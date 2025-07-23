Рынок смартфонов: Рынок смартфонов в Индии восстановился в 2q2025 после медленного роста в начале 2025 года

MForum.ru
23.07.2025,
По данным аналитиков Canalys (входит в Omdia), с апреля по июнь 2025 года отгрузки смартфонов в Индии выросли на 7% год к году, составив 39 млн штук.
Если посмотреть на отдельных производителей, то:
1️⃣ лидировала Vivo (без учета iQOO) с 8.1 млн устройств и долей рынка в 21%;
2️⃣ Samsung оказался на втором месте с 6.2 млн устройств и долей рынка в 16%;
3️⃣ OPPO (без OnePlus) улучшила свою позицию до 3-го место с 5 миллионами устройств;
4️⃣ Xiaomy показала схожие результаты с 5 млн;
5️⃣ Realme завершила квартал с 3.6 млн
Рынок рос на фоне не самых благоприятных условий, включая геополитическую напряженность и тарифные дискуссии с США.
Рост рынка смартфонов не в малой степени стимулирует энергичное развитие 5G в Индии.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: рынок смартфонов Индия
--
Публикации по теме:
13.05. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 1 VII с компонентами Walkman представлен официально / MForum.ru
21.02. [Новости компаний] Микроэлектроника: В России могли бы выпускать в 5-10 раз больше отечественных смартфонов и планшетов / MForum.ru
13.12. [Новинки] Анонсы: Серия Huawei Nova 13 выходит на мировой рынок / MForum.ru
28.11. [Новости компаний] Оценки и прогнозы: Мировой рынок смартфонов вернулся к росту. Но скромному / MForum.ru
15.04. [Новости компаний] Рынок смартфонов: Apple вновь уступила 1-е место Samsung по объемам поставок смартфонов в мире / MForum.ru
23.07. [Новинки] Слухи: Vivo V60 могут анонсировать 12 августа / MForum.ru
23.07. [Новинки] Слухи: Redmi Turbo 5 может получить Dimensity 8500 Ultra / MForum.ru
22.07. [Новинки] Анонсы: Oppo K13 Turbo и K13 Turbo Pro с активным охлаждением представлены официально / MForum.ru
22.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi Note 15 Pro + / MForum.ru
21.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy F36 5G появился в Индии / MForum.ru
21.07. [Новинки] Анонсы: Vivo Y50 5G и Y50m 5G представлены официально / MForum.ru
21.07. [Новинки] Анонсы: Realme Buds T200 представлены официально / MForum.ru
18.07. [Новинки] Слухи: Tecno работает над Phantom Ultimate G Fold / MForum.ru
17.07. [Новинки] Анонсы: Wiko Enjoy 80 Pro с HarmonyOS представлен официально / MForum.ru
17.07. [Новинки] Анонсы: Honor X70 представлен официально / MForum.ru
16.07. [Новинки] Анонсы: Игровой планшет Honor Pad GT2 Pro представлен официально / MForum.ru
15.07. [Новинки] Слухи: Oppo K13 Turbo и K13 Turbo Pro готовятся к анонсу / MForum.ru
15.07. [Новинки] Анонсы: Lenovo Yoga Tab Plus с AI-функциями представлен в Индии / MForum.ru
15.07. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S25 FE будет поддерживать зарядку 45 Вт / MForum.ru
14.07. [Новинки] Анонсы: Vivo Y19s GT 5G представлен официально / MForum.ru
14.07. [Новинки] Анонсы: Недорогой 5G-смартфон Infinix Hot 60 5G представлен официально / MForum.ru
11.07. [Новинки] Анонсы: Infinix представил смартфоны Hot 60 Pro+ и Hot 60 Pro / MForum.ru
11.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Fold 7 – большое обновление линейки Z Fold / MForum.ru
10.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Flip 7 FE первый складной смартфон серии FE / MForum.ru
10.07. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 представлен официально / MForum.ru