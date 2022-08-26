5G NTN: Смартфоны смогут подключаться напрямую к спутникам уже с 2023 года

26.08.2022, MForum.ru

Совсем недавно мы с вами уже обсуждали тему прямого подключения смартфонов к спутникам (5G NTN - non terrestrial network). Сегодня есть повод еще раз к ней обратиться.

Илон наш Маск, гендиректор SpaceX и всяких других передовых компаний, обязанность которого - нести в массы новые технологии стремительным домкратом, объявил о запуске спутников Starlink V2 в 2023 году. Спутники и спутники, скажет кто-то, их там уже много тысяч, а какое это отношение имеет к смартфонам? Непосредственное. У новых спутников будут большие-пребольшие... антенны. И это, наряду с остальными ухищрениями, решает основную проблему, которая до сих пор мешала создать всемирную сеть сотовой связи, базовые станции которой, размещались на орбите.

Основной проблемой (кроме придуманных политиками) до сих пор было то, что если смартфоны прекрасно "слышали" спутники, могли принимать поступающие с них потоки данных, то спутники смартфоны не слышали. Происходило это по той простой причине, что если на современных спутниках с их неплохим энергоресурсом стоят достаточно мощные передатчики, то в смартфоне мощность передатчика стараются сделать совсем небольшой, чтобы, во-первых, батарейка держалась бы хотя бы несколько часов, а во-вторых, чтобы не вскипятить ненароком мозг тех, кто до сих пор для разговора прикладывает смартфон к голове.

Соответственно, раз уж мы не можем повышать мощность излучения смартфонов, то мы можем повысить чувствительность приемного тракта на спутниках. Одним из эффективных способов это сделать является увеличение размеров антенны. Скажем, до 5-6 метров диаметром. С такой антенной спутник "услышит" даже слабенькое "попискивание" радиомодемов обычных смартфонов. И обратно "докричаться" до конкретного смартфона будет проще.

Что означает это небольшое нововведение? То, что всей планете, где людям разрешено пользоваться услугами американской глобальной спутниковой группировки Starlink, в теории станет доступна возможность подключения к мобильному интернету на скоростях до 4 Мбит/c ... ВЕЗДЕ. Практически везде, если говорить о территории планеты - в горах и на равнинах, на судах, бороздящих просторы морей и океанов или в самолетах (насчет самолетов еще надо проверять, но вполне вероятно, что можно будет).

На практике все начнется с США. Американский оператор T-Moblie договорился со Starlink о том, что доступ к интернету через спутниковую группировку станет возможен для абонентов этой компании на всей территории США, включая часть Аляски, Пуэрто-Рико и Гавайи, а также территориальные воды этой страны.

Где не получится пользоваться техночудом от Маска даже в теории? В странах, где отечественное регулирование на сегодня не разрешает использование Starlink. Например, в России. А еще в зданиях и сооружениях крупных городов со сложной высотной застройкой (здесь, к счастью, есть неплохо работающие сети сотовой связи), под землей - там опять же лучше подходят решения обычной сотовой связи, если речь не о древних системах подземных тоннелей, которые по слухам находятся много где на нашей планете. А в остальном, о "мертвых зонах", где нет возможности зайти в интернет, можно будет, наверное, забыть.

Для России с нашей гигантской территорией и в среднем малонаселенной территорией, создание глобальной сети связи на основе связки «спутники-смартфоны» было бы настоящей панацеей. Покрытие территории, близкое к 100% без гигантских затрат, которые требует наземная инфраструктуры — пока что остается лишь мечтой без сроков ее воплощения в жизнь.

Не случайно в России тоже задумались о создании собственной низкоорбитальной группировки. Так что когда-нибудь техночудо связи со смартфона везде и всюду станет доступно и для нас. Так или иначе. Вопрос лишь в том, когда и как это произойдет. Вряд ли в 2023 году, учитывая, что у нас и наземных сетей 5G до сих пор нет, что уж тут говорить о сетях 5G NTN.

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теги: пятое поколение 5G NTN развитие сетей низкоорбитальные Starlink спутниковая связь