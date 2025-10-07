Анонсы: HMD представит «первый в Индии гибридный телефон»

07.10.2025, MForum.ru

Компания HMD анонсирует запуск нового телефона для индийского рынка. Дебют устройства под названием HMD Touch 4G запланирован на 7 октября.

Интересно то, что компания HMD рекламирует его как “первый в Индии гибридный телефон”. Компания еще официально не раскрыла, что это значит, и даже не показала устройство. Но, благодаря надежному источнику @HMD_MEME в сети X, подробности уже известны.

Инсайдер поделился несколькими изображениями телефона, как реальными, так и рекламными, а также ценами на него для Индии. Судя по просочившимся изображениям, Touch 4G выглядит очень знакомо – новинка напоминает Nokia Lumia 1020, только в меньших размерах и в более минималистичной форме.

У него знакомые закругленные углы и круглый корпус камеры на задней панели, в котором расположены сенсор и светодиодная вспышка. Спереди вы увидите массивные панели, которые словно перенеслись из начала 2010-х годов. Телефон будет представлен, как минимум, в синих и черных оттенках.

Согласно утечке, Touch 4G будет оснащен 3,2-дюймовым дисплеем с сенсорной кнопкой "Домой", расположенной под ним. Также есть разъем для наушников сверху и поддержка двух SIM-карт. Содержимое комплекта поставки также появилось в сети: зарядное устройство, кабель для передачи данных, защитный чехол и документы.

Что касается цен, источник утверждал, что Touch 4G будет продаваться в Индии по цене 4999 рупий. Пока ничего не известно о вариантах оперативной памяти или накопителей, но при такой цене он явно ориентирован на пользователей начального уровня.