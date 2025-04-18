Спутниковая связь: AT&T и AST Space Mobile готовы начать испытания связи D2C со службами экстренной помощи в конце 2025 года

18.04.2025, MForum.ru

Компании получили разрешение на проведение испытаний с использованием частот, выделенных для общественной безопасности (диапазон 14). Компании уже опробовали функционал PTT (нажми чтобы говорить) и некоторые другие приложения.

Для AT&T работа с службами экстренной помощи не в новинке, компания обеспечивает инфраструктуру для сети связи общественной безопасности FirstNet.

FirstNet кроме наземной инфраструктуры уже использует спутниковые активы, но, конечно, возможность работы с низкоорбитальной группировкой может существенно расширить возможности аварийщиков.

Ранее, в январе 2025 года о первом видеозвонке со смартфона через спутник AST SpaceMobile заявила Vodafone, а в марте компании начали создавать совместный европейский спутниковый бизнес SatCo.

по материалам Mobile World Live

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теги: спутниковая связь D2C AST Space Mobile

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