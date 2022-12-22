Опросы: ВымпелКом заметил связь между качественным мобильным интернетом и новыми новогодними традициями

MForum.ru

Опросы: ВымпелКом заметил связь между качественным мобильным интернетом и новыми новогодними традициями

22.12.2022, MForum.ru

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ВымпелКом провел очередной опрос с помощью инструмента "Мобильные опросы". Самый интересный вопрос - устраивает ли вас качество мобильного интернета в новогоднюю ночь и в праздничные дни, когда заметно возрастает нагрузка на сеть? Положительно на него ответили 92% опрошенных, при этом 38% отмечают, что не испытывают проблем с мобильным интернетом. А еще опрос выявил появление новых традиций, причем в зависимости от возрастной группы, они различны.

 

 

18—24

20% опрошенных в этом возрасте заявили, что подводят итоги года в соцсетях. Это почти вдвое чаще, чем в категории 25-35 и в 4-5 чаще, чем в остальных категориях. А еще треть опрошенных в этом возрасте готовят новые блюда и упаковывают подарки, используя видеоролики, как инструкции.

25-34

86% респондентов в этой группе заявили, что слушают музыку за городом в режиме онлайн, а также чаще других групп заказывают подарки с курьерской доставкой друзьям и родственникам из других городов (22%)

35-44

В этом возрасте отмечено больше всего любителей выкладывать в соцсети фото и видео (47%)

45-54

Каждый второй в этом возрасте отправляет праздничные открытки в мессенджерах и соцсетях

55+

В этой возрастной группе в тройку популярных способов поздравить родственников из других городов вошел звонок по видеосвязи. Особенно популярен этот вид связи у тех, кто празднует Новый год за городом - видеосвязь выбрали 57% опрошенных.

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Есть разница и в соблюдении привычных новогодних традиций: женщины чаще мужчин под бой курантов загадывают желания (54% против 33%); смотрят новогодние фильмы по ТВ (47% против 35%). Любопытно, что в Екатеринбурге чаще, чем в других городах готовят оливье (53%), запускают фейерверки и зажигают бенгальские огни (35%); в Хабаровске чаще, чем в других городах, отправляют почтовые открытки, чтобы поздравить родственников и друзей из других городов (8%).

В целом, развитие связи и мобильного интернета внесло разнообразие в процесс поздравления: 61% - опрошенных пишут поздравительные сообщения в соцсетях и мессенджерах; 46% - шлют открытки; 27% - видео. Реже поздравляют по телефону - 35%, чаще используют для этого видеовызовы - 40%. Первым делом в новогоднюю ночь 59% опрошенных звонят родителям. Наименее популярный способ - использование электронной почты, ее выбрали только 8% опрошенных.

Любопытно, что использование мобильного интернета за городом мало чем отличается от городского в новогодний период - это косвенно свидетельствует в пользу заметно улучшившегося качества услуг мобильной связи. Качество связи за городом устраивает 89% опрошенных, у 37% не возникает проблем при использовании мобильного интернета. Это результат масштабной стройки сети, которую ВымпелКом проводил в последние 4 года - за это время сеть в России по данным оператора выросла в 3 раза. 

пресс-релиз билайн

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теги: билайн ВымпелКом мобильные опросы новогодние новогодний

© Алексей Бойко, MForum.ru

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Обсуждение (открыть в отдельном окне)

22.12.2022 13:23 От: ABloud

[Опросы. ВымпелКом. билайн]

Качественный мобильный интернет способствует формированию новых новогодних традиций – исследование билайн

22 декабря 2022 года, Москва, пресс-релиз билайн через MForum.ru – качество мобильного интернета в новогоднюю ночь и праздничные дни, когда резко возрастает нагрузка на сеть, устраивает 92% респондентов. При этом 38% отметили, что не испытывают проблем в процессе использования мобильного интернета. Об этом свидетельствуют результаты недавнего исследования билайн, проведенного среди своих абонентов с помощью собственного сервиса маркетинговых исследований «Мобильные опросы»*. Эксперты пришли к выводу, что уверенная работа интернета в новогодние праздники поддерживает формирование новых новогодних привычек и традиций, которые различаются по возрастам.

18—24 лет

Среди этой возрастной категории зарождается «молодая» праздничная традиция: 20% респондентов в возрасте 18-24 отметили, что подводят итоги года в социальных сетях. Это почти в два раза больше, чем в возрастной категории 25-35 лет и в 4-5 раз больше, чем в остальных категориях. Почти треть опрошенных этого возраста готовят новые блюда и упаковывает подарки, используя видеоролики в сети в качестве инструкций.

25—34 лет

86% респондентов в возрасте 25-34 лет с помощью мобильного интернета слушают музыку за городом в новогодние праздники, а также чаще других возрастных категорий при помощи мобильного интернета заказывают подарки с курьерской доставкой друзьям и родственникам из других городов (22%).

35—44 лет

Респонденты этого возраста любят делиться впечатлениями – участники опроса в возрасте 35-44 лет, празднуя новый год за городом, больше других возрастных категорий используют мобильный интернет для того, чтобы публиковать фотографии и видео в соцсетях (47%).

45—54 лет

Каждый второй респондент этой возрастной категории отправляет праздничные открытки в мессенджерах и соцсетях.

55 лет и старше

Среди опрошенных этой возрастной категории в тройку популярных способов поздравить родственников из других городов вошел звонок по видеосвязи. Особенно популярна видеосвязь у тех, кто празднует Новый год за городом – ее выбрали 57% респондентов.

Есть разница и в соблюдении привычных новогодних традиций: например, женщины чаще мужчин загадывают желание под бой курантов (54% против 33%) и смотрят новогодние фильмы по телевизору (47% против 35%). В Екатеринбурге чаще, чем в других городах, готовят оливье (53%), запускают фейерверки и зажигают бенгальские огни (35%); в Хабаровске чаще, чем в других городах, отправляют открытки по почте, чтобы поздравить родственников и друзей из других городов (8%).

Развитие связи и мобильного интернета внесло разнообразие в процесс поздравления: 61% опрошенных пишут поздравительные сообщения в соцсетях и мессенджерах, шлют открытки (46%) и видео (27%). По телефону поздравляют меньше – 35%, чуть больше (40%) используют для этого видеозвонки. Первым делом в новогоднюю ночь 59% опрошенных звонят родителям. Наименее популярным способом стала электронная почта – ее выбрали 8% опрошенных.

Загородный новогодний досуг с развитием мобильного интернета стал мало чем отличаться от городского: больше 40% респондентов, празднующих за городом, поздравляют близких по видеосвязи, слушают музыку, публикуют фото и видео в соцсетях.

Качество связи за городом при этом устраивает 89% опрошенных, у 37% из них не возникает проблем при использовании мобильного интернета. Такой результат объясняется масштабной стройкой, которую оператор проводил в последние 4 года. Напомним, за это время сеть 4G билайн по всей России выросла в 3 раза.

(*) Исследование было проведено в городах Москва, Санкт-Петербург, Тула, Волгоград, Ставрополь, Казань, Екатеринбург, Томск, Иркутск, Хабаровск. Количество респондентов – 1000 человек в возрасте от 18 лет. Сервис «Мобильные опросы» 12+

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