CES2025: HMD OffGrid – спутниковый микротерминал

12.01.2025, MForum.ru

На CES2025 в Лас-Вегасе в этом году представили маленькое и прочное устройство с поддержкой передачи сообщений через спутники, а также для подачи сигналов SOS. Устройство кажется весьма полезным для всех, кто занимается туризмом, альпинизмом и, в целом, нередко попадает туда, где нет покрытия наземных сетей сотовой связи.

Хотя поддержка спутниковой передачи сообщений становится все более важной и востребованной функцией, во многих телефонах ее еще нет (как нет и соответствующей услуги в большинстве стран в мире). Компания HMD Global решила восполнить этот пробел с помощью решения HMD OffGrid – компактного и прочного микротерминала, который позволяет пользователям различных телефонов под Android или iOS подключаться к спутниковой связи в районах, где недоступны наземные сети сотовой связи.

OffGrid создан для работы в сложных условиях, его пыле- и влагозащищенность соответствует стандарту IP68, а прочность – военному стандарту MIL-STD-810H. Это означает, что он должен выдерживать суровые погодные условия, случайные падения и даже кратковременные погружения в воду.

Вес устройства – всего лишь 60 граммов, размеры 9,4 см х 6 см х 1,2 см, что-то вроде брелка для прикрепления к одежде или рюкзаку. Встроенный аккумулятор емкостью 600 мАч обеспечивает работу брелка в течение 3 дней без подзарядки – маловато.

Взаимодействие с брелком OffGrid предусмотрено через приложение HMD OffGrid, которое ставится на смартфон пользователя. В подключенном режиме это делает возможным двусторонний обмен сообщениями, отслеживание местоположения абонента в реальном времени с участием до 5 контактов и функция «предварительная запись», которая позволяет пользователям отправлять предварительно написанные сообщения с брелка OffGrid одним нажатием кнопки.

Сообщения можно отправлять на любой номер телефона, даже если не устанавливать или не активировать приложение HMD OffGrid. Но ответить на сообщение, отправленное пользователю HMD OffGrid без использования приложения не получится.

Поддерживается функция SOS, которая реализована на базе сервиса Overwatch х Rescue, предлагаемого компанией FocusPoint International, которая предоставляет круглосуточные многоязычные услуги быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации. Устройство оснащено встроенным динамиком.

HMD предлагает два тарифных плана для пользователей OffGrid: за $15 в месяц можно отправить неограниченное количество SMS (140 символов) и проверок местоположения, еще за $5 становится доступным отслеживание местоположения в реальном времени; тариф в $80 в год предусматривает отправку 350 текстовых сообщений и неограниченное число проверок местоположения, а также отслеживание в реальном времени по цене $0.1 за «пинг». Рекомендованная цена устройства HMD OffGrid - $199, оно будет продаваться и работать в Австралии, Новой Зеландии, Европе и США.

Микротерминалы OffGrid подключаются к наземным сетям связи через геостационарные спутники Skylo (Echostar и Viasat).

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теги: спутниковая связь абонентские устройства

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