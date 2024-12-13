Анонсы: Huawei FreeBuds Pro 4 стали первым устройством бренда Huawei Sound

MForum.ru
13.12.2024,
Помимо анонса смартфонов Nova 13 и 13 Pro, Huawei объявила о глобальной доступности Huawei FreeBuds Pro 4 и представила новый бренд для аудио под названием Huawei Sound. Его золотой логотип уже красуется на FreeBuds Pro 4.
Наушники оснащены двухдрайверной конструкцией, включающей 11-миллиметровый четырехмагнитный динамический драйвер. Они могут передавать аудио без потерь со скоростью до 2,3 Мбит/с (24 бит, 48 кГц), хотя это зависит от совместимости с телефоном (более старые модели, такие как Pura 70 Pro, снижают скорость до 1,5 Мбит/с, другие телефоны — до 990 Кбит/с).
Для пассивной шумоизоляции Huawei FreeBuds Pro 4 поставляются с амбушюрами из пены с эффектом памяти. Для телефонных звонков наушники сочетают в себе четыре микрофона (три традиционных и один микрофон с костной проводимостью), а также функцию шумоподавления AI, чтобы обеспечить чистый звук даже в сложных условиях. Нuawei утверждает, что они могут устранить до 100 дБ шума (представьте себе уровень звука в ночном клубе) или сильный ветер со скоростью до 10 м/с.
Huawei FreeBuds Pro 4 имеют возможность подключения к двум устройствам, поэтому их можно подключать к телефону и ноутбуку, и они будут автоматически переключаться по мере необходимости. Они также имеют функцию обнаружения извлечения, чтобы приостанавливать работу, когда вы их вынимаете. Хотя, возможно, этого делать не придется, поскольку функция управления движением головы позволяет управлять ими простым кивком.
Наушники Huawei FreeBuds Pro 4 доступны в черном, белом и зеленом цветах. Они будут продаваться по цене 199 евро, а о доступности на каждом рынке будет объявлено отдельно.
© Антон Печервый,
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