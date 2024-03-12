Операторская аналитика: Ежемесячное количество пользователей Telegram в России превысило 85 млн человек

MForum.ru
12.03.2024,
МТС со ссылкой на данные собранные МТС Ads, утверждает, что ежемесячное число пользователей Telegram в конце 4q2023 превысило 85 млн. Это на 10% выше, чем годом ранее. Telegram остается второй по числу пользователей платформой в России и растет быстрее.
По данным МТС, более 70% пользователей активно используют Telegram - в 4q2023 63% абонентов заходили на платформу чаще, чем 25 раз в месяц. 8% заходят в мессенджер от 15 до 25 раз в месяц. Чаще всего пользователи заходят в Telegram с 12 по 14 часов по местному времени.
Росту популярности Telegram способствуют блокировки ряда популярных зарубежных социальных сетей. С марта 2022 года количество пользователей Telegram выросло на 30%. Кроме того, многих привлекают медийные возможности Telegram, это одна из немногих доступных платформ, где есть каналы и поддерживаются комментарии.
Вас наверняка удивит Топ-5 регионов с самой большой долей ежемесячной аудитории Telegram от всего населения региона в России - Москва оказалась всего лишь на 5-м месте, с показателем 60%.
В Ленобласти доля пользователей Telegram - 56%, в Московской области - 53%.
Исследование проведено на основе обезличенной Big Data МТС, сделана экстраполяция результатов анализа обезличенных агрегированных данных на все население России. В ходе исследования МТС Ads рассмотрела такие показатели как среднемесячный охват, частотность пользования, время входа в мессенджер и долю пользователей Telegram от всего населения регионов РФ за четвертый квартал 2023 года.
Можно с уверенностью прогнозировать дальнейший рост аудитории Telegram. Этому способствуют и последние активности Telegram, тот же Notcoin. С другой стороны, не все потенциальные пользователи готовы пользоваться этой соцсетью с учетом того, в чьих интересах она запущена и действует. В частности можно отметить не столь высокое проникновение Telegram за пределами РФ.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МТС операторская аналитика Telegram мессенджеры
--
Публикации по теме:
27.02. [Новости компаний] Операторская аналитика: По данным МТС в 2023 году продажи "красивых номеров" в РФ выросли на 84% / MForum.ru
06.02. [Новости компаний] Операторская аналитика: Что хотят клиенты от ИИ и big data операторов? / MForum.ru
15.01. [Новости компаний] Рынок планшетов: Продажи планшетов выросли в 2023 году / MForum.ru
11.01. [Новости компаний] Тренды: По данным МТС Travel, цены на отели после новогодних каникул снизились больше, чем на треть / MForum.ru
26.10. [Новости компаний] Операторская аналитика: МегаФон - более 98% пользователей eSIM используют ее как основную / MForum.ru
13.03. [Новинки] Анонсы: Moto G Power 5G (2024) и Moto G 5G (2024) представлены официально / MForum.ru
13.03. [Новинки] Анонсы: Vivo Y03 за $85 представлен официально / MForum.ru
12.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M15 получил OLED-дисплей / MForum.ru
12.03. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Sony Xperia 1 VI, 5 VI и 10 VI / MForum.ru
11.03. [Новинки] Слухи: Появились подробности о смартфоне Vivo Y03 / MForum.ru
11.03. [Новинки] Анонсы: POCO M6 5G Airtel Locked – самый дешевый 5G-смартфон на индийском рынке / MForum.ru
07.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые детали OnePlus 13 / MForum.ru
07.03. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A55 и A35 замечены на рендерах / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Itel Icon 2 – смарт-часы с поддержкой Bluetooth-звонков за $13 / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (2a) с Dimensity 7200 Pro и дизайном Glyph представлен официально / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze Curve 5G с изогнутым AMOLED-экраном представлен официально / MForum.ru
05.03. [Новинки] Слухи: Infinix GT 20 Pro будет основан на SoC Dimensity 8200 / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Infinix Smart 8 Plus оценен всего в 6 999 рупий / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 20C за 8 999 рупий представлен официально / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Oppo F25 Pro на базе Dimensity 7050 представлен официально / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: Realme 12+ представлен официально / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Meizu 21 Pro, возможно, последний смартфон Meizu / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: Смарт-часы Oppo Watch X представлены официально / MForum.ru
01.03. [Новинки] Это интересно: Названы лучшие устройства MWC 2024 / MForum.ru
29.02. [Новинки] Анонсы: Energizer Ultimate U660 – складной смартфона за 499 евро / MForum.ru