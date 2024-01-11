Тренды: Новогодний трафик по данным МегаФон - цифры и тренды

MForum.ru

Тренды: Новогодний трафик по данным МегаФон - цифры и тренды

11.01.2024, MForum.ru

Как сообщает МегаФон, в период с 31 декабря по 8 января 2024 года средний голосовой трафик на абонента год к году сократился на 7%, а объем потребляемого интернет-трафика вырос на 6%.

 

 

Самым популярным приложением в новогоднюю ночь и зимние праздники стал YouTube, однако активность российских абонентов в нем снизилась почти на 10% год к году. Второе место удерживает VK, который демонстрирует потребление трафика примерно на уровне новогоднего периода 2023 года (+1%). На третью строчку вышел Telegram, прибавив сразу 46%, что позволило ему в этом году обойти TikTok (последний просел на 17%).

Завершает топ-5 приложений «Кинопоиск», интернет-трафик которого увеличился на 31%. Категория мессенджеров в целом показала взрывной рост: в сравнении с праздниками 2023 года активность абонентов в этом сегменте выросла на 45%. Заметно прибавили и онлайн-кинотеатры, демонстрирующие увеличение трафика на 28% год к году.

Тренд на снижение привычного голосового трафика наблюдается уже несколько лет. Так, в эти новогодние праздники в среднем россиянин тратил на звонки на 7% меньше минут, чем в прошлые, и на 21% меньше, чем в 2022 году. При этом самыми «разговорчивыми» оказались жители Карачаево-Черкесии, которые в новогодние дни провели за звонками 148 минут в расчете на абонента.

Незначительно от лидера отстают жители Мордовии с показателем 136 минут на абонента, а замыкают первую тройку абоненты из Пензенской области (131 минута). В топ-5 по наибольшему числу потраченных минут на абонента также вошли жители Калмыкии (129 минут) и Самарской области (119 минут).

Как это прокомментировать:

Текстинг для многих является предпочтительным способом коммуникаций, поскольку им можно заниматься как одновременно с несколькими контактам, так и совмещая разговор с другими делами.

Если говорить о новогодних поздравлениях, то есть возможность написать их заранее, настроив их автоматическую отправку, например, в полночь.

Кроме того, все больше людей предпочитают звонки через Telegram или WhatsApp «классическим» голосовым звонкам.

Рост интернет-трафика и сокращение голосовых соединений – это общий глобальный тренд. Многие молодые люди «считают голосовые звонки архаичным видом коммуникаций, предпочитая им текстинг и, в меньшей мере, видеосвязь.

Стагнации в использовании интернета я не ожидаю, поскольку на сегодня это та среда, в которой многие работают, через которую потребляются развлекательные услуги, где осуществляется существенная часть общения между людьми.

Темпы роста потребления трафика будут снижаться, особенно в России – в отсутствие 5G, с ухудшением работы YouTube это будет особенно заметно.

Раньше ежегодный прирост потребления трафика мог составлять 30–40%, а сейчас годовой прирост может быть порядка 10–30% и вполне можно ожидать дальнейшего снижения темпов.

Увеличению темпов роста потребления интернет-трафика может способствовать появление и развитие в РФ стандарта 5G, а также технологий виртуальной и дополненной реальности. Но многое будет зависеть от темпов внедрения этих технологий.

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теги: новогодний трафик МегаФон новогодние рекорды тренды

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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