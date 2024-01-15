Рынок планшетов: Продажи планшетов выросли в 2023 году

15.01.2024, MForum.ru

По итогам 2023 года в России продано 2,4 млн планшетов на 49,8 млн рублей, сообщает МТС.

Год к году это рост на внушительные 32% в штуках и на 30% в деньгах.

Чем это можно объяснить?

В МТС считают, что такой высокий результат достигнут потому, что планшеты стали приближаться по характеристикам к ноутбукам и могут в ряде применений их успешно заменить. В итоге можно было наблюдать сравнимые масштабы потребления - за 2023 год было продано порядка 3 млн ноутбуков.

Другая причина - в отличие от другой электроники, средняя цена планшетов в 2023 году не росла, она даже чуть снизилась, на 1% до 20 456 рублей.

Спрос на планшеты дороже 80% рост продаж в штуках не показал, основной рост пришелся на категорию планшетов с ценой до 10 тысяч рублей (+48% гг в штуках).

В деньгах выросли все категории, но самый большой рост обеспечили планшеты с ценой до 10 тысяч рублей (+47% гг) - этот сегмент продолжают осваивать российские бренды.

Huawei стал самым популярным брендом планшетов (в штучном выражении), в денежном выражении ситуация на рынке вернулась к лидерству Apple.

Самой популярной моделью планшетов по продажам как в штуках, так и в деньгах - Apple iPad 64 ГБ (2021 года), на которую пришлось 3,6% продаж от всех планшетов.

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