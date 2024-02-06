Операторская аналитика: Что хотят клиенты от ИИ и big data операторов?

MForum.ru
06.02.2024,
Команда по ИИ и big data билайна проанализировала 500 запросов клиентов за 2023 год, это позволило выявить любопытные закономерности. Впору даже говорить о трендах.
Аналитики выделили наиболее распространенные бизнес-задачи, которые сейчас решают с использованием нейросетей:
В билайн выделили ряд интересных запросов, которые не относились к категории популярных:
Усложняются пожелания к геоаналитике, например, чиновники в регионах хотели бы отдельно видеть поток дачников или моряков от основного туропотока. Ставятся задачи выявления "серых зон", где мало гостиниц, но есть точки притяжения туристов - с такими задачами нейросети легко справляются.
Самая распространенная задача в области геоаналитики - оценка туристического потока. Агрегированные данные о поле, возрасте, домашнем регионе, длительности пребывания гостей, профиле их занятий - такие сведения помогают регионам принимать управленческие решения в области развития туристической инфраструктуры. Для этого, в том числе, используются предиктивные математические модели.
Популярное направление - инструменты для маркетологов, на основе глубокой аналитики данных. В этой области используют три основных инструмента:
Бренды и рекламные агентства с их помощью оценивают востребованность продуктовой линейки, выбирают места для кофеен и салонов красоты, тестируют креативы перед запуском рекламной кампании, оценивают бренд работодателя и изменение его восприятия, например, после спонсорского участия в фестивале.
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Мой комментарий: применение ИИ в аналитике на сегодня - обязательная составляющая качества анализа данных, а также признак конкурентоспособности. Тем, кто этого еще не делает, следует понимать, что это уже делает ваш конкурент. И это сказывается (или скажется очень скоро) на результатах.
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теги: искусственный интеллект операторская аналитика билайн Вымпелком
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