Слухи: Huawei назначила глобальный релиз серии P60 на 9 мая

MForum.ru
02.05.2023,
Компания Huawei объявила, что 9 мая запустит во всем мире свою долгожданную серию P60. Местом проведения презентации станет Мюнхен.
Компания обещает, что в рамках мероприятия будут представлены другие флагманские устройства. Подробности не разглашаются, поклонники могут ожидать появления складного телефона Huawei Mate X3 и других носимых устройств, таких как Huawei Watch Ultimate и FreeBuds 5.
Напомню, недавно в Китае была представлена линейка Huawei P60, в которую входят флагманские смартфоны P60, P60 Pro и P60 Art. Каждая модель оснащена 6,67-дюймовым экраном FHD+ OLED с четырьмя изгибами и частотой обновления 120 Гц (LTPO). Дисплей поддерживает 1,07 миллиарда цветов, ШИМ-затемнение с частотой 1440 Гц и оснащен экраном с вырезом под 13-мегапиксельную фронтальную камеру.
P60 и P60 Pro получили общий дизайн с текстурой песка, исключающей появление на корпусе отпечатков пальцев. Напротив, P60 Art демонстрирует художественную эстетику, уникальный модуль камеры и неограниченные линии, очерчивающие форму острова. И P60 Pro, и P60 Art защищены стеклом Kunlun.
Все модели серии P60, работают на базе процессоров Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 4G, имеют рейтинг водонепроницаемости IP68 и поддерживают двустороннюю спутниковую передачу сообщений Beidou.
Тройная тыловая камера включает основную камеру на 48 МП с десятиступенчатой переменной физической диафрагмой f1.4-f4.0. При этом тыловую камеру P60 и P60 Pro дополняет сверхширокоугольный сенсор разрешением 13 МП, а P60 Art оснащен сверхширокоугольным сенсором разрешением 40 МП.
Кроме того, смартфон P60 оснащен 12-мегапиксельной камерой RYYB с 5-кратным оптическим зумом и 100-кратным увеличением. P60 Pro и P60 Art получили телеобъектив ночного видения разрешением 48 МП, обеспечивающим диафрагму f2.1 и стабилизацию сенсора по трем осям. Устройства поддерживают 3,5-кратный оптический зум и 100-кратный цифровой зум с возможностью макросъемки через телеобъектив.
Ёмкость АКБ P60 и P60 Pro – 4815 мАч, а P60 Art питается от более крупной кремниево-угольной батареи емкостью 5100 мАч. Все модели поддерживают быструю зарядку до 88 Вт и беспроводную зарядку до 50 Вт.
© Антон Печеровый,
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