Операторская аналитика: Что хотят клиенты от ИИ и big data операторов?

06.02.2024, MForum.ru

Команда по ИИ и big data билайна проанализировала 500 запросов клиентов за 2023 год, это позволило выявить любопытные закономерности. Впору даже говорить о трендах.

48% клиентов интересовало компьютерное зрение и возможности его применения в промышленности

25% - геоаналитика

21% - инструменты глубокой аналитики данных для маркетологов

Аналитики выделили наиболее распространенные бизнес-задачи, которые сейчас решают с использованием нейросетей:

контроль ношения средств индивидуальной защиты в цехах и на опасных/отдаленных производственных объектах, например, нефтеналивных станциях, шахтах, угольных карьерах;

дефектоскопия и контроль качества продукции – от подшипников до тортов;

подсчет посетителей, минимизация краж и контроль допустимой длины очереди в магазинах одежды, оптовой продажи керамических покрытий и автозапчастей;

наблюдение за продукцией на конвейерной ленте с целью узнать о попадании на нее посторонних предметов;

аккуратное обращение с товаром на складе как производителей продуктов питания, металлических изделий, так и логистических центров;

курение в неположенном месте, например, около станка, в служебном автомобиле или на складе с сухими смесями;

оперативное уведомление о появлении дыма или огня внутри или снаружи объекта.

В билайн выделили ряд интересных запросов, которые не относились к категории популярных:

контроль откорма свиней агропромышленного холдинга

контроль качества нанесения клейма на рельсы в

металлургическом комбинате

распознавание листьев салата и контроль их роста у

производителя продуктов питания

своевременное сообщение о нетипичном поведении в бассейне фитнес-центра и в цехах вагоностроительного предприятия (выявление несчастных случаев)

сообщение о появлении крупных диких животных на территории мясокомбината

Усложняются пожелания к геоаналитике, например, чиновники в регионах хотели бы отдельно видеть поток дачников или моряков от основного туропотока. Ставятся задачи выявления "серых зон", где мало гостиниц, но есть точки притяжения туристов - с такими задачами нейросети легко справляются.

Самая распространенная задача в области геоаналитики - оценка туристического потока. Агрегированные данные о поле, возрасте, домашнем регионе, длительности пребывания гостей, профиле их занятий - такие сведения помогают регионам принимать управленческие решения в области развития туристической инфраструктуры. Для этого, в том числе, используются предиктивные математические модели.

Популярное направление - инструменты для маркетологов, на основе глубокой аналитики данных. В этой области используют три основных инструмента:

digital indoor (реклама на экранах в торговых сетях);

сервис маркетинговых исследований "Мобильные опросы";

геоаналитика.

Бренды и рекламные агентства с их помощью оценивают востребованность продуктовой линейки, выбирают места для кофеен и салонов красоты, тестируют креативы перед запуском рекламной кампании, оценивают бренд работодателя и изменение его восприятия, например, после спонсорского участия в фестивале.

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Мой комментарий: применение ИИ в аналитике на сегодня - обязательная составляющая качества анализа данных, а также признак конкурентоспособности. Тем, кто этого еще не делает, следует понимать, что это уже делает ваш конкурент. И это сказывается (или скажется очень скоро) на результатах.

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теги: искусственный интеллект операторская аналитика билайн Вымпелком

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