц. 2014.07.31 Сеть LTE МТС b7 запущена в Самаре, Тольятти, Сызрани, Чапаевске, Новокуйбышевске, Кинель, Жигулевске
2016.02.22 По неподтвержденной официально информации в Самаре запущена сеть LTE.
Основа телеком
планирует запустить LTE сеть в Тольятти до мая 2013 года. В Самаре будет размещена часть оборудования EPC федеральной сети. В ноябре 2013 года компания сообщила о "технической готовности" к началу оказания услуг в Тольятти.
СМАРТС
Планирует запуск сети LTE 1800. Идет подготовка к тендеру по выбору поставщика решения на март 2014 года. Компания подала документы в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ.
МегаФон 2016.02 МегаФон приобрел частоты "регионального лота" в b38. 2015. МегаФон также оказывает услуги под брендом Yota 2014.05 Идет тестирование сети LTE МегаФон в Саратове. 2014.12.07 Точная дата запуска LTE МегаФон в Саратове неизвестна, но судя по зоне покрытия, показанной на сайте компании МегаФон, сеть LTE считается запущенной в коммерческую эксплуатацию.
Билайн 2015.11.16 Запущена сеть LTE b3 1800 МГц Билайн в Саратове и Энгельсе. Обеспечен охват территории, где проживает порядка 65% горожан, сообщает компания. До 15 января передача данных в сети 4G/LTE для клиентов Всё! будет бесплатным. В 2016 году компания обещает дальнейшее развитие сети LTE в Саратовской области. 2014.12.18 Возможен скорый запуск услуг LTE Билайн на базе совместной с МТС сети 2014.02 Планов на LTE в Саратове не анонсировано. До сентября 2014 года запуск не планируется.
Проблема региона - необходимость использования спутниковых каналов для подключения сети сотовой связи к интернету из-за отсутствия ВОЛС.
МегаФон 2016.02 МегаФон приобрел частоты "регионального лота" в b38 2015.10.27 Yota говорит о начале предоставления услуг в республике Саха. 2014.06.27 Компания МегаФон запустила сеть LTE в Якутске. 2014.12.10 По неподтвержденным данным запущена сеть LTE в г.Покровск.
Билайн 2015.09.30 Билайн сообщает о запуске LTE в Якутске в коммерческой эксплуатации. По данным компании мобильный интернет LTE доступен 80% горожан. 2015.08.24 Предположительно Билайн начал предоставлять услуги LTE в Якутске и Нерюнгри. Предположительно на базе сети МТС. 2015.04.08 Пока что у Билайна нет сети LTE в Якутии. Планы в отношении LTE в республике не озвучены.
2015.07.29 Услуг LTE в регионе пока не предоставляет, запущена сеть 3G на юге острова. ранее в регионе готовилась к запуску сеть LTE Ростелекома 2013.05 Ростелеком планировал запустить сеть LTE в Сахалинской области до конца 2013 года 2014.03.12 Согласно пресс-релизу Союза ЛТЕ, сеть LTE в регионе развернута - о какой сети шла речь точно не известно, т.к. на тот момент ни одной сети LTE на Сахалине в коммерции не было. Возможно речь шла о нескольких поставленных в регионе базах LTE Ростелекома. Лицензии и частоты LTE Ростелекома перешли, как известно, компании Tele2.
Билайн 2014.12.08 Считаю сеть Билайн LTE запущенной в коммерческую эксплуатацию. 2014.11.28 Очередные сообщения об оказании услуг сетью LTE Билайн в Екатеринбурге. Официальных анонсов запуска еще не было. 2014.10.29 На 29 октября 2014 года сеть Билайн в Екатеринбурге фактически работает, но официальных сообщений об этом компания не представляла. 2014.08.18 По неофициальным данным, запуск в Екатеринбурге возможен 18 августа 2014 года.
МегаФон 2015.08.31 МегаФон также предоставляет услуги под брендом Yota (виртуальный оператор на базе МегаФон). 2013.10.01 МегаФон сообщил о запуске сети LTE 2.5-2.7 ГГц в Екатеринбурге. Охват 60-70% населения Екатеринбурга.
