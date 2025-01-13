Развитие сетей: Абоненты МегаФон показали рекордное потребление мобильного трафика в московском метро в новогодние праздники

13.01.2025, MForum.ru

Как подсчитали в МегаФон, в период с 1 по 10 января 2025 года объемы мобильного трафика абонентов оператора в столичном метро побили рекорд - пассажиры прокачали по сети более 412 ТБ, что соответствует росту потребления на 113% год к году.

Пик мобильной активности пришелся на 4 января, в этот день рост трафика год к году составил 144%, предположительно благодаря наплыву туристов, посещавших главные городские достопримечательности. Лидерами по объему использованного трафика стали станции Театральная, Парк Победы, Таганская и Новокузнецкая.

Самым спокойным днем ожидаемо было 1 января - большинство москвичей отсыпались после встречи Нового года, а туристы еще не были столь активны. Но и в этот день трафик в метро вырос на 119%.

Наименее загруженными с точки зрения интернет-трафика остались станции новой Троицкой линии — «Коммунарка» и «Генерала Тюленева». Вероятная причина - соответствующие городские районы только застраиваются.

МегаФон заранее готовился к пуску новых станций метро Троицкой линии. На Корниловской, Коммунарке и Новомосковской появились базовые станции 2G/3G/4G: GSM900 и UMTS900, а также LTE 800, LTE1800, LTE2100, в вестибюлях и на платформах. Также задействованы технологии pre5G - технологии управления скоростью, перераспределяющей интернет-трафик, чтобы избегать перегрузок сети. Абонентам доступны скорости до 400 Мбит/с.

«Мы уделяем особое внимание качеству связи в метро. Современные технологии, такие как MIMO 2×2 с передачей параллельных потоков данных и Carrier Aggregation, объединяющей частотные каналы, обеспечивают надежный сигнал и высокую скорость интернета. Пассажиры могут пользоваться всеми преимуществами мобильной связи, не замечая прерываний, даже в самых глубоких и длинных тоннелях», — отметил директор по реализации проектов инфраструктуры МегаФона в Московском регионе Андрей Абрамов.

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теги: МегаФон развитие сетей Москва связь в метро операторская статистика

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