Анонсы: HMD представит «первый в Индии гибридный телефон»

MForum.ru
07.10.2025,
Компания HMD анонсирует запуск нового телефона для индийского рынка. Дебют устройства под названием HMD Touch 4G запланирован на 7 октября.
Интересно то, что компания HMD рекламирует его как “первый в Индии гибридный телефон”. Компания еще официально не раскрыла, что это значит, и даже не показала устройство. Но, благодаря надежному источнику @HMD_MEME в сети X, подробности уже известны.
Инсайдер поделился несколькими изображениями телефона, как реальными, так и рекламными, а также ценами на него для Индии. Судя по просочившимся изображениям, Touch 4G выглядит очень знакомо – новинка напоминает Nokia Lumia 1020, только в меньших размерах и в более минималистичной форме.
У него знакомые закругленные углы и круглый корпус камеры на задней панели, в котором расположены сенсор и светодиодная вспышка. Спереди вы увидите массивные панели, которые словно перенеслись из начала 2010-х годов. Телефон будет представлен, как минимум, в синих и черных оттенках.
Согласно утечке, Touch 4G будет оснащен 3,2-дюймовым дисплеем с сенсорной кнопкой "Домой", расположенной под ним. Также есть разъем для наушников сверху и поддержка двух SIM-карт. Содержимое комплекта поставки также появилось в сети: зарядное устройство, кабель для передачи данных, защитный чехол и документы.
Что касается цен, источник утверждал, что Touch 4G будет продаваться в Индии по цене 4999 рупий. Пока ничего не известно о вариантах оперативной памяти или накопителей, но при такой цене он явно ориентирован на пользователей начального уровня.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
06.10. [Новинки] Слухи: HMD готовит обновление Nokia 800 Tough / MForum.ru
12.09. [Новинки] Анонсы: HMD Vibe 5G, HMD 101 и HMD 102 представлены официально / MForum.ru
31.07. [Новинки] Анонсы: HMD FC Barcelona 3210 – телефон с ИИ для фанатов Barça / MForum.ru
12.02. [Новинки] Анонсы: HMD Aura² представлен официально / MForum.ru
12.01. [Новости компаний] CES2025: HMD OffGrid – спутниковый микротерминал / MForum.ru
07.10. [Новинки] Слухи: Появилась информация о камерах OnePlus 15 и Realme GT 8 Pro / MForum.ru
07.10. [Новинки] Анонсы: HMD представит «первый в Индии гибридный телефон» / MForum.ru
06.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy F07 появился в Индии / MForum.ru
06.10. [Новинки] Слухи: HMD готовит обновление Nokia 800 Tough / MForum.ru
03.10. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Honor Magic 8, Magic 8 Pro и MagicPad 3 Pro / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 14i представлен официально / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: Realme 15x с защитой "IP69 Pro" представлен официально / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo V60 Lite 4G с аккумулятором емкостью 6500 мАч и быстрой зарядкой мощностью 90 Вт / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Realme P3 Lite 4G появился в ЕС / MForum.ru
30.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V60e появится в Индии / MForum.ru
29.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 15T и 15T Pro представлены официально / MForum.ru
26.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 17 со Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V60 Lite 5G представлен официально / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Qualcomm официально представила Snapdragon 8 Elite Gen 5 / MForum.ru
24.09. [Новинки] Слухи: Использование инновационного экрана в iQOO 15 подтверждено официально / MForum.ru
23.09. [Новинки] Анонсы: MediaTek официально представила флагманский чипсет Dimensity 9500 / MForum.ru
23.09. [Новинки] Анонсы: Realme GT 8 и GT 8 Pro представят в следующем месяце / MForum.ru
22.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y50i представлен официально
19.09. [Новинки] Анонсы: Redmi 15C 5G появился в некоторых странах ЕС / MForum.ru
19.09. [Новинки] Слухи: Xiaomi Pad 8 может получить чипсет Snapdragon 8 Elite / MForum.ru