Анонсы: Серия Huawei Nova 13 выходит на мировой рынок

13.12.2024, MForum.ru

Huawei объявила о выводе на глобальный рынок смартфонов Nova 13, которые были представлены в Китая в октябре текущего года.

Huawei nova 13 и 13 Pro вдохновлены клеткой и используют уникальный наноуровень узора для создания эффекта перекрестной штриховки. Loden Green — главный цвет, также новинки будут доступны в черном и белом (фиолетовый вариант не появится).

Дисплей Huawei nova 13 Pro — это 6,78-дюймовая панель LTPO с переменной частотой обновления и режимом Always-On Display (AOD). Смартфон получил класс защиты IP65, он может выдержать случайное попадание воды, а функция Splash Touch гарантирует, что сенсорный экран останется пригодным для использования даже в сыром состоянии.

Модель Huawei Nova 13 Pro оснащена не одной, а двуме телефотокамерами: 12 Мп 69-мм на задней панели и 8 Мп 52 мм спереди. Наличие фронтального сенсора с теле- фото объективом обеспечивает дополнительную гибкость при съемке портретов (автопортретов или чего-то еще).

Оба смартфона оснащены сверхширокоугольными 60-мегапиксельными селфи-камерами (17 мм, 100°) для групповых селфи. Кроме того, в новинках дебютирует функция AI Best Expression. Она работает как с отдельными лицами, так и с группами, автоматически сканируя и выбирая лучшее выражение для каждого человека.

Основная 50-мегапиксельная камера Huawei Nova 13 Pro получила регулируемую диафрагму (f/1.4 до f/4.0), что позволяет ей лучше работать в разных условиях освещения. Для съемки в условиях недостаточной освещенности также поможет OIS. Базовый Huawei Nova 13 оснащен более простой 50-мегапиксельной камерой с фиксированной диафрагмой f/1.9 и без OIS. Сверхширокоугольный сенсор обоих устройств одинаков, его разрешением составляет 8 МП.

За автономность новинок отвечают аккумуляторы емкость 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт. Однако, Pro немного быстрее может зарядить аккумулятор до 50% за 9 минут, а тогда как базовой модели требуется на минуту больше.

Huawei nova 13 поставляется в черном, белом и зеленом вариантах в одной версии 12/256 ГБ. Он будет продаваться по цене 549 евро. У nova 13 Pro те же три варианта цвета, но он предлагает 512 ГБ памяти вместе с 12 ГБ оперативной памяти. Его цена составит 699 евро.