2016.01.25 Билайн услуги LTE в Смоленске не оказывает.
2014.12.23 Билайн услуги LTE не оказывает.
Основа Телеком 2013.04 в апреле 2013 года анонсировала запуск сети LTE в тестовую эксплуатацию в Смоленске. Основа телеком планирует развернуть сеть TD LTE в Смоленске до конца 2013 года. Первоначально планируется запуск в режиме тестовой эксплуатации.
Tele2 Ранее Ростелеком вел работы работы по монтажу базовой станции LTE в Сафоново, Смоленской области в апреле 2012 года. Информацию желательно перепроверить.
Основа телеком 2013. Планирует запустить LTE сеть в Ставрополе до мая 2013 года. Первоначально в тестовую эксплуатацию. 2013.09 По состоянию на сентябрь 2013 года планы не были реализованы. 2013.11 Компания сообщила о "технической готовности" к началу оказания услуг в Ставрополе.
МегаФон 2016.02 МегаФон приобрел частоты регионального лота в b38 2015.08.31 МегаФон предоставляет услуги LTE в Тамбове также под брендом Yota. 2013.01.16 МегаФон сообщил о запуске сети LTE в Тамбове, это соответствует 27-му запуску сети LTE в России. Речь идет о допуске абонентов к RAN Yota Networks. 04.03.2013 "МегаФон" сообщает о запуске сети LTE в коммерческую эксплуатацию в Тамбове.
МТС 2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц 2013.08.15 МТС предоставляет услуги LTE FDD band 7 в Тамбове. Покрытие можно найти во всех районах города. В сентябре оно появится в ряде сел и поселков Тамбовского, Никифоровского и Мичуринского районов.
2016.07.24 По неподтвержденной официально информации в Казани и Набережных Челнах у МегаФон поддерживается LTE-A, скорости до 120 Мбит/с (aaagrant) 2015.08.31 МегаФон также предоставляет услуги под брендом Yota (виртуальный оператор на базе МегаФон) в Казани и Набережных Челнах. как MVNO на сети Yota Networks, с 30 августа 2012 года в Казани, с 27 декабря 2012 года - в Набережных Челнах. 2012.08.30 Сеть Yota Networks запущена в Казани 30 августа 2012 года, с осени 2013 года принадлежит МегаФон, FDD-LTE 2.5-2.7 ГГц band 7 (20 МГц).
2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц
2015.09.08 МТС сообщает о продолжении наращивании числа BS LTE в Татарстане. По данным компании, в зоне покрытия LTE сейчас находится более 50% жителей республики. За год число пользователей услуги LTE выросло в 4 раза. Доля LTE трафика в общем трафике передачи данных в сетях МТС в регионе - 14%. Средний объем скачанных данных - 1.7 ГБ (в пересчете на 1 пользователя). Общий объем интерент-трафика, потребляемого абонентами МТС вырос на 70% по итогам 2q2015 год к году.
MVNO МТС на базе сети Yota, запуск 30 августа 2012 года ; 2012.08.30 ; МТС в марте 2013 года объявила о планах запуска сети LTE в ряде городов Республики Татарстан. Вместе с тем договор МТС и Скартел на тестирование сети LTE в Казани (на базе Yota Networks) в рамках которого в период с 30 августа 2012 года по апрель-май 2013 года продолжалась "опытно-коммерческая эксплуатация сети LTE на базе инфраструктуруы Скартела в рамках установленных взаимных договоренностей". Договор между компаниями действовал с 30 августа 2012 по 1 марта 2013, затем сотрудничество продолжалось в рамках ведущихся переговоров, которые оказались неудачными. В 2013 году предоставление услуг LTE абонентам МТС в Казани прекращено. Компания МТС сооружала собственную сеть LTE в регионе весь 2013 год и планирует ее запуск в 3q2014. 2014.03.03 МТС сообщает о запуске в коммерческую эксплуатацию сети LTE в Татарстане.
