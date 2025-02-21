Микроэлектроника: В России могли бы выпускать в 5-10 раз больше отечественных смартфонов и планшетов

MForum.ru
21.02.2025,
В этих оценках сходятся Минпромторг и представители отрасли. Но пока что не выпускают.
На сегодня около 10 предприятий в РФ могут производить смартфоны или планшеты. Среди них ЦТС (GS Group), Рикор, Аквариус, Ф-Плюс, производство Samsung в Калуге и т.п.
В реестре Минпромторга находятся 25 моделей российских смартфонов и 79 планшетов. Оценка Минпромторгом рынка мобильных устройств под Авророй по итогам 2024 года – 50-60 тысяч единиц.
Производственные мощности загружены от силы на 20%, а спрос на отечественные изделия – не более 100 тысяч устройств в год, приводит КоммерсантЪ оценки участников рынка.
Эти данные расходятся с другими недавними оценками, согласно которым только российских планшетов за 2024 год продано более 300 тысяч. Не все они собраны в России?
Недогруз производственных мощностей = высокие издержки производителей. Высокие издержки могут приводить к завышению цен на услуги сборки, снижению конкурентоспособности. Неприятная ситуация. Частично эту проблему решают тем, что на одних и тех же линиях производят различную продукцию – как только линия перестает выпускать смартфоны, ее переналаживают под выпуск, например, серверов. Это тоже дополнительные издержки, но меньшие, чем если бы линия простаивала. А еще сборочные производства периодически могут испытывать проблемы со стабильностью поставок зарубежных компонентов, по известным причинам.
Что касается спроса, то все мы знаем, что экосистемы отечественных ОС на сегодня - понятие, близкое к виртуальному. Это не может не оказывать негативного влияния на спрос.
И все же, стоит признать, что в 2024 году доля рынка российских планшетов, например, выросла с штучном выражении. В то же время, несмотря на ряд протекционистских мер, конкуренция дает о себе знать – в 2024 году доля российских планшетов в деньгах сократилась.
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