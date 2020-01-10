Столичные абоненты Tele2 в новогоднюю ночь скачали свыше 1 Пб трафика

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Столичные абоненты Tele2 в новогоднюю ночь скачали свыше 1 Пб трафика

10.01.2020, MForum.ru

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10 января 2020, пресс-релиз Tele2 через MForum.ru.

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги работы столичной сети в новогодние праздники. С 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года клиенты оператора скачали более 16 Пб трафика. При этом в новогоднюю ночь абоненты Tele2 проговорили 32,3 млн минут.

В предпраздничный период нагрузка на столичную сеть Tele2 выросла в несколько раз: за декабрь объем передачи данных в пределах МКАД увеличился в 2 раза год к году. При этом с 18 часов 31 декабря 2018 года до 8 утра 1 января 2019 года клиенты оператора скачали более 1 Пб данных, увеличив показатель прошлого года на 50%. Потребление интернет-трафика в Московском регионе за новогодние каникулы – с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года – превысило 16 Пб (против 11 Пб в прошлом году).

Tele2 проанализировала активность своих абонентов в период праздников и составила рейтинг наиболее посещаемых мест новогодней Москвы. Самой популярной локацией среди клиентов оказался Парк Горького. Здесь в праздники потребление трафика увеличилось в 7 раз по сравнению с обычным днем. Лидерство Парка Горького в рейтинге обусловлено в том числе и тем, что клиенты Tele2 могут воспользоваться 20%-й скидкой при покупке билетов на каток. В ТОП-5 мест также попали Тверская улица, Арбат, Красная площадь и район Китай-Города. Что интересно, Тверская улица поднялась в рейтинге сразу на 2 строчки по сравнению с прошлым годом, продемонстрировав увеличение объема передачи данных в 5,3 раза.

Взрывной рост трафика в предпраздничный период зафиксирован также в торговых центрах Москвы. Tele2 проанализировала шесть самых крупных торгово-развлекательных центров в разных районах столицы – здесь потребление дата-услуг увеличилось в 2 раза год к году. Что касается культурных центров, то в музеях и в кинотеатрах объем передачи данных оказался значительно ниже в сравнении с основными торговыми коридорами столицы. На распределение трафика в столице также повлияли климатические условия. Так, теплый декабрь внес свои коррективы в досуг москвичей – потребление дата-услуг на открытых площадках превышает количество трафика в досуговых и культурных центрах в 5 раз.

В новогоднюю ночь столичные абоненты Tele2 совершили более 15 млн исходящих вызовов общей продолжительностью 32,3 млн минут. По сравнению с прошлым годом число звонков увеличилось на 26%. При этом за период с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года клиенты оператора в Московском регионе проговорили более 400 млн минут.

Алексей Крушинин, технический директор макрорегиона «Москва» Tele2:

«В 2019 году мы продолжили проведение масштабных технических работ в регионе, расширив зону покрытия и увеличив емкость сети в Москве и области. Благодаря заблаговременной оптимизации сетевой инфраструктуры наши абоненты получили качественный и стабильный сервис в период праздников. В этом году увеличение количества 4G устройств вызвало взрывной рост LTE трафика в московской сети. Tele2 отлично справилась с дополнительными нагрузками, позволив каждому абоненту своевременно отправлять и получать новогодние поздравления».

пресс-релиз на сайте Tele2

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теги: пресс-релизы Tele2 новогодний трафик новогодние рекорды

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