планировала начать предоставление услуг TD-LTE в Татарстане с Набережных Челнов в 2013 году. В ноябре 2013 года компания сообщила о "технической готовности" к началу оказания услуг в городе Набережные Челны.
Основа телеком Планировала запустить TD LTE сеть в Твери до мая 2013 года. 30 августа компания сообщает о "готовности" к началу тестирования сети. Но запустить не может, т.к. не имеет частотных назначений от регулятора. Вероятность запуска близка к нулю на 2015.06.
В регионе действует договоренность Билайн и МТС о совместном использовании частот, заключенная в 2015 году.
МегаФон 2015.08.31 МегаФон предоставляет услуги LTE в Томская также под брендом Yota. 2012.11.15 МегаФон начал предоставление услуг LTE в Томске и Северске 15 ноября 2012 года в качестве виртуального оператора на сети Yota Networks.
В регионе действует договоренность Билайн и МТС о совместном использовании частот, заключенная в 2015 году.
МегаФон 2016.02.16 МегаФон запустил поддержку LTE-A в Туле. По данным оператора, поддержка LTE-A включена на "нескольких десятках базовых станций", что обеспечило до 25% от площади покрытия сети LTE. 2015.08.31 МегаФон предоставляет услуги LTE в Туле также под брендом Yota. 2012.10.18 Началось предоставление услуг LTE компанией МегаФон на базе Yota Networks. Также начало действовать MVNO Yota, виртуальная сеть FDD-LTE 2.5-2.7 ГГц band 7 (20 МГц)
МТС 2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 2015.08.21 МТС сообщает о запуске в Тюменской области технологии LTE-A 2CA_3-7 (10+10) 150 Мбит/c. До сих пор здесь действовала только сеть LTE b7 10 МГц. Теперь возможности сети расширены использованием также полосы 10 МГц в диапазоне 1800 МГц. 2014.09.01 Планы запуска LTE 1800 анонсированы 2014.09.01. 2014.07.17 МТС сообщила о запуске сети LTE в Тюменской области. 2013.03 МТС анонсировала планы запуска сети LTE в нефтяных центрах Тюменской области до конца 2013 года.
МОТИВ 2016.02 Компания МОТИВ приобрела в Тюменской области частоты "регионального лота" в b38
В регионе действует договоренность Билайн и МТС о совместном использовании частот, заключенная в 2015 году.
МегаФон 2016.03.01 МегаФон сообщает, что средний трафик на абонента в Удмуртии - 7 ГБ в месяц. 2016.02 МегаФон приобрел частоты "регионального лота" в b38 2015.08.31 МегаФон также предоставляет услуги под брендом Yota (виртуальный оператор на базе МегаФон). 2015.02.04 МегаФон запускает сеть LTE в Ижевске. На этот раз официально. LTE 1800. 2015.01.15 Слухи: МегаФон оказывает услуги LTE в Удмуртии. Точная дата запуска услуги LTE МегаФон в Удмуртии неизвестна. Ориентировочно с конца ноября 2014 года. 2014.10 Ожидаем запуск LTE МегаФон в Ижевске в ноябре 2014 года.
МТС 2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц 2015.06.07 По-слухам, с марта 2015 года заметен сигнал LTE МТС "возле Ашана и на Тутях". При этом официальной информации о запуске или тестировании компания не давала.
В регионе действует договоренность Билайн и МТС о совместном использовании частот, заключенная в 2015 году.
В июле 2013 Союз ЛТЕ объявил о завершении расчистки частот band 7. Высвобождена полоса 2х48 МГц в диапазоне 2524-2572 МГц и 2644-2692 МГц, которую можно будет использовать для сетей LTE.
Билайн 2014.11.10 Слухи о планах Билайн предоставлять услуги LTE в Хабаровске на базе RAN сети МТС 2014.11.21 LTE от Билайн замечена в эфире, но пока что идет этап настройки оборудования, а не коммерческая эксплуатация. Данные Билайн. Сеть на базе МТС. 2014.12.25 Билайн запустил LTE в Хабаровске. Сеть запущена на базе соглашения о RAN Sharing с МТС.
