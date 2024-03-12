Операторская аналитика: Ежемесячное количество пользователей Telegram в России превысило 85 млн человек

12.03.2024, MForum.ru

МТС со ссылкой на данные собранные МТС Ads, утверждает, что ежемесячное число пользователей Telegram в конце 4q2023 превысило 85 млн. Это на 10% выше, чем годом ранее. Telegram остается второй по числу пользователей платформой в России и растет быстрее.

По данным МТС, более 70% пользователей активно используют Telegram - в 4q2023 63% абонентов заходили на платформу чаще, чем 25 раз в месяц. 8% заходят в мессенджер от 15 до 25 раз в месяц. Чаще всего пользователи заходят в Telegram с 12 по 14 часов по местному времени.

Росту популярности Telegram способствуют блокировки ряда популярных зарубежных социальных сетей. С марта 2022 года количество пользователей Telegram выросло на 30%. Кроме того, многих привлекают медийные возможности Telegram, это одна из немногих доступных платформ, где есть каналы и поддерживаются комментарии.

Вас наверняка удивит Топ-5 регионов с самой большой долей ежемесячной аудитории Telegram от всего населения региона в России - Москва оказалась всего лишь на 5-м месте, с показателем 60%.

Магаданская область - 70%

республика Саха (Якутия) - 67%

Санкт-Петербург - 65%

Амурская область, Камчатский край, Ямало-Ненецкий АО, Чеченская республика - 61%

республики Алтай, Хакасия, Москва, Мурманская область, Сахалинская область, ХМАО, Чукотский автономный округ - 60%

В Ленобласти доля пользователей Telegram - 56%, в Московской области - 53%.

Исследование проведено на основе обезличенной Big Data МТС, сделана экстраполяция результатов анализа обезличенных агрегированных данных на все население России. В ходе исследования МТС Ads рассмотрела такие показатели как среднемесячный охват, частотность пользования, время входа в мессенджер и долю пользователей Telegram от всего населения регионов РФ за четвертый квартал 2023 года.

Можно с уверенностью прогнозировать дальнейший рост аудитории Telegram. Этому способствуют и последние активности Telegram, тот же Notcoin. С другой стороны, не все потенциальные пользователи готовы пользоваться этой соцсетью с учетом того, в чьих интересах она запущена и действует. В частности можно отметить не столь высокое проникновение Telegram за пределами РФ.

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теги: МТС операторская аналитика Telegram мессенджеры

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