Антенные устройства: В ЛЭТИ создали СВЧ антенну для 5G

MForum.ru

Антенные устройства: В ЛЭТИ создали СВЧ антенну для 5G

17.03.2023, MForum.ru

Подробностей в источнике мало. Антенна заявлена как "нового типа", что, признаюсь, не столько добавляет оптимизма, сколько пугает. Заявлено, что для производства антенны используются "дешевые технологии и компонентная база". Речь идет о том, что антенну сделали из нержавейки способом лазерной резки деталей. А корпус - с использованием 3D-печати, хотя для серийного производства, наверное, лучше бы использовать традиционную штамповку из пластика.

Заявлено, что антенна создавалась как широкополосная, но конкретика не приведена, говорится только о том, что она способна работать, в частности, с диапазоном 4.8-5ГГц, который, увы, пока что считается основным для России.

Из загадочной фразы "в конструкции антенны адаптирован принцип действия оптической системы Фабри-Перо для преобразования света, которая позволяет управлять лучом в очень узком диапазоне частот на значительном расстоянии" можно сделать вывод, что поддерживается бимформинг.

Что сказать... антенных устройств существует много, это высококонкурентный рынок. Если в ЛЭТИ надеются, что разработанная антенна может быть интересна бизнесу, придется постараться пояснить, чем питерская разработка лучше, чем то, что сейчас доступно на рынке. И найти производителя, способного выпускать эти антенны десятками тысяч штук с приемлемым качеством и по доступной цене. Непростая задача.

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теги: отечественное оборудование ЛЭТИ антенные устройства пятое поколение

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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