Рынок смартфонов: Рынок смартфонов в Индии восстановился в 2q2025 после медленного роста в начале 2025 года

23.07.2025, MForum.ru

По данным аналитиков Canalys (входит в Omdia), с апреля по июнь 2025 года отгрузки смартфонов в Индии выросли на 7% год к году, составив 39 млн штук.

Если посмотреть на отдельных производителей, то:

1️⃣ лидировала Vivo (без учета iQOO) с 8.1 млн устройств и долей рынка в 21%;

2️⃣ Samsung оказался на втором месте с 6.2 млн устройств и долей рынка в 16%;

3️⃣ OPPO (без OnePlus) улучшила свою позицию до 3-го место с 5 миллионами устройств;

4️⃣ Xiaomy показала схожие результаты с 5 млн;

5️⃣ Realme завершила квартал с 3.6 млн

Рынок рос на фоне не самых благоприятных условий, включая геополитическую напряженность и тарифные дискуссии с США.

Рост рынка смартфонов не в малой степени стимулирует энергичное развитие 5G в Индии.

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теги: рынок смартфонов Индия

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