Новогодние праздники - интернет-трафик растет

MForum.ru

Новогодние праздники - интернет-трафик растет

10.01.2020, MForum.ru

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Начали поступать традиционные пресс-релизы операторов с несравнимыми, как правило, данными о том, как пользовались базовыми услугами абоненты сотовой связи в новогоднюю ночь и в новогодние праздники. Пока остальные пресс-службы "большой четверки" спят, первый в этом году пресс-релиз мы получили от ВымпелКом.

Новогодние праздники - интернет-трафик растет

Следует признать, что традиция звонить кому-либо в полночь голосом с помощью базовой услуги практически сошла на нет. Основным способом поздравления стал текстинг в мессенджерах. И если уже кто-то и хочет непременно поздравить кого-то голосом, то делает он это, как правило, через те же мессенджеры - в России для этого чаще всего используют WhatsApp.

Не удивительно, что операторы уже не особенно акцентируют внимание на голосовых вызовах в новогоднюю ночь, похвастаться в этом плане им нечем. А вот то, что на фоне снижения интереса к линейному ТВ, растет пользование мобильным интернетом, сомнений не вызывает. Вот и Билайн сообщает о том, что за год среднесуточный трафик пользования интернетом в НГ-праздники вырос на 45% год к году, достигнув более 8.3 миллионов ГБ! 

Вы наверное удивитесь, но SMS тоже продолжают отправлять, 31 декабря 2019 года абоненты Билайн послали 39 млн SMS. Но, как и с голосом, число любителей посылать SMS сокращается год от года, сравните, еще четыре года назад, 31 декабря 2015 года клиентами «Билайн» было отправлено более 125 млн SMS.

В условиях снизившихся нагрузок, сети операторов который уже год успешно справляются с праздничным ростом трафика - минули времена, когда в первые 20 минут шансы куда-то дозвониться были минимальными, а SMS, отправленная в полночь, могла застрять в пути на несколько часов. К счастью, пока что даже "суверенизация" и "яровизация" интернета не помешали его успешной работе, впрочем, в будущем эти факторы еще могут начать оказывать негативное влияние на работу российских сетей связи.

Из интересного - доля трафика в Московской сети LTE Билайн во время новогодних праздников достигала 88%, это +11 пп к прошлогоднему результату. Близкий результат и в С.Петербурге - 85%. Такие показатели стали возможны в результате существенных усилий ВымпелКом по модернизации сетей LTE в 2019 году, а также, конечно, из-за роста проникновения современных смартфонов. Интересно, как быстро мы сможем читать о доле трафика, прошедшего по сетям 5G компании. Было бы неплохо, если уже через год, в крайнем случае, через два.

МТС отмечает рост трафика в московском метро в 11 раз год к году. 

За первый час нового года абоненты МТС в московском регионе совершили почти семь миллионов вызовов и отправили около миллиона SMS-поздравлений. Еще оператор приводит интересные данные - порядка 15% абонентов МТС на новогодние праздники решили уехать за пределы Московского региона - кто в Россию, кто и за границу. Мобильный трафик за период с 31 декабря по 8 января 2020 года составил более 20 петабайт. Количество голосовых вызовов в первый час нового года снизилось на 3.9%.  

Потребление интернет-трафика абонентами Tele2 в Московском регионе за новогодние каникулы – с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года - превысило 16 ПБ (против 11 ПБ в прошлом году). Это рост на 45%, но если посчитать в среднем в день, получатся скромные 2 ПБ. В новогоднюю ночь столичные абоненты Tele2 совершили более 15 млн исходящих вызовов общей продолжительностью 32,3 млн минут. По сравнению с прошлым годом число звонков увеличилось на 26%.  

В МегаФоне в этом году про новогоднюю статистику то ли забыли, то ли еще не проснулись, но пресс-релиз написать не осилили.  

Подробнее о новогодней статистике:

в пресс-релизе Билайна 

- в пресс-релизе МТС 

- в пресс-релизе Tele2  

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За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime ,  также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.

теги: телеком новогодние рекорды новогодняя статистика

© Алексей Бойко, MForum.ru

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