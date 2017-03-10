Праздничный трафик: Операторская статистика за 8 марта

10.03.2017, MForum.ru

Операторы традиционно после праздников рассылают пресс-релизы с некоторыми статистическими данными, которые призваны убедить нас, как мощны их л... то есть сети, как хорошо справляются они даже с рекордными нагрузками, характерными для праздничных дней. К сожалению, зачастую эти данные мало полезны. Они неполны, плохо поддаются сравнениям, а тексты пресс-релизов могут иметь различные толкования, что также снижает ценность любых приведенных цифр.

В частности МегаФон, сообщая, что приведенные данные относятся к 8 марта, оставляет за кадром информацию - за какой период в точности приводится статистика. Можно ли предположить, что речь идет о сутках с 00 до 24 часов 8 марта?

8 марта в сети Северо-Западного филиала «МегаФона» общая продолжительность разговоров составила 155 миллионов минут — почти в 1,5 раза больше, чем в обычный день. Трафик мобильного интернета превысил 770 терабайт, а количество отправленных SMS перешагнуло отметку в 55,7 миллионов. О том, выросли ли эти два показателя или уменьшились относительно среднесуточых, в пресс-релизе не слова. Понятно, что увеличились, но насколько?

Продолжительность разговоров в ходе звонков из-за пределов домашнего региона выросла в СЗФО год к году на 75%. То ли речь о средней продолжительности разговора, то ли выросла суммарная продолжительность всех разговоров - догодаться, на мой взгляд, невозможно. Да и относительный рост без абсолютных цифр - пустопорожняя PR-болтовня. Исходщий трафик "в другие города и страны" вырос на 83% в день 8 марта. Здесь ясно только о каком трафике идет речь, а также упоминается его рост, но опять же, лишь относительный. В общем, очередная имитация PR-активности. Вроде что-то о себе компания рассказывает, да и ладно, можно включить в отчет +1 пресс-релиз.

Больше данных по итогам 8 марта можно найти в пресс-релизе "Билайн". В нем тоже не сообщается, за какой период приведены данные, когда речь заходит о "8 марта". Будем придерживаться той же гипотезы, что речь о периоде в 24 часа, начавшиеся в 00 часов 00 минут 8 марта.

Трафик передачи данных в сети ВымпелКом превысил за сутки 3600 ТБ. Лидерами по доле 4G/LTE трафика стали Москва и С.Петербург. Здесь через сети LTE прошло 54% и 44% от общего трафика сети. Можно вспомнить, что в ноябре 2015 года доля LTE трафика абонентов Билайн в Москве составляла 36%, а в феврале 2015 года - 25.4%, так что рост продолжается, пусть и не ударными темпами. Сравниваться по этому показателю уместно только с российскими операторами, у Verizon Wireless еще в 2015 году доля LTE трафика составляла 90%.

8 марта абоненты "ВымпелКом" разговаривали более 890 млн минут (максимальный трафик наблюдался с 10 до 12). По данным оператора, это на 27% выше, чем в среднем в рабочий день. В основном, это были абоненты из Москвы, Ставрополя и С.-Петербурга - в этих трех регионах трафик достиг 264 млн минут.

Если вы думаете, что SMS уже никто не пользуется, это безусловно не так. 8 марта 2017 года по данным Билайн клиентами компании было отправлено 112 млн SMS (втрое более высокое число исходящих SMS, нежели чем в обычный день). Конечно, это уже не тот трафик, какой был в 2011 году, когда за 31 декабря абоненты компании отправили более 176 млн SMS. Но учитывая распространение мессенджеров, даже удивительно, что SMS-трафик остается таким значительным. 8-го особенно активны были абоненты Билайн в Московском регионе - 45,8 млн SMS за сутки.

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