МТС 2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц 2013.12.04 МТС объявила о запуске сети LTE в Хабаровском крае.
Tele2 LTE b3 1800 МГц 2015.08.28 Сеть LTE на 2015.08 в коммерческой эксплуатации в Нижневартовске, Сургуте, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске, Нягани, Когалыме. Официально не анонсировались. Есть планы дальнейшего расширения покрытия. 2014 Ранее Ростелеком в ХМАО (Югра) планировал запуск LTE до конца 2013 года (данные от мая 2013, подтверждены в октябре 2013 года). Планируются запуски в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске.
В регионе действует договоренность Билайн и МТС о совместном использовании частот, заключенная в 2015 году.
Вайнах Телеком 2016.02 Вайнах Телеком приобрела частоты "регионального лота" b38. 2013.01.15 TD-LTE, band 40, 2.3-2.4 ГГц, поставщик - Nokia Siemens Networks, анонс запуска 2013.01.15, в августе 2013 получено разрешение на коммерческую эксплуатацию сети. Ранее несколько раз сообщалось о планах запустить сеть, в частности, планировался запуск в августе 2012 года, затем в ноябре, далее 26 декабря 2012 года. Запуски откладывались, предположительно из-за проблем с доступностью абонентского оборудования. Предположительно на первом этапе построено 180 BS в Грозном. В 1H2013 планируется еще 200 BS в райцентрах и крупных аулах. Общая протяженность опорной ВОЛС - около 1 тыс. км (поставщик Juniper). План - набрать ~230 тыс. абонентов LTE.
МТС 2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц. 2014. Запущена сеть LTE в коммерческую эксплуатацию. Анонса о запуске не видел, точная дата не известна.
МегаФон 2015.08.31 МегаФон предоставляет услуги LTE в Чебоксарах также под брендом Yota. 2012.12.26 Началось предоставление абонентам услуг доступа к сети FDD LTE 2.5-2.7 ГГц Yota Networks по схеме "виртуального оператора" в Чебоксарах. Yota о запуске услуг доступа к сети LTE в Чебоксарах на 26.12.2012 не сообщала.
2016.11.22 В Ярославской области, МегаФон запустил LTE b3 в Борисоглебске. Канал 1598, полоса 10 МГц. Желательно подтверждение. 2015.08.31 МегаФон предоставляет услуги LTE в Ярославле также под брендом Yota. 2013.12.23 Компания МегаФон сообщила, что предоставляет услуги LTE в Ярославле. 2013.11.07 Достигнута техническая готовность к запуску сети LTE.
2016.02.16 Компания МТС уточняет, что LTE 1800 b3 действует в Рыбинске, Россоши и Лисках. 2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 35 МГц 2015.09.04 МТС запустил LTE в Ростове-Великом и Тутаеве. Оператор обеспечивает покрытие LTE в 11 населенных пунктах Ярославской области: Ярославле, Гаврилов-Яме, Дубках, Карачихе, Кормилицино, Красных Ткачах, Кузнечихе, Переславле-Залесском, Ростове Великом, Рыбинске, Тутаеве. МТС планирует до конца года запустить сеть LTE также в Угличе, Данилове и Борисоглебском. 2015.06.17 МТС объявляет о расширении покрытия сети LTE в Ярославской области. 4G/LTE появились в Переславле-Залесском, Гаврилов-Яме, поселках Карачиха, Красные Ткачи, Кузнечиха, Дубки, Кормилицино. Компания также говорит о росте числа пользователей МТС более, чем вдвое за последние полгода. Также интернет-трафик в сети LTE вырос вдвое и составляет 20% от всего объема передачи данных МТС в регионе и продолжает расти. В планах компании - расширение покрытия LTE в Ярославле, а также запуски в Рыбинске, Угличе, Ростове, Данилове, Борисоглебском и других. 2014.09.23 МТС сообщает о запуске сети LTE в Ярославской области.
