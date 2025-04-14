Рынок планшетов: Аналитики МТС - российский рынок планшетов продолжает рост

MForum.ru
14.04.2025,
На это обращают внимание аналитики МТС. По итогам 1q2025 по оценкам компании, было продано 732 тысячи планшетов на 14,7 млрд рублей, что дает оценку в 20 тысяч рублей в среднем за планшет. Это самый высокий показатель объема продаж первого квартала, начиная с 2020 года.
Учитывая тот факт, что средняя цена на планшеты остается стабильной вот уже 3 года или даже 5 лет, если смотреть с 2021 года, несмотря на инфляцию и рост цен на планшеты премиального сегмента, можно отметить, что идет расширение ассортимента и спроса в сторону бюджетных моделей, чья функциональность и качество постепенно выросли и позволяет использовать их не только в повседневных, но и в рабочих целях.
Можно отметить, что идет вытеснение планшетов брендов США, Кореи и России китайскими, включая не только Huawei и Xiaomi, но также и малоизвестными китайскими. В целом продолжается сокращение доли брендов и российских изделий, на категорию «другие» приходится уже 40%.
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теги: рынок планшетов
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