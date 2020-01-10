Сеть МТС в Москве на Новый год: всплеск интернет-трафика в метро, «цифровизация» поздравлений и новые смартфоны

10.01.2020, MForum.ru

10 января 2020, пресс-релиз МТС через MForum.ru.

10 января 2020 года, Москва, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, представляет данные о росте активности абонентов в московском регионе во время новогодних каникул.

Москва, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, представляет данные о росте активности абонентов в московском регионе во время новогодних каникул.

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января мобильный интернет-трафик в сети МТС в Москве и столичной области вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив за первые сутки 2020 года 2,1 петабайта. Это сравнимо с показом видео в стандарте высокой четкости HDTV в течение 28 лет.

Интернет-трафик МТС в московском метрополитене, работавшего всю ночь, вырос в 11 раз по сравнению с новогодней ночью 2019 года, что связано с расширением сети LTE в тоннелях подземки, а также ростом на 15% числа абонентов, воспользовавшихся метро.

Объем трафика в мессенджерах, которые всё чаще используются для видео-, аудио- и анимированных поздравлений, удвоился по сравнению с новогодней ночью 2019 года. Чаще всего абоненты МТС в московском регионе пользовались мессенджером Whatsapp.

Объем видеотрафика по сравнению с прошлогодней новогодней ночью увеличился на 44% за счет роста популярности «прямых эфиров» в социальных сетях и онлайн-просмотров видео на видеохостинге YouTube. Самой популярной социальной сетью стал Instagram, трафик в котором по сравнению с прошлым годом удвоился.

За первый час нового года абоненты МТС в московском регионе совершили почти семь миллионов вызовов и отправили около миллиона SMS-поздравлений, что сопоставимо с прошлой новогодней ночью. При этом москвичи звонили чаще, чем принимали звонки с поздравлениями.

Новые смартфоны становятся всё более частым подарком: с 26 декабря по 8 января в сети МТС в московском регионе было зарегистрировано более полумиллиона новых аппаратов, что составило 3% от всех зарегистрированных мобильных устройств в регионе. В предыдущий новогодний период в сети МТС региона «прописалось» около 350 тысяч новых смартфонов.

Самыми популярными местами для празднования Нового года и обмена поздравлениями традиционно являлись район Красной площади, Тверская улица, Парк Победы и ВДНХ. В Московской области самыми общительными стали жители Подольска, Химок и Балашихи.

Как и в прошлом году, 5% абонентов МТС – жителей Москвы предпочли уехать на новогодние каникулы в Подмосковье, 15% – за пределы Московского региона по России и за границу. В свою очередь, сеть МТС в Москве приняла около миллиона гостей из различных регионов России и почти 60 тысяч международных роумеров. Больше всего гостей приехали в Москву из Украины, Германии и Беларуси.

Всего с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года абоненты МТС в московском регионе использовали более 20 петабайт мобильного интернета, что в 1,6 раз больше, чем в прошлом году, совершили 440 миллионов звонков, что выше прошлогодних значений на 8% и отправили 28 миллионов SMS-сообщений. Объем фиксированного интернет-трафика вырос на 35% и составил 69 петабайт, что в 3,5 раза больше объема информации, обрабатываемой Google ежедневно по всему миру.

В целом по России в первый час нового 2020 года общий объем переданного интернет-трафика в сети МТС вырос по сравнению с тем же периодом 2019 года на 46,3%, а количество голосовых вызовов снизилось незначительно – на 3,9%.

В первой пятерке регионов России по объему переданного трафика в первый час нового 2020 года лидируют (в порядке убывания) Москва и Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Башкортостан, Свердловская область, а по динамике прироста трафика по сравнению с первым часом 2019 года – Республика Ингушетия (+96,3%), Кабардино-Балкарская Республика (+91%), Чеченская Республика (+89,8%), Красноярский край (+79,5%) и Республика Тыва (+78,7%).

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