72 - МегаФон на конец 2014 года. 2014.12.29 МегаФон сообщает о запуске сети LTE в Хакасии. МегаФон планировал запустить сети LTE в 70 регионах России до конца 2014 года. Компания обеспечивала охват населения >37% услугой LTE на конец декабря 2013 года и более 40% по итогам 1h2014. К сетям МегаФон подключено 2.2 млн клиентов МегаФон по итогам 2h2014. Доля трафика LTE в сети МегаФон на 15 августа 2014 года составляет 37.4%. 68 регионов на 24.11.2014. Бренд Yota оказывает услуги более чем в 100 городах на конец октября 2013 года.
Основа Телеком планировала в 2014 году запуски в 40 городах с населением 300-600 тысяч человек. Планы были сорваны из-за позиции Министерства обороны. Идут судебные процессы Основы Телеком с регулятором.
Другие данные по рынку LTE России
2014.11.19 Глава Минкомсвязи России назвал некоторую статистику LTE в России. "Три года назад в России не было еще ни одной сети стандарта мобильной связи четвертого поколения LTE. По состоянию на начало ноября 2014 года сети LTE действуют уже в 79 субъектах Российской Федерации. В зоне их действия уже находится свыше 40% населения страны, число активных пользователей превышает три миллиона человек. Полгода назад таких регионов было 66, а год назад — всего 39". Приятно видеть, что нашу с вами страничку внимательно читают.
в казани и набережных челнах у мегафон светятся lte-A/ скорости пока в районе 120мбит/ также весь нижний новгород покрыт лте-А/ но скорости в районе 50мбит/ также в нижнем новогроде у мтс светиться лте 1800мгц/ у остальных пока нет этих частот
aaagrant 24.07.2016 02:33:
в казани и набережных челнах у мегафон светятся lte-A/ скорости пока в районе 120мбит/ также весь нижний новгород покрыт лте-А/ но скорости в районе 50мбит/ также в нижнем новогроде у мтс светиться лте 1800мгц/ у остальных пока нет этих частот
Охват населения покрытием LTE в России составил 70% на начало 2016 года. Оценка AC&M. Оптимистично.
Между тем, проникновение услуги по числу пользователей устройствами с LTE по отношению к общему числу пользователей существенно ниже - лишь 10% (только это спасает сети от перегрузки) - это оценка на конец 2015 года. Кризис замедлил цикл замены аппаратов на новые, к тому же многие выбирают при покупке нового аппарата дешевые операторские модели зачастую не поддерживающие LTE.
Это конечно, не 5G, это LTE-Advanced Pro по классификации GSA. К МегаФон это не имеет практически никакого отношения. Это передвижная выставка-демонстрация Huawei, которую возят сейчас по-разным странам. В России возят вместе с МегаФон, т.к. у этого оператора есть три полосы по 20 МГц полученные неправедным путем в ходе операции под названием "йотагейт".
Готова к запуску сеть Telstra LTE-A 3CA_3-7-28 2*MIMO 4x4 и 1*MIMO 2x2 QAM256. Ждут готовности мобильного роутера Netgear MR1100 на базе чипсета Snapdragon X16 LTE, что обеспечит поддержку скоростей скачивания около 1 Гбит/c.
Tele2 и Ericsson успешно протестировали агрегацию частот в диапазонах 800 и 2600 МГц на соседних базовых станциях. В пилотном сегменте, созданном на коммерческой сети LTE Tele2 в Москве, скорость передачи данных выросла на 60%, сообщает компания.
Краткие итоги и тренды на рынке LTE в октябре 2016 года. Часть 1.
На конец октября 2016 года число сетей с поддержкой LTE / LTE-A в мире оценивается на уровне 537. Среднее число сетей LTE на страну составляет порядка 3,1. Прогнозируемое GSA на конец года число сетей LTE в мире - не менее 560.
Растет число операторов, использующих для оказания услуг сети LTE в диапазоне b3 1800 МГц - можно говорить о 257 операторах LTE 1800 в мире, что соответствует доле в 49% от всех операторов LTE в мире. Доля стран, где используется LTE 1800 от общего числа стран, где запущены сети LTE составляет 65%. http://www.mforum.ru/news/article/117471.htm