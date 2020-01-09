TP-Link – новый вендор Wi-Fi и сетевого оборудования в портфеле RRC

09.01.2020, MForum.ru

09 января 2020, пресс-релиз RRC через MForum.ru.

Российский дистрибьютор высокотехнологичных ИТ-решений, компания RRC, и крупнейший мировой поставщик сетевого и телекоммуникационного оборудования,компания TP-Link, сообщают о подписании партнерского соглашения. По условиям соглашения RRC будет выступать в статусе проектного дистрибьютора TP-Link на территории России, а также дистрибьютора решений для малого и среднего бизнеса.

Компания TP-Link хорошо известна в России как поставщик Wi-Fi роутеров для дома и офиса и один из крупнейших производителей сетевого оборудования для малого и среднего бизнеса. Более двадцати лет компания обеспечивает возможность доступа в Интернет миллионам людей в 170 странах мира. Последние восемь лет она занимает первое место в мире по продажам потребительских WLAN-устройств. Решения TP- Link завоевали доверие потребителей благодаря высокой надежности, невысоким ценам и простоте развертывания.

«Наша совместная работа будет направлена на привлечение и развитие партнерского канала среди компаний, вовлеченных в продажи оборудования и интеграционных услуг, а также имеющих опыт реализации проектов по построению широкополосных и беспроводных сетей передачи данных для заказчиков из сегмента малого и среднего бизнеса. Мы надеемся на долгосрочные партнерские взаимоотношения с TP-Link и уверены, что новое сотрудничество откроет для нас широкие перспективы развития бизнеса», – отметил Алексей Межевой, Директор департамента унифицированных коммуникаций компании RRC.

«Широкая и развитая партнерская сеть, оптимизированная система поставок, оперативная поддержка клиентов – ключевые факторы, которые определили выбор RRC в качестве дистрибьютора проектных и SMB- решений TP-Link в России. Мы надеемся, что RRC сможет расширить продуктовый портфель за счет современных и рентабельных решенийTP-Linkи предложит заказчикам из сегмента малого и среднего бизнеса наиболее полный ассортимент сетевого оборудования, соответствующий их запросам», – отметил Алексей Усачёв, Руководитель проектного направления TP-Link Россия.

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