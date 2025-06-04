Спутниковая связь: В отношении спутникового низкоорбитального проекта Рассвет опять меняются планы

MForum.ru
04.06.2025,
Когда в ИКС Холдинге (Бюро-1440) только задумывались о проекте создания «русского Starlink» в планах было запустить на низкие орбиты более 700 небольших космических аппаратов. Это мало, если сравнивать с тем, что делают в США и в Китае, но, как говорится, хоть что-то.
В дальнейшем, в 2024 году планы стали пересматривать в сторону сокращения, возникла куда более скромная цель в 383 спутника (из них почти четверть, 91 аппарат – резерв). Стало ясно, что проект не достигнет целей массовой доступности «спутникового интернета» для населения.
И вот очередная корректировка нацпроекта, в рамках которого планируют создавать LEO-созвездие Рассвет, на этот раз - позитивная, в Роскосмосе говорят о планах запуска 886 КА.
На обновленный нацпроект запрашивают внушительные 4.5 трлн рублей до 2036 года. Минфин вроде как не возражает, теперь осталось утвердить нацпроект в аппарате президента. Об этом сообщают Ведомости.
Финансирование этого проекта, как нынче модно, смешанное – бюджетное и внебюджетное. Государство вроде как обещает финансировать запуски и предоставлять льготные кредиты для производства КА. То и другое правильно и очень важно. Осталось узнать, какова цена этих обещаний, будут ли они соблюдаться, не возникнут ли задержки.
Изменения планов в отношении Рассвета – не единственные в обновленной версии нацпроекта.
🔹Теперь он, похоже, уже не включает планы в отношении проектов «Марафон-IoT» и «Скиф». Это, наверное, правильно. В условиях, когда средства ограничены, лучше сконцентрировать их, а не распылять. Так что, возможно, АО Решетнев теперь должен будет остановить свои разработки, и не будет производить соответствующие КА.
🔹 Зато теперь нацпроект включает пожелание разработать возвращаемую первую ступень ракеты Амур. Что же, дело нужное, жаль, что возникает оно, как обычно, с серьезной задержкой относительно США и Китая.
От чего в нацпроекте не отказались, так это от:
🔹запуска низкоорбитальной группировки аппаратов ДЗЗ высокого разрешения (а что бы не «нагрузить» и этой технологией спутники проекта Рассвет?);
🔹создания российской орбитальной станции нового поколения;
🔹развертывания спутниковой сети в интересах управления БАС (и это можно было бы делать с рассветовских КА?);
🔹создания сервиса управления КА на основе системы Луч;
🔹модернизации наземной инфраструктуры;
🔹создания сервиса управления орбитальным трафиком с использованием ИИ.
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теги: спутниковая связь Рассвет LEO низкоорбитальные
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