Развитие сетей: Казань - брал. Tele2 добавила еще три региона на карту покрытия 4G/LTE

MForum.ru
17.08.2017,
Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, ввел в коммерческую эксплуатацию сети LTE в Республике Татарстан, Кировской и Тверской областях. Скоростной мобильный интернет в стандарте 4G уже доступен жителям крупных населенных пунктов этих регионов.
В Республике Татарстан на этапе запуска сеть LTE покрывает территорию, на которой проживает более 70% населения региона. В Кировской и Тверской областях услуга высокоскоростного мобильного интернета доступна 81% и 68% жителей соответственно.
Сети 4G в Казани, Кирове и Твери запущены в частотном диапазоне 1800 МГц, что обеспечивает широкое покрытие и высокую скорость передачи данных. При строительстве LTE-сетей оператор использовал современные системы Nokia. Поскольку сети 2G, 3G и 4G в этих регионах построены на оборудовании данного вендора, это позволяет вести более качественный мониторинг и настройку сети.
В 2017 году Tele2 увеличила планы по количеству запусков LTE почти в два раза: с 13 до 25 сетей. Компания строит сети по новому принципу постепенного расширения покрытия. Так, в Татарстане 4G заработала в тестовом режиме 21 июля, спустя две недели количество пользователей 4G-интернета увеличилось в 3,7 раза, а объем трафика вырос в 1,3 раза. Поэтапный процесс позволил спрогнозировать нагрузку, провести дополнительную настройку сети и вывести ее на проектную мощность к моменту коммерческого запуска.
В настоящее время Tele2 оказывает услуги скоростного мобильного интернета в 61 регионе России. Сеть 4G доступна абонентам в 44 субъектах РФ: в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Архангельской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Кировской, Курской, Липецкой, Новгородской, Новосибирской, Нижегородской, Орловской, Омской, Ростовской, Рязанской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Тюменской, Ульяновской и Челябинской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках, республиках Карелии, Коми, Мордовии, Татарстан и Хакасии, Краснодарском крае и Республике Адыгее, Пермском крае, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.
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Комментирует Алексей Бойко, MForum.ru
Компания Tele2 в 2017 году показывает рекордные темпы прироста числа регионов с LTE-покрытием. Общее число таких регионов достигло 45. Разница с ближайшим конкурентом - 28 регионов. Всего в России можно насчитать не менее 286 сетей LTE в различных регионах, среднее число сетей на регион - 3.4, весьма приличный показатель. Следует также отметить, что в России диапазон 1800 МГц постепенно становится предпочтительным диапазоном для запуска сетей LTE. Это связано с двумя основными причинами. Такие сети дешевле в строительстве, если говорить о затратах на обеспечение услугой LTE-доступа на той или иной территории.
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