Экспорт: Иртея планирует тесты БС 5G в Беларуси

05.06.2025, MForum.ru

Об этом сообщают Ведомости. Логичный шаг, учитывая тот факт, что в отличие от России, в Беларуси для строительства сетей 5G планируются частоты 3.4-3.8 МГц (а также 700 МГц и 2100 МГц). Тем более, что в Беларуси работает материнская компания Иртеи – МТС.

Для Иртеи наличие экспорта – это, во-многом, вопрос выживания. Без существенного вклада экспортной выручки в доходы компании, у нее вряд ли получится выйти на рентабельное производство конкурентоспособной по ценам и функциональностям продукции.

Компания на днях представила на ЦИПР решение БС 5G (с поддержкой также 4G и GSM), но в России испытать его в условиях реальной сети в ближайшее время не получится из-за проблем с частотами.

В Беларуси развитие 5G ожидается по неудачной модели «единого инфраструктурного оператора», но зато в годных для экономически оправданного развития частотных диапазонах.

С экономической точки зрения, строить сеть выгоднее всего на китайских решениях – Huawei или ZTE, но нельзя исключить и того, что по политическим соображениям, в Беларуси примут решение в пользу российских решений. Я, впрочем, больше уверен в «китайском сценарии» - считать деньги в Беларуси умеют.

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теги: экспорт отечественные базовые станции 5G пятое поколение Беларусь Иртея

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