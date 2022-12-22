Опросы: ВымпелКом заметил связь между качественным мобильным интернетом и новыми новогодними традициями

22.12.2022, MForum.ru

ВымпелКом провел очередной опрос с помощью инструмента "Мобильные опросы". Самый интересный вопрос - устраивает ли вас качество мобильного интернета в новогоднюю ночь и в праздничные дни, когда заметно возрастает нагрузка на сеть? Положительно на него ответили 92% опрошенных, при этом 38% отмечают, что не испытывают проблем с мобильным интернетом. А еще опрос выявил появление новых традиций, причем в зависимости от возрастной группы, они различны.

18—24

20% опрошенных в этом возрасте заявили, что подводят итоги года в соцсетях. Это почти вдвое чаще, чем в категории 25-35 и в 4-5 чаще, чем в остальных категориях. А еще треть опрошенных в этом возрасте готовят новые блюда и упаковывают подарки, используя видеоролики, как инструкции.

25-34

86% респондентов в этой группе заявили, что слушают музыку за городом в режиме онлайн, а также чаще других групп заказывают подарки с курьерской доставкой друзьям и родственникам из других городов (22%)

35-44

В этом возрасте отмечено больше всего любителей выкладывать в соцсети фото и видео (47%)

45-54

Каждый второй в этом возрасте отправляет праздничные открытки в мессенджерах и соцсетях

55+

В этой возрастной группе в тройку популярных способов поздравить родственников из других городов вошел звонок по видеосвязи. Особенно популярен этот вид связи у тех, кто празднует Новый год за городом - видеосвязь выбрали 57% опрошенных.

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Есть разница и в соблюдении привычных новогодних традиций: женщины чаще мужчин под бой курантов загадывают желания (54% против 33%); смотрят новогодние фильмы по ТВ (47% против 35%). Любопытно, что в Екатеринбурге чаще, чем в других городах готовят оливье (53%), запускают фейерверки и зажигают бенгальские огни (35%); в Хабаровске чаще, чем в других городах, отправляют почтовые открытки, чтобы поздравить родственников и друзей из других городов (8%).

В целом, развитие связи и мобильного интернета внесло разнообразие в процесс поздравления: 61% - опрошенных пишут поздравительные сообщения в соцсетях и мессенджерах; 46% - шлют открытки; 27% - видео. Реже поздравляют по телефону - 35%, чаще используют для этого видеовызовы - 40%. Первым делом в новогоднюю ночь 59% опрошенных звонят родителям. Наименее популярный способ - использование электронной почты, ее выбрали только 8% опрошенных.

Любопытно, что использование мобильного интернета за городом мало чем отличается от городского в новогодний период - это косвенно свидетельствует в пользу заметно улучшившегося качества услуг мобильной связи. Качество связи за городом устраивает 89% опрошенных, у 37% не возникает проблем при использовании мобильного интернета. Это результат масштабной стройки сети, которую ВымпелКом проводил в последние 4 года - за это время сеть в России по данным оператора выросла в 3 раза.

пресс-релиз билайн

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теги: билайн ВымпелКом мобильные опросы новогодние новогодний