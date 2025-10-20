Анонсы: Планшет Oppo Pad 5 и смарт-часы Watch S представлены официально

20.10.2025, MForum.ru

Помимо новых устройств серии Find, компания Oppo анонсировала Android-планшет Pad 5 и умные часы Watch S.

Планшет Pad 5 оснащен 12,1-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением 3000 × 2120 пикселей с частотой обновления 144 Гц. Экран обладает максимальной яркостью 900 нит, поддержкой технологии Dolby Vision и соотношением сторон 7:5.

Oppo Pad 5 базируется на SoC MediaTek Dimensity 9400+ в паре с графическим процессором Immortalis G925 MC12. Что касается памяти и накопителей, то Oppo Pad 5 предлагает до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ памяти UFS 4.1.

На задней панели планшета установлена 8-мегапиксельная камера. Разрешение фронтальной камеры для селфи и видеозвонков также составляет 8 Мп. Pad 5 оснащен аккумулятором емкостью 10 420 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт.

Толщина Oppo Pad 5 составляет 5,99 мм, а вес - 577 г. Он оснащен шестью динамиками и работает под управлением ColorOS 16 на базе Android 16. Планшет доступен в цветах Lucky Purple, Galaxy Silver и Space Gray.

Часы Oppo Watch S оснащены круглым 1,46-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 464 x 464 пикселей и максимальной яркостью 3000 нит. Толщина часов составляет 8,9 мм, а вес без ремешка - 35 г.

Oppo Pad 5 в версии 8 ГБ/128 ГБ оцене от 2599 юаней (365 долларов). Стоимость опции 8 ГБ/256 ГБ составляет 2799 юаней (395 долларов), а стоимость модели 12 ГБ/256 ГБ – 3099 юаней (435 долларов). Есть также опция объемом 16 ГБ / 512 ГБ, которая стоит 3599 юаней (505 долларов).

Oppo Watch S оснащены несколькими датчиками для отслеживания состояния здоровья, такими как пульсометр, пульсоксиметр, датчик ЭКГ и датчик температуры запястья. Также они оснащены двухдиапазонным GPS, Bluetooth 5.2 и работают под управлением ColorOS Watch 7.1.

Oppo Watch S S оснащены 4 ГБ встроенной памяти и базируются на чипсете BES2800BP. Они оснащены аккумулятором емкостью 330 мАч, который, как утверждается, обеспечивает до 10 дней работы.

Oppo Watch S доступны в ярком зеленом (Vibrant Green), ритмичном серебристом (Rhythmic Silver) и гоночном черном (Racing Black) цветах. Ярко-зеленый вариант стоит 1499 юаней (210 долларов), в то время как другие варианты оценены от 1299 юаней (185 